В новых процессорах Intel появился разгон турборежима

Рефреш ПК и ноутбукам. Почти всем

Компания Intel анонсировала массивное обновление линейки своих процессоров для мобильных настольных и систем. Все шесть новых высокопроизводительных мобильных процессоров семейства H девятого поколения с числом ядер от четырех до восьми выполнены на архитектуре Coffee Lake Refresh и производятся с нормами обновленного техпроцесса 14 нм («14nm++» по классификации Intel).

Флагманский чип серии H – Core i9-9980HK, ориентирован на любителей самостоятельного разгона до максимальных показателей производительности. В Intel позиционируют этот чип как решение для экстремально мощных игровых ноутбуков, а также для рабочих станций с максимальной производительностью.

Несколько чипов мобильной серии H получили поддержку расширенной функции турбо-разгона Thermal Velocity Boost, за счет которой процессор получает возможность дополнительного автоматического разгона выше частоты стандартного режима Turbo.

Новые процессоры для настольных систем представлены 26 чипами брендов Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 и Core i9. Все они также выполнены на базе архитектуры Coffee Lake Refresh и выпускаются по обновленному техпроцессу 14 нм.

С этим релизом Intel расширила доступность своих процессоров девятого поколения почти во всех сегментах. Исключение составляют только 15-ваттные чипы серии U и 5-7 ваттные чипы серии Y для ультратонких ноутбуков, которые до сих пор представлены восьмым поколением чипов на базе архитектур Whiskey Lake и Amber Lake соответственно.

Особенности мобильных процессоров Intel H

Процессор Core i9-9980HK – самый производительный из шести новых мобильных процессоров Intel, обладает 8 вычислительными ядрами и поддерживает 16 вычислительных потоков.

Внешний вид мобильных процессоров Intel H

Процессор работает на штатной тактовой частоте 2,4 ГГц, которая разгоняется в режиме турбо до 4,9 ГГц. Энергопотребление (термопакет) флагмана нормируется на уровне не более 45 Вт.

Чип Core i9-9980HK является единственным среди представленных новинок с разблокированным множителем (суффикс K). За счет этого пользователь получает возможность разгона процессора по частоте шины и множителю на свой страх и риск.

Кристалл процессора Intel Coffee Lake Refresh

Флагман Core i9-9980HK и ближайший к нему по производительности чип i9-9880H (8 ядер, 16 потоков, 2,3 ГГц/4,8 ГГц штатная/турбо) получили совершенно новую функцию дополнительного автоматического разгона под названием Thermal Velocity Boost (TVB). Суть заключается в том, что в случае, если система определяет температурный режим процессора как «в норме», то есть, крышка чипа разогрета не выше +50°C, новая технология TVB увеличивает тактовую частоту на дополнительные 100 МГц.

Так, флагманский процессор Core i9-9980HK со штатной частотой 2,4 ГГц и 4,9 ГГц в турборежиме с функцией TVB может самостоятельно разгоняться до 5 ГГц.

Помимо двух названных моделей, в новую линейку мобильных процессоров Intel также вошли два 6-ядерных чипа Core i7 с 12 вычислительными потоками и без поддержки TVB (один с возможностью разгона, другой без), а также два 4-ядерных чипа Core i5 с 8 потоками. Предполагается, что эти процессоры будут использоваться в легких ноутбуках нового поколения.

Интересно отметить, что процессор Core i7-9850H можно считать лишь «частично разгоняемым», поскольку в его прошивке установлена возможность разгона не более чем на 400 МГц выше частоты турбо. Иными словами, при правильном охлаждении этот чип можно разгонать максимум до 5 ГГц.

