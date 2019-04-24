Доля российского ПО в закупках госорганов достигла 65%. В 2015 г. было 20%

Минкомсвязи сообщило, что доля российского ПО в закупках госорганов сейчас составляет 65%, хотя в 2015 г. равнялась всего 20%. Из госкомпаний к импортозамещению активнее всех готовится РЖД.

Доля российского ПО

Доля отечественного ПО в закупках госорганов составляет в настоящий момент 65%, в то время как в 2015 г. она достигала всего 20%. Такие данные привел заместитель главы Минкомсвязи Алексей Соколов, сообщило министерство на своем сайте.

По расчетам Минкомсвязи, к 2024 г. доля российского ПО будет доведена до 90% в закупках госорганов, и до 70% — в закупках госкомпаний. На 2019 г. для госкомпаний запланирован показатель на уровне не менее 45%.

Министерство также привело актуальные данные о Реестре отечественного ПО, который ведет с 2016 г. — сейчас там насчитывается более 5,2 тыс. программных продуктов в 24 различных классах.

Напомним, в апреле 2018 г. предыдущий глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что доля российского ПО в закупках федеральных госорганов за время существования реестра увеличилась с 20% до 65%. Опрошенные CNews представители рынка выразили тогда недоверие к достоверности этих данных.

Российское ПО в госкомпаниях

Минкомсвязи напоминает о мерах по стимулированию перехода на отечественное ПО госкомпаний, в том числе о директиве от 6 декабря 2018 г., которую подписал первый зампред Правительства России Антон Силуанов. Директива была направлена государственным представителям в советах директоров компаний с госучастием, к которым в частности относятся Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот» и пр.

Согласно директиве, этим компаниям следует запланировать поэтапный переход на отечественное ПО. Им было предписано собрать по этому вопросу совет директоров, а затем за два месяца подготовить и утвердить план перехода на российский софт до 2021 г.

Доля российского ПО в закупках госорганов сейчас составляет 65%, хотя в 2015 г. равнялась всего 20%

По словам Соколова, определенных успехов в переходе на российское ПО удалось добиться РЖД. При госкомпании был сформирован постоянный координационный орган, которым руководит глава Минкомсвязи Константин Носков. Также была доработана ИТ-стратегия, кроме того, правительством был утвержден план поэтапного перехода компании на отечественную архитектуру, и в настоящий момент РЖД уже занимается реализацией данного плана.

Министерство также отмечает, что госкомпании попросили создать межведомственную рабочую группу в сфере импортозамещения ПО. Эта группа уже формируется, в ней будет четыре секции – финансы, транспорт, энергетика и промышленность.

Импортозамещение в телекоме

По словам Соколова, импортозамещение реализуется также в сфере госзакупок телекоммуникационного оборудования. В настоящий момент уже находится на межведомственном согласовании проект постановления правительства, который ограничит госзакупки иностранной радиоэлектронной продукции. ПО, которое является частью такой продукции, должно находиться в Реестре отечественного ПО.

Также власти намереваются издать директивы, предписывающие закупать преимущественно российское телеком-оборудование при создании инфраструктуры за государственный счет. Например, в список оборудования, необходимого для подключения социально значимых объектов к интернету, входит 419 наименований. Перечень уже подготовлен Минкомсвязи и Минпромторгом, с количественной разбивкой по годам и техническими характеристиками продуктов.