Искусственный интеллект ускоряет диагностику глазных болезней

Искусственный интеллект приобретает все большее значение для медицинской сферы. Благодаря новым разработкам он помогает ускорить процесс постановки диагноза, сократить затраты на медицинское обслуживание и разработку новых лекарств.

ИИ снижает затраты в медицине

Тема искусственного интеллекта в мире ИТ не теряет актуальности на протяжении десятилетий, но потенциал ИИ только начинает раскрываться, благодаря развитию комбинации больших данных, собираемых из различных источников и новых приложений для глубокого машинного обучения.

Использование подобного сочетания технологий позволяет применять новую информацию для автоматизации различных задач и ускорения процесса принятия решений. Последний фактор особенно важен для отрасли здравоохранения, где скорость постановки верного диагноза может играть решающую роль.

Кроме того, в сфере здравоохранения технологии искусственного интеллекта позволяют снизить затраты на лечение пациентов и исследования, связанные с разработкой новых лекарств. По словам Майка Макнамара (Mike McNamara), старшего менеджера по маркетингу продуктов и решений в NetApp, «врачи теперь делают более быстрые и точные диагнозы благодаря ИИ».

«Мы предлагаем умные, мощные и надежные решения, которые помогут организации, управляемой данными, раскрыть потенциал науки о данных, от машинного обучения до глубокого обучения», – сообщил Макнамара.

Так, согласно недавним исследованиям, благодаря технологиям ИИ в 61% случаев для пациентов с сердечной недостаточностью удалось обойтись без инвазионной ангиографии, что снижает затраты на лечение на 26%. Также ИИ снижает ошибки диагностики у пациентов с подозрением на рак молочной железы на 85%.

«Искусственный интеллект способен ставить диагнозы гораздо быстрее и точнее, чем обычный врач. Приложение на базе ИИ может проанализировать больший объем КТ/МРТ- и других справочных данных, чем любой специалист за всю свою карьеру, – говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. – Например, с помощью поисковых и комплексных систем суперкомпьютер проводит всеобъемлющий анализ текстов, исследований, баз данных и файлов пациентов. Другие ИИ-системы выявляют опухоли на КТ/МРТ, обнаруживают рак кожи в дерматологии и заболевания легких при рентгенографии. Однако это не означает, что профессия врача уйдет в прошлое. Наоборот, доктора на основе этих данных смогут обеспечить пациентам максимально качественное лечение. В перспективе это позволит сохранить тысячи или, возможно, сотни тысяч жизней».

Кроме того, широкое внедрение ИИ в процесс НИОКР позволяет на порядок увеличить продуктивность исследований лекарств от болезни Альцгеймера, рака, рассеянного склероза и других заболеваний. К тому же снижается стоимость вывода новых лекарств на рынок – ориентировочно на $2,6 млрд в течение цикла разработки, который составляет в среднем 12-14 лет.

DeepMind готова для коммерческого использования

Неудивительно, что в сфере решений ИИ для медицинской сферы постоянно появляются новые разработки и технологии. Так, в начале апреля компания DeepMind, входящая в холдинг Alphabet Inc., сообщила о подготовке к запуску своего первого коммерческого продукта для диагностики сложных заболеваний глаз. Разработкой системы занимались специалисты по искусственному интеллекту из Кембриджского университета (Великобритания), совместно с лондонской больницей Moorfields, а первые подробности исследования были опубликованы на страницах научного журнала Nature в августе прошлого года.

В начале апреля компания DeepMind сообщила о подготовке к запуску своего первого коммерческого продукта для диагностики сложных заболеваний глаз

Разработка DeepMind уже может диагностировать ряд заболеваний глаз, включая глаукому, дегенерацию желтого пятна и диабетическую ретинопатию. В ходе тестовой демонстрации система смогла поставить диагноз и провести оценку срочности госпитализации для подопытной пациентки всего за 30 секунд, на основе данных сканирования сетчатки глаза. При этом полученная точность результатов соответствует уровню ведущих мировых специалистов.

Возможность столь быстрой постановки диагноза высвободит драгоценное время врачей, которое может быть направлено на другие цели, например, можно будет уделять больше внимания сложными клиническими случаями. Кроме того, как ожидается, применение ИИ даст возможность получения высококвалифицированной диагностики людям, проживающих в сельской местности и труднодоступных районах.