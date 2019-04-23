OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор

OnePlus расширит линейку своих топовых смартфонов путем одновременного выпуска двух моделей. Базовый OnePlus 7 составит конкуренцию последним новинкам Meizu и Xiaomi, а полностью безрамочный OnePlus 7 посоревнуется с Samsung S10+ и его 5G-версией. Анонс смартфонов состоится в мае 2019 г.

Один флагман хорошо, а два лучше

Компания OnePlus в 2019 г. нарушит свою традицию и выпустит два флагманских смартфона вместо одного – OnePlus 7 и 7 Pro. Новые «убийцы флагманов», как называет свои гаджеты сама OnePlus, нацелены на весь спектр топовых смартфонов 2019 г., уже поступивших в продажу и только готовящихся сделать это. Исключение составляет Samsung Galaxy Fold – гибкие смартфоны OnePlus в первом полугодии 2019 г. OnePlus выпускать не планирует.

Анонс новинок OnePlus, характеристики которых инсайдеры опубликовали в микроблоге Samsung_News_ в Twitter 23 апреля 2019 г., назначен на 14 мая 2019 г. Оба смартфона поступят в продажу сразу с глобальной прошивкой и поддержкой большинства существующих сотовых сетей мира. Если точнее, то смартфонов будет даже не два, а два с половиной – один из них получит отдельную модификацию с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Напомним, что появление сетей 5G в России сопряжено с серьезными техническими трудностями, которые могут отразиться на скорости их распространения.

Pro или не Pro?

Смартфон OnePlus 7, младший в линейке, нельзя считать на все 100% новым. Этот гаджет сделан по принципу Apple iPhone SE, получившего корпус от iPhone 5S и начинку от более современной модели.

Новые флагманы OnePlus рассчитаны на максимально широкую аудиторию

Здесь ровно то же самое: экстерьер OnePlus 7 практически полностью заимствован у OnePlus 6T, вышедшего в ноябре 2018 г. Смартфон, вопреки ранним утечкам, обойдется без выдвижной камеры и безрамочного дисплея – фронтальный модуль поместят в каплевидный вырез в экране, а внизу самого экрана сохранится «подбородок».

OnePlus 7 останется и без тройной камеры – основной модуль на тыльной панели представлен двумя сенсорами и светодиодной вспышкой. Корпус по-прежнему покрыт стеклом с обеих сторон и основан на металлическом шасси.

В то же время OnePlus 7 Pro получит существенно более современный облик за счет полностью безрамочного дисплея. Толщина его рамок минимизирована по всему периметру, а фронтальная камера вынесена в отдельный выдвижной модуль на верхнем торце. Пока неизвестно, применено ли к нему автоматическое раскрытие, или же для получения автопортрета и идентификации по лицу придется нажимать на него пальцем. Разговорный динамик в 7 Pro производитель решил оставить классическим – он вписан в верхнюю рамку экрана, а сам экран располагает интегрированным дактилоскопом. Корпус смартфона стеклянный, на металлической рамке, и его тыльная панель включает три камеры, дополненные LED-вспышкой. Наличие или отсутствие в обоих смартфонах отдельного входа под наушники не подтверждено.

На что способен OnePlus 7?

Получив не первой свежести дизайн, OnePlus 7 обзавелся современным топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855 с восемью вычислительными ядрами. Младшая версия смартфона снабжена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, но также есть модификация с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, притом в случае с последним используется скоростной модуль UFS 3.0.

OnePlus 7

В OnePlus 7 предусмотрены аккумулятор емкостью 3700 мАч с быстрой 20-ваттной зарядкой Warp Charge по USB-C, ОС Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS, экран Full HD+ (2340х1080 точек) на 6,4 дюйма по диагонали и фотокамера 48 Мп с диафрагмой f/1,7 и дополнительным модулем на 5 Мп. Параметры фронтальной камеры неизвестны. Стоимость смартфона не раскрывается.

Еще больше возможностей в Pro-версии

Если обычный OnePlus 7 можно сравнить с китайскими флагманами Meizu 16s (стоимость в России – 34 тыс. руб.), Xiaomi Mi 9 (35 тыс. руб.) и корейским Samsung Galaxy S10e (57 тыс. руб.), то OnePlus 7 Pro будет соперничать уже с Samsung S10 и S10+ (69 и 77 тыс. руб. соответственно). Базируