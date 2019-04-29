«Крок» нарастил выручку на 34,5% на «инициативах сотрудников»

В 2018 г. выручка «Крок» составила 30,32 млрд руб., показав годовой рост на 34,5%. В направлении вычислительных комплексов был зафиксирован годовой рост на 171%, в СХД — на 167%. Компания меняет модель управления на такую, где учитываются инициативы сотрудников.

Итоги года

По итогам 2018 г. выручка системного интегратора «Крок» составила 30,32 млрд руб., сообщила компания редакции CNews. Это на 34,5% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. «Крок» объясняет рост изменением операционной модели управления бизнесом, которое понадобилось для продвижение новых цифровых сервисов. Новая модель основана на проверенных мировых практиках и «инициативах сотрудников», уверяет компания.

Количество клиентов «Крок» по итогам года достигло 757, показав годовой рост на 9,4%. Из них 373 — это клиенты с высокой LTV (Lifetime Value), то есть совокупной прибылью, которую компания получит за все время сотрудничества с заказчиком. В общей сложности в 2018 г. «Крок» добавил в свое портфолио 216 новых клиентов.

В течение года компания запустила 1391 новый проект, что больше, чем в 2017 г. Всего в 2018 г. «Крок» занимался реализацией 2356 проектов.

Компания продолжает цифровую трансформацию, о которой было объявлено в конце 2017 г. Программа включает в себя создание продуктов, повышающих уровень инновационности в компаниях заказчиков и делающих эти компании более конкурентоспособными. По итогам первого года трансформации в ней задействовано более половины подразделений «Крока», в реализации программы занят каждый седьмой сотрудник.

Выручка по сегментам

По итогам года рост был зафиксирован, в частности, в сегменте цифровых сервисов, куда входят разработки в области виртуальной и дополненной реальности, проекты по робототехнике, облачные сервисы, аудиовизуальные комплексы и промышленные решения индустрии 4.0. На эти направления в 2018 г. пришлось 2,6 млрд руб., то есть 8,5% общей выручки. Основным драйвером роста в данном сегменте стала цифровая трансформация традиционных отраслей.

По сравнению с 2017 г. самый быстрый рост продемонстрировали категории спорт, ритейл и торговля, финансы и госсектор. Спорт показал годовой рост на 138% почти до 1,9 млрд руб., что составило 6,2% от общей выручки. В ритейле и торговле был зафиксирован рост на 52%, поступления составили около 3,2 млрд руб., то есть 10,5% от всей выручки.

«Крок» продолжает программу трансформации, в которой задействован каждый седьмой сотрудник

В финансовом сегменте удалось добиться годового роста на 48% до 7,8 млрд руб. Данный сегмент является лидером по доле в общей выручки компании — она составляет 26%. На госсектор приходится 19,4% от общей выручки, то есть порядка 5,9 млрд руб.

На консалтинговые услуги по итогам года пришлось 1,16 млрд руб., то есть 3,8% от всей выручки, при годовом росте на 17%. Организация корпоративных сетей и передача данных принесли компании чуть менее 1,2 млрд руб., продемонстрировав рост на 9% и составив 3,9% от совокупной выручки.

За услуги поддержки в 2018 г. «Крок» получил 6,1 млрд руб., что на 7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Около 29,3% всей выручки обеспечили услуги интеграции. В направлении вычислительных комплексов был зафиксирован годовой рост на 171%, в СХД — на 167%. Сегменты электромеханических и слаботочных систем в категории услуг показали рост в два и четыре раза соответственно.

Популярные заказы

Значительную долю классических направлений в своем бизнесе «Крок» объясняет продолжающейся модернизацией ИТ-инфраструктуры компаний, которая к тому же изменяется согласно новым цифровым потребностям. В минувшем году у заказчиков были популярны проекты в сфере голосовых решений и цифровых макетов предприятий, а также услуги по повышению эффективности каналов дистанционного обслуживания, услуги ЦОДов и поддержки системного ПО.

Среди заказчиков из сферы ритейла был отмечен спрос на решения на основе глубинной аналитики и машинного обучения, а также на услуги по улучшению клиентского опыта и управлению лояльностью покупателей. В промышленном секторе были популярны продукты индустрии 4.0, промышленного интернета вещей, а также решения на базе виртуальной и дополненной реальности. Финансовый сектор был заинтересован в голосовых роботах-помощниках, чат-ботах и решениях по персонализации банковских предложений, а также переводу общения с клиентом на ценностный уровень.

В 2018 г. «Крок» вывел на рынок ряд собственных продуктов, в том числе решение для мониторинга состояния помещения в ЦОДе на основе интернета вещей и интеграционное ИТ-решение для промышленной безопасности и охраны труда «цифровой рабочий». Также компанией был представлен прототип удаленного ассистента на основе дополненной реальности Remote Assistant и безопасная песочница для пилотных проектов на основе облака «Крок». Помимо этого, был разработан прототип решения по мониторингу индустриальных объектов с использованием дронов.

Чем занимается «Крок»

Системный интегратор «Крок» был основан в 1992 г. и сначала занимался поставками и обслуживанием компьютерной техники. Сегодня это одна из крупнейших российских ИТ-компаний: в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017» «Крок» занимает 14 место. Его совокупная выручка по итогам 2017 г. составила более 22,5 млрд руб.

«Крок» участвовал в создании ГАС «Выборы», информационных систем ФСБ и проведения ЕГЭ, а перед саммитом АТЭС разрабатывал решения для образцово-показательного филиала на острове Русский, включая терминалы бесконтактных платежей и интерактивных роботизированных консультантов.