Процессор Тактовая частота Турбо частота Ядер /потоков Смарт-кэш Core i9-9980HK 2,4 ГГц 5,0 ГГц 8 / 16 16 МБ Core i9-9880H 2,3 ГГц 4,8 ГГц 8 / 16 16 МБ Core i7-9850H 2,6 ГГц 4,6 ГГц 6 / 12 12 МБ Core i7-9750H 2,6 ГГц 4,5 ГГц 6 / 12 12 МБ Core i5-9400H 2,5 ГГц 4,3 ГГц 4 / 8 8 МБ Core i5-9300H 2,4 ГГц 4,1 ГГц 4 / 8 8 МБ

Intel

Все шесть новых мобильных процессоров Intel серии H получили поддержку до 128 ГБ оперативной памяти (при условии использования новейших модулей DDR4 емкостью 32 ГБ). Все эти процессоры также поддерживают работу с внешними дискретными видеокартами благодаря наличию шины 16 PCIe 3.0.

Особенности мобильных процессоров Intel девятого поколения

Все новые чипы Intel девятого поколения работают с чипсетами семейства Intel 300. Это, в свою очередь, включает поддержку интерфейса USB 3.1 G2 (10 Гбит/с с совместимыми устройствами и кабелями Type-C), гибридных накопителей на базе памяти Intel Optane, а также гигабитный контроллер Ethernet и новейший скоростной стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6 (802.11ax).

Для Wi-Fi и Ethernet потребуется дополнительная аппаратная обвязка, в качестве которой Intel предлагает собственный чип AX200 с поддержкой Wi-Fi 6, обеспечивающий в диапазоне 5 ГГц скорости обмена до 2,4 Гбит/с.

Оптовая рекомендованная цена процессора Intel Core i9-9980HK ожидается на уровне $583.

Новые процессоры Coffee Lake Refresh для настольных ПК

С выпуском линейки новых чипов на архитектуре Coffee Lake Refresh для настольных систем, Intel представила процессоры девятого поколения в семействах массовых и бюджетных решений.

Новые десктопные процессоры Intel Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 и Core i9 получили различное позиционирование, которое отражено в суффиксах их розничных наименований. Так, суффикс K по традиции получили разблокированные чипы с возможностью разгона, суффикс F присвоен процессорам без интегрированной графики, суффикс T присвоен решениям с низким энергопотреблением.

