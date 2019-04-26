CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл

Исследовательская группа CNews Analytics подготовила очередной рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл. По итогам 2018 г. совокупная выручка его участников выросла почти на 9%, а порог входа в рейтинг увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 г. Тем не менее, показатель роста выручки оказался самым низким за последние 10 лет.

Крупнейшие поставщики ИТ в розницу

Выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл в 2018 г. увеличилась на 8,8% и составила ₽53,4 млрд против ₽49,1 млрд в 2017 г. Это самый низкий показатель роста за все время подготовки рейтинга с 2009 г. Тем не менее, рост выручки топ-20 поставщиков ИТ в ритейл оказался выше темпов роста оборотов розничной торговли, который, по данным Росстата, в 2018 г. составил 2,6%. Порог входа в рейтинг в 2018 г. составил ₽656 млн, что более чем в 2,5 раза превышает показатель 2017 г. (₽250 млн).

Основные ИТ-задачи

Ритейл всегда был одной из самых технологичных отраслей российской экономики, уступающей по темпам внедрения инноваций разве что банкам. Таким он старается оставаться и сегодня, несмотря на сложности, связанные со снижением покупательной способности населения и ростом конкуренции на рынке. Крупные розничные торговые сети и интернет-магазины постепенно превращаются в ИТ-компании, не просто продающие те или иные товары, а предоставляющие полноценные сервисы, базирующиеся на самых современных технологиях. При этом они стараются минимизировать долю аутсорсинга и отмечают падение качества ИТ-услуг. По их мнению, это во многом обусловлено нехваткой на рынке квалифицированных кадров.

Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 2018



№ 2018 № 2017 Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2018 г. (включая НДС, в тыс.руб.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2017 г. (включая НДС, в тыс. руб.) Рост выручки 2018/2017, в % Крупнейшие заказчики 2018 г. 1 2 Softline Москва 15 268 027 10 752 132 42,0% н/д 2 1 Атол Москва 8 472 250 12 764 400 -33,6% Инвитро, Азбука Вкуса, Sokolov, Delivery Club, Colin’s, Столото, Глория Джинс, Etalon Group, Расчетные решения, Т-Плюс и др. 3 6 Крок Москва 3 190 656 2 096 208 52,2% М.Видео, Avon, Комус, Castorama и др. 4 5 Инфосистемы Джет Москва 2 987 483 2 308 854 29,4% Спортмастер, Утконос, М.Видео, Рив Гош, Век живи 5 9 ДиСиЛоджик Москва 2 966 977 1 482 003 100,2% X5 Retail Group, Магнит, Metro Cash&Carry, М.Видео, Л'Этуаль

Источник: CNews Analytics, 2019 * - данные за 2017 г. скорректированы

** - учитывается выручка во всех регионах присутствия компании Перейти к полной таблице

Стремление к сокращению затрат заставляет тщательно просчитывать ROI инновационных проектов. В результате получается, что в горизонте 2–3 лет выгоднее внедрять и использовать всевозможные технологические новинки, способные избавить ритейлеров от необходимости расширения штата и поддержки традиционных систем. На этом фоне большой популярностью пользуются решения по видеоаналитике, системы самообслуживания, мобильные кассы.

Вторая задача – привлечение новых и удержание имеющихся клиентов – заставляет ритейлеров внедрять технологии дополненной и виртуальной реальности, максимально эффективно использовать большие данные, в том числе и при помощи появившихся на волне 54-ФЗ операторов фискальных данных.

Кроме уже упомянутых сервисов, ориентированных в основном на предоставление как можно более широких возможностей покупателям, ритейлеры продолжают совершенствовать и собственную ИТ-инфраструктуру. Востребованными являются решения по автоматизации тестирования программного обеспечения, повышению энергоэфективности и т.д.

Таким образом, в российском ритейле наиболее ярко проявляются все основные тренды последних лет – не только технологические, но и ментальные. Отрасль наглядно демонстрирует, что цифровизация становится эффективной тогда, когда она по-настоящему востребована и экономически выгодна.

Подробно о развитии ИТ в ритейле в 2018 г. читайте в обзоре «Рынок ИТ в ритейле 2019»