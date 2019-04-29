Росстат потратил миллионы на свой портал за два года, ни разу его не обновив

Интранет-портал Росстата не обновляется последние два года, хотя на его сопровождение ведомство получает по 2,5 млн руб. в год. Некоторые разделы не обновляются с 2013 г. или 2014 г. Форумы стоят заброшенные, сотрудники там не общаются.

Интранет-портал Росстата

Росстат не занимается системным сопровождением своего интранет-портала, хотя получил на это 5 млн руб. за последние два года. Об этом сообщила Счетная палата в «Бюллетене» №4, который опубликовала на своем сайте.

Сопровождение интранет-портала и обеспечение публикации там материалов центрального аппарата Росстата включены в производственные планы ведомства на 2017 и 2018 гг. В планах указана стоимость данных мероприятий — на них выделялось по 2,5 млн руб. в год.

Средства были израсходованы Росстатом, но обновление интранет-портала за эти два года не проводилось. Проанализировав его, Счетная палата пришла к выводу, что некоторые его разделы и рубрики не обновлялись вообще несколько лет, а форумы не используются для служебной коммуникации. На основании этого надзорный орган сделал вывод, что Росстат, возможно, завысил на 5 млн руб. стоимость своих производственных планов на 2017-2018 гг.

Комментируя ситуацию для CNews, представитель Росстата заявил, что в «Бюллетене» речь идет о внутреннем сайте, используемом только сотрудниками Росстата для выполнения текущих задач. Поэтому объем данных на этом ресурсе «диктуется производственными задачами информирования трудового коллектива Росстата». Ведомство также уточнило, что уже направило ответ, в котором пояснило свою позицию, и начало работу по внесению всех необходимых корректив.



Отметим, что в изначальном тексте «Бюллетеня» (есть в распоряжении CNews) данный ресурс Росстата назывался «интернет-порталом», а не «интранет-порталом». Однако 29 апреля в течение дня текст на сайте Счетной палаты был скорректирован, и все формулировки были исправлены на «интранет-портал».



Заброшенные разделы

Счетная палата указывает, что раздел «Нормативные документы» последний раз обновлялся 5 февраля 2015 г., а раздел «Информационные технологии» — в 2014 г. Раздел «Статистическое наблюдение» получил последнее обновление 24 января 2017 г., причем это было единственное обновление за 2017 г. До этого данный раздел обновлялся всего два раза в 2015 г. и три раза в 2016 г.

В разделе «Новости» последнее объявление появилось 7 декабря 2015 г., а в разделе «Календарь корпоративных событий» — 31 января 2013 г. Раздел «База данных «Генеральная совокупность объектов статнаблюдения Статрегистра Росстата» обновлялся только в феврале 2013 г.

Росстат не обновляет свой интранет-портал, на который выделяются миллионы из бюджета

Помимо этого, форумы структурных подразделений центрального аппарата Росстата не используются служащими для обсуждения рабочих вопросов. На форуме юридической службы последний раз что-то обсуждалось 2 апреля 2015 г., на форуме Управления организации статистического наблюдения и контроля — 4 февраля 2016 г., а на форуме Управления статистики предприятий — 22 августа 2014 г.

На интранет-портале нашлись и другие недоработки. Например, в разделе «Часто задаваемые вопросы» нет ни одного вопроса, а в рубрике «Проектные офисы» вообще нет никакой информации. При попытке перейти в разделы «Полномочия» и «Формы статистической отчетности» пользователь перенаправляется на официальный сайт Росстата в интернете.

Другие проблемы

В этом же номере бюллетеня Счетная палата сообщает о недостатках в работе ЕИС в сфере госзакупок и ГИИС «Электронный бюджет». В ходе проверки выяснилось, что из-за ограничений функциональности в ЕИС нельзя автоматически сформировать примерно половину необходимых документов почти на каждом этапе закупки. Это значительно затрудняет анализ и контроль закупок.

В частности, в ЕИС нельзя автоматически передать информацию о закупке потенциальным участникам конкурса из личного кабинета заказчика. Кроме того, система не взаимодействует с другими информационными системами, чтобы автоматически находить «фирмы-однодневки» среди исполнителей контрактов. Наконец, ЕИС работает нестабильно, и количество показательных в этом смысле инцидентов растет с течением времени.

В этом же бюллетене Счетная палата отметила ряд недостатков расходования бюджетных средств на реализацию региональных проектов информатизации. В 2012-2017 гг. на электронные госуслуги в регионах из бюджета было выделено 3,1 млрд руб. Средства были получены в 78 субъектах России и потрачены на 93,6%. Однако из-за ряда промахов предыдущего руководства Минкомсвязи результативность использования регионами предоставленных субсидий в 2012 и 2017 гг. была низкой.