Процессор Частота базовая / турбо, ГГц Ядер / потоков TDP Шин PCIe Разблокирован Кэш-память L3 Поддержка памяти Встроенная графика Рекомендованная цена Core i9-9900K 3,6 / 5,0 8 /16 95 Вт 16 Да 16 МБ DDR4-2666 Да $488 Core i9-9900KF 3,5 / 5,0 8 /16 95 Вт 16 Да 16 МБ DDR4-2666 Нет $488 Core i9-9900 3,1 / 5,0 8 /16 65 Вт 16 Нет 16 МБ DDR4-2666 Да $439 Core i7-9700K 3,6 / 4,9 8 / 8 95 Вт 16 Нет 12 МБ DDR4-2666 Да $374 Core i7-9700T 2,0 / 4,3 8 / 8 35 Вт 16 Нет 12 МБ DDR4-2666 Да $323 Core i7-9700KF 3,6 / 4,9 8 / 8 95 Вт 16 Да 12 МБ DDR4-2666 Нет $374 Core i7-9700 3,0 / 4,7 8 / 8 65 Вт 16 Нет 12 МБ DDR4-2666 Да $323 Core i7-9700F 3,0 / 4,7 8 / 8 65 Вт 16 Нет 12 МБ DDR4-2666 Нет $323 Core i5-9600T 2,3 / 3,9 6 / 6 35 Вт 16 Нет 9 МБ DDR4-2666 Да $213 Core i5-9500T 2,2 / 3,7 6 / 6 35 Вт 16 Нет 9 МБ DDR4-2666 Да $192 Core i5-9400T 1,8 / 3,4 6 / 6 35 Вт 16 Нет 9 МБ DDR4-2666 Да $182 Core i5-9600K 3,7 / 4,6 6 / 6 95 Вт 16 Да 9 МБ DDR4-2666 Да $262 Core i5-9600KF 3,7 / 4,6 6 / 6 95 Вт 16 Да 9 МБ DDR4-2666 Нет $262 Core i5-9600 3,1 / 4,6 6 / 6 65 Вт 16 Нет 9 МБ DDR4-2666 Да $213 Core i5-9500 3,0 / 4,4 6 / 6 65 Вт 16 Нет 9 МБ DDR4-2666 Да $192 Core i5-9500F 6 / 6 65 Вт 16 Нет 9 МБ DDR4-2666 Нет $192 Core i5-9400 2,9 / 4,1 6 / 6 65 Вт 16 Нет 9 МБ DDR4-2666 Да $182 Core i5-9400F 2,9 / 4,1 6 / 6 65 Вт 16 Нет 9 МБ DDR4-2666 Нет $182 Core i3-9300T 3,2 / 3,8 4 / 4 35 Вт 16 Нет 8 Мб DDR4-2400 Да $143 Core i3-9100T 3,1 / 3,7 4 / 4 35 Вт 16 Нет 6 Мб DDR4-2400 Да $122 Core i3-9350K 4,0 / 4,6 4 / 4 91 Вт 16 Да 8 Мб DDR4-2400 Да $173 Core i3-9350KF 4,0 / 4,6 4 / 4 91 Вт 16 Да 8 Мб DDR4-2400 Нет $173 Core i3-9320 3,7 / 4,4 4 / 4 62 Вт 16 Нет 8 Мб DDR4-2400 Да $154 Core i3-9300 3,7 / 4,3 4 / 4 62 Вт 16 Нет 8 Мб DDR4-2400 Да $143 Core i3-9100 3,6 / 4,2 4 / 4 65 Вт 16 Нет 6 Мб DDR4-2400 Да $122 Core i3-9100F 3,6 / 4,2 4 / 4 65 Вт 16 Нет 6 Мб DDR4-2400 Нет $122 Pentium Gold G5620 4,0 / - 2 / 4 54 Вт 16 Нет 4 МБ DDR4-2400 Да $86 Pentium Gold G5600T 3,3 / - 2 / 4 35 Вт 16 Нет 4 МБ DDR4-2400 Да $75 Pentium Gold G5420 3,8 / - 2 / 4 54 Вт 16 Нет 4 МБ DDR4-2400 Да $64 Pentium Gold G5420T 3,2 / - 2 / 4 35 Вт 16 Нет 4 МБ DDR4-2400 Да $64 Celeron G4950 3,3 / - 2 / 2 54 Вт 16 Нет 2 МБ DDR4-2400 Да $52 Celeron G4930 3,2 / - 2 / 2 54 Вт 16 Нет 2 МБ DDR4-2400 Да $42 Celeron G4930T 3,0 / - 2 / 2 35 Вт 16 Нет 2 МБ DDR4-2400 Да $42

Intel

Флагманский десктопный чип Intel Core i9-9900 получил восемь ядер, 16 потоков, базовую частоту 3,1 ГГц и пиковый разгон до 5,0 ГГц. Основным отличием этой новинки от уже представленных на рынке чипов i9-9900K и i9-9900KF является энергопотребление: у нового чипа оно в пределах 65 Вт против 95 Вт у двух предшественников. Цена Core i9-9900 установлена на уровне $439.

Семь новых чипов с суффиксом T и TDP 35 Вт возглавляет 8-ядерный 16-поточный Core i9-9900T с штатной и турбо частотами 2,1 ГГц и 4,4 ГГц, соответственно. Его рекомендованная цена также составляет $439.

Бюджетный сектор представлен 2-ядерными 2-поточными процессорами Celeron G4930 с тактовой частотой 3,2 ГГц без режима турбо, с кэш-памятью 2 МБ и энергопотреблением до 54 Вт – зато по цене всего $42. Версия T с тактовой частотой на 200 МГц ниже обеспечивает термопакет всего 35 Вт.

Большинство процессоров семейств Celeron, Pentium и Core i3 также поддерживают модули памяти не быстрее DDR4-2400, в то время как для Core i5 и старше возможна работа с модулями DDR4-2666 и более быстрыми.