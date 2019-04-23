Samsung признана виновной в завышении цен на смартфоны в России

ФАС признала Samsung виновной в завышении цен на ряд моделей смартфонов и планшетов. Утверждается, что российское представительство южнокорейской корпорации координировало цены в розничных сетях «Вымпелкома», «М Видео», «Связной», DNS, «Ситилинк» и др.

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала российское представительство южно-корейской корпорации Samsung - «Самсунг электроникс Рус Компании» - виновной в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Речь идет о координации цен на восемь моделей смартфонов Galaxy: AS 2017, S7, S8 Plus, J1 2016, J3 2017, J5 2017, J7 2016 и J7 2017. Также Samsung признана виновной в координации цен на пять моделей планшетов Galaxy: Tab A 7.0, Tab E 9.6, Tab A 10.1, Tab S2 и Tab 3 Lite 7.0.

На какие розничные сети оказывал давление Samsung

В ФАС пришли к выводу, что российское представительство Samsung координировало деятельность следующих ритейлеров: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Связной» (юридические лица - «Связной Логистика» и «Сеть Связной»), «Эльдорадо», МВМ (юридическое лицо сети «М Видео», объединившийся с «Эльдорадо»), «Ситилинк», DNS (юридические лица «ДНС Ритейл» и «Технопоинт»), ТЛФ и «Открытые технологии»

Дело было возбуждено по результатам внеплановой проверки российского представительства Samsung. В ФАС подчеркивают, что компания активно содействовала ведомству в проведении расследования, кроме того, в российском представительстве внедрен антимонопольный комплаенс.

ФАС признала Samsung виновной в завышении цен на несколько моделей смартфонов и планшетов

Российское представительство Samsung было признано виновным в нарушении части 5 статьи 11 Закона «О защите конкуренции», предполагающей запрет на координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к нарушению антимонопольного законодательства.

Максимальный штраф за нарушения в рамках данной статьи составляет 5 млн руб. В российском представительстве Samsung от комментариев отказались.

О намерении возбудить дело в отношении Samsung из-за координации цен на смартфоны замглавы ФАС Андрей Тенишев объявил еще в сентябре прошлого года. Тогда же говорилось, что у ФАС «есть еще наработки» в отношении другого производителя смартфонов, название которого до сих пор не раскрывалось.

Как ФАС наказывала Apple и LG за координацию цен на смартфоны

ФАС в последние годы плотно занимается изучением ценообразования на рынке смартфонов. В 2017 г. комиссия службы признала нарушителем российское представительство корпорации Apple «Эпл Рус» в завышении цен на смартфоны iPhone 6s и 6s Plus. Компания была оштрафована на 1,75 млн руб., один из ее топ-менеджеров - на 20 тыс руб.

Позднее ФАС начала проверять ценнобразование на смартфон iPhone 7, но нарушений выявлено не было. Кроме того, ведомство проверило ценообразование смартфонов целого ряда других производителей: Samsung, LG, Philips, Alcatel, Sony и Asus.

Тогда нарушения были выявлены только в деятельности российского представительства LG - «Лг Электроникс Рус». Компания была оштрафована на 2,5 млн руб. В случае с LG, как и в случае с Apple, ФАС публиковала интересные фрагменты переписки топ-менеджеров российских представительства данных корпораций с ресселерами, в которых были примеры давления на розничные сети с целью установления минимальных цен на смартфоны.