Apple купит очень перспективную часть производства Intel

Apple в скором будущем может стать владельцем подразделения Intel по разработке и производству мобильных модемов 5G, чтобы к 2020 г. полностью отказаться от модемов сторонних производителей. Переговоры ведутся уже почти год, но компании пока не пришли к соглашению. Свои 5G-модемы Apple активно навязывает Huawei, к тому же, у Qualcomm, с которой Apple недавно помирилась, есть собственный скоростной 5G-чип. Apple придется выбирать из трех выгодных вариантов.

Частичка Intel в смартфонах Apple

Компания Apple может выкупить у Intel бизнес по производству мобильных модемов сотовой связи. Переговоры обе стороны вели с июля 2018 г., по информации издания The Wall Street Journal, но обсуждение условий сделки было приостановлено после урегулирования патентных споров между Apple и производителем процессоров и модемов Qualcomm в середине апреля 2019 г.

Реакцией Intel на случившееся стала полная остановка собственного производства мобильных модемов для сотовых сетей пятого поколения, о чем она сообщила 17 апреля 2019 г. Другими словами, она не станет производить 5G-чипы для смартфонов и планшетов и вместо этого хотела бы сосредоточиться на модемах для настольных ПК, ноутбуков и систем умного дома.

Тем не менее, определенные наработки, интересующие Apple, у Intel все же остались. Как известно, компания из Купертино стремится по максимуму перевести все свои устройства на компоненты собственной разработки, что отражено в первую очередь в процессорах А-серии, используемых в смартфонах iPhone и планшета iPad. Следующим шагом может стать отказ от модемов сторонних производителей в пользу собственных решений. Финансовая сторона потенциальной сделки между Apple и Intel держится в секрете. Релиз первого iPhone с 5G-модемом предварительно назначен на 2020 г.

Другие претенденты

The Wall Street Journal утверждает, что на мобильные 5G-модемы Intel выстроилась чуть ли не очередь из желающих приобрести этот ее бизнес. Список претендентов американский чип-мейкер не раскрывает, однако известно, что Intel обратилась в банк Goldman Sachs с просьбой упорядочить процесс анализа поступающих предложений и выявления среди них наиболее выгодных.

Модемы Intel нарасхват

Как сообщает издание, скорая продажа частички Intel маловероятна – структурирование кандидатов на ее приобретение пока находится на ранней стадии.

Интерес Китая

Intel не сообщает, поступали ли ей предложения о покупке производства 5G-модемов со стороны китайских вендоров. Тем не менее, КНР уже заинтересована в поставках соответствующих чипов сторонним производителям – компания Huawei, к примеру, официально сообщила о готовности наладить массовые поставки модемов для сетей пятого поколения компании Apple. Это довольно широкий жест, несмотря на все санкции США в отношении Китая, которые, впрочем, никак не отразились на успешности компании – в I квартале 2019 г. она нарастила выручку на 39%.

Презентация 5G-модема Huawei Balong 5000

Huawei предложила Apple модем Balong 5000 собственной разработки, дебютировавший 24 января 2019 г. и повторно показанный на международной выставке MWC 2019 в феврале 2019 г. Чип поддерживает сотовые сети LTE и 5G и обеспечивает скорость передачи данных до 3,2 Гбит в секунду. По состоянию на 29 апреля 2019 г. Apple остается единственной компанией, получившей от Huawei предложение по поставкам ее нового 5G-модема.

Qualcomm тоже заинтересована?

Компания Qualcomm, как и Huawei, намерена захватить рынок 5G-модемов для смартфонов. Фактически, именно она представила первый в мире соответствующий чип: Snadragon X50, увидевший свет еще осенью 2016 г. и способный, по заверениям разработчиков развивать скорость передачи до 5 Гбит/с.

5G-модем Qualcomm X55 для мобильных устройств – смартфонов и планшетных компьютеров

В феврале 2019 г. Qualcomm анонсировала второе поколение модема, получившего название X55. Это одночиповый интегрированный мультирежимный модем 5G–2G, производимый по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Он поддерживает частотные диапазоны ниже 6 ГГц и обеспечивает скорость скачивания до 7 Гбит/с и скорость загрузки до 3 Гбит/с по сетям 5G. В сетях LTE скорость скачивания в его случае достигает 5 Гбит/с.

В итоге, у Apple есть три варианта перевода своих гаджетов на 5G-модемы. Она может выкупить подразделение Intel, принять предложение Huawei или заключить договор с Qualcomm, раз уж она зарыла с ней топор войны. Какое решение пример Apple, пока неизвестно.