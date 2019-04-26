Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн

Headhunter проведет IPO, оценив свои акции в $11-13,5. Вся компания оценена в $550-675 млн, существующие акционеры выручат от продажи своих акций $180-220 млн.

Ценовый коридор для размещения акций Headhunter

Рекрутинговый сервис объявил параметры предстоящего IPO (первичное размещение акций), которое запланировано на американской бирже NASDAQ. Акционеры компании в ходе размещения продадут 16,3 млн американских депозитарный акций (ADS), что составляет 32,6% от общего числа акций.

Сейчас 60% акций Headhunter принадлежат российскому фонду «Эльбрус Капитал» через оффшор Highworld Investments и 40% - американскому фонду Goldman Sachs (через оффшор ELQ Investments).

В ходе IPO «Эльбрус Капитал» продаст 9,7 млн ADS (19,4% от общего числа акций Headhunter), Goldman Sachs – 6,5 млн ADS (13% от общего числа акций). После размещения доля «Эльбрус Капитал» сократится до 40%, Goldman Sachs – до 27%.

Исходя из заявленных оценок, «Эльбрус Капитал» сможет выручить от размещения $106-130 млн, Goldman Sachs - $71-87 млн. Таким образом общий объем размещения составит $180-220 млн, а вся компания оценена в $550-675 млн.

Краткая история Headhunter

Headhunter был основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. В 2007 г. в число акционеров сервиса вошел созданный Юрием Мильнером фонд DST, который затем консолидировал все акции компании.

Headhunter к IPO оценил свои акции в $11-13,5. Вся компания оценена в $550–675 млн

В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. С тех пор Mail.ru Group несколько раз пыталась продать акции Headhunter.

В том числе опцион на выкуп сервиса был предоставлен занимавшему тогда пост гендиректора «Мегафона» Ивану Таврину, но он им не воспользовался. В 2014 г. Mail.ru Group договорилась с «Эльбрус Капитал» о продаже сервиса за 10 млрд руб., но и эта сделка не состоялась.

В 2016 г. Mail.ru Group все же смогла продать Headhunter. Покупателем выступил все тот же фонд «Эльбрус Капитал», причем он выкупил сервис за ту же сумму – 10 млрд руб.

Сколько на размещении Headhunter заработает экс-гендиректор «Мегафона»

В 2018 г. Headhunter начал подготовку к проведению IPO. Из выпущенного компанией инвестиционного проспекта стало известно, что ее совладельцем, вместе с «Эльбрус Капитал», является Goldman Sachs.

Из проспекта также стало известно, что Иван Таврин имеет право на получение 9% от прибыли, которую акционеры Headhunter выручат в ходе IPO. При нынешних оценках экс-глава «Мегафона» сможет заработать $16,2-19,8 млн.

В 2018 г. выручка Headhunter составила 6,1 млрд руб., операционная прибыль – 2 млрд руб., чистая прибыль – 1 млрд руб.

Мнение аналитика

«Headhunter – достаточно зрелая компания, которая поздно выходит на IPO, - полагает аналитик «Финам» Леонид Делицын. - Рынок все-таки любит молодые компании, так как у них есть потенциал роста. Headhunter придется доказывать наличие такого потенциала. Поэтому объявленная оценка компании в $600 млн выглядит достаточно оптимистично».