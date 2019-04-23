Флагманские смартфоны Samsung можно превратить в полноценные ПК на ОС Linux

Samsung добавила поддержку своих флагманских смартфонов в приложение Linux on Dex, благодаря которому владельцы аппаратов могут запускать дистрибутивы Linux и предназначенные для них программы.

Приложение Linux on Dex

Samsung выпустила бета-версию бесплатного приложения Linux on Dex, которое позволяет запускать дистрибутивы Linux на некоторых смартфонах и планшетах линейки Galaxy. На данный момент поддерживаются планшеты Galaxy Tab S4 и S5e, а также смартфоны Galaxy S9 и S9+; Galaxy S10, S10+, S10e и S10 5G.



Благодаря этому приложению мобильный девайс можно превратить в полноценный компьютер, подключив к нему монитор при помощи специального кабеля. Linux стартует в полноэкранном режиме и в ней можно запускать программы, которые совместимы с 64-битной архитектурой ARM. Сам же смартфон или планшет при этом по-прежнему можно использовать по прямому назначению. При необходимости сенсорный экран гаджета способен выполнять функцию тачпада.

Судя по информации, размещенной на официальном сайте проекта, в настоящее время участникам бета-теста доступен лишь один дистрибутив – специальная сборка Ubuntu 16.04 LTS компании Canonical. Размер загружаемого образа составляет порядка 3,7 ГБ. Желающим испытать работу Ubuntu на своем гаджете линейки Galaxy следует убедиться в наличии дополнительных 15 ГБ на внутреннем носителе.

Как установить

Для того, чтобы начать пользоваться Linux на своем Galaxy, пользователю необходимо загрузить приложение Linux on Dex из магазина Google Play, предварительно согласившись на участие в бета-тестировании.

Samsung добавила поддержку своих флагманских смартфонов в приложение Linux on Dex

Загрузить подходящий образ Linux можно непосредственно из приложения. При необходимости образ дистрибутива можно также скачать при помощи другого устройства с сайта проекта Linux on Dex, а затем перенести его на смартфон или планшет, предварительно разархивировав. После этого в приложении следует создать отдельный контейнер для выбранного дистрибутива и выполнить его установку.

По завершении установки ОС в приложении появится возможность ее запуска в полноэкранном режиме с выводом на внешний дисплей. Эмулятор терминала можно запускать непосредственно с мобильного устройства.

Проект Samsung Dex

Linux on Dex (ранее – Linux on Galaxy), впервые запущенная Samsung в 2018 г. для Galaxy Note 9 и Galaxy Tab S4, является частью более широкой программы Samsung Dex, цель которой – приблизить опыт работы на мобильных устройствах к опыту работы на стационарном персональном компьютере.

Технически это реализуется при помощи специальных аксессуаров Samsung: Dex-кабеля или одного из двух вариантов док-станций – Dex Station и Dex Pad.

Аксессуары Samsung Dex

Док-станции оснащены системой активного охлаждения, зарядным устройством и набором портов, в частности HDMI, USB 2.0 Type A, USB Type C и опционально Ethernet.

В российских интернет-магазинах Samsung Dex Station можно приобрести по цене от 5,5 тыс. руб. Dex-кабель, представляющий собой адаптер USB Type C – HDMI, доступен по цене от 2,5 тыс. руб.

Linux под Windows

С появлением в Microsoft Windows 10 подсистемы WSL любой желающий может установить дистрибутив Linux прямо из официального магазина приложений Microsoft Store.

WSL – слой, который обеспечивает совместимость Windows с Linux-приложениями. Появление WSL стало возможным благодаря сотрудничеству Microsoft с компанией Canonical, разработчиком Ubuntu. Впервые WSL появилась в тестовой сборке Windows 10 build 14316 (Insider Preview), выпущенной в апреле 2016 г.

Подсистема позволила интегрировать в Windows 10 дистрибутив Ubuntu, доступ к которому осуществляется при помощи командной оболочки bash, поскольку графический интерфейс в этой интеграции предусмотрен не был. После установки Ubuntu разработчик может запускать bash-скрипты и пользоваться консольными инструментами.

В августе 2016 г. пользователи интернета подтвердили, что внутри Windows 10 можно запустить Unity — официальный рабочий стол Ubuntu на тот момент, что дало возможность работать в полном десктопном окружении Linux.

В августе 2017 г. в магазине приложений Microsoft Store появилась сама Ubuntu — дистрибутив Linux, который можно развернуть в Windows и получить пользовательское пространство и среду разработки без издержек на виртуализацию и эмуляцию. Дистрибутив работает в «песочнице» и позволяет использовать утилиты командной строки.

К настоящему моменту список поддерживаемых Windows 10 дистрибутивов расширился за счет Kali Linux, Debian, Fedora Remix, SUSE Linux Enterpise Server и Pengwin.