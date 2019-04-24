На портале госуслуг откроют суперсервис для водителей

По предложению вице-премьера Максима Акимова на портале госуслуг могут открыть «кабинет водителя», где будут собраны все услуги и данные, которые интересны владельцам авто — от запроса выписок по медицинским данным до проверки истории автомобиля.

«Кабинет водителя»

На портале госуслуг может появиться новый сервис — так называемый «кабинет водителя», где будут собраны все услуги и данные, необходимые владельцам авто. Предложение создать такой сервис выдвинул вице-премьер Максим Акимов, сообщает ТАСС.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность создания в госуслугах “кабинета водителя”, где будут объединены все необходимые для водителя услуги и информация — от запроса выписок по медицинским данным до проверки истории автомобиля. Предлагаю обсудить эту возможность на следующей правительственной комиссии по безопасности дорожного движения», — приводит слова Акимова информагентство.

Напомним, владельцы автомобилей активно пользуются порталом госуслуг. По данным «Ростелекома» в 2018 г. услуга регистрации автотранспорта была на портале на втором месте по популярности — от желающих ее получить за год поступило почти 9 млн обращений. Третье место занимала подача заявки на прохождение экзамена в ГИБДД, за год было подано 5 млн таких заявок.

Проблема штрафов

Одновременно вице-премьер выступил с еще одним предложением — добавить на портал госуслуг возможность опротестовать автомобильные штрафы. По его словам, водители привыкли получать и оплачивать штрафы через портал, но у них до сих пор нет возможности там же опротестовать штраф. Акимов отметил, что уже ждет предложений по добавлению этой функции от соответствующих госорганов.

На портале госуслуг может появиться «кабинет водителя»

По данным Минкомсвязи, в 2018 г. через портал госуслуг были проведены штрафы на сумму 9,8 млрд руб. Министерство отмечает растущую популярность сервиса «Мультиоплата», который появился на портале в декабре 2017 г. Сервис дает возможность погасить одним платежом несколько автоштрафов, а также налоговых или судебных задолженностей. В 2018 г. им воспользовались 4,5 млн пользователей.

Другие предложения

Еще до этого Акимов предлагал добавить на портал госуслуг механизм общественного контроля за ходом реализации нацпроектов, таких как «Безопасные и качественные автодороги», «Цифровая экономика», а также Комплексного плана магистральной инфраструктуры.

До 30 апреля вице-премьер рассчитывает получить от Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минтранса и МВД предложения на тему организации на портале госуслуг интерактивного канала общения с населением по вопросам реализации нацпроектов.

Напомним, в 2018 г. доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами, достигла 74,8%. При этом в 2017 г. она составляла 64,3%, а в 2016 г. — 51,3%. В 2015 и 2014 гг. показатель составлял 39,6% и 35,2% соответственно, сообщает Росстат.

По данным «Ростелекома», в 2018 г. через портал госуслуг россиянам было оказано почти 56 млн различных электронных услуг, что примерно на 40% больше, чем в предыдущем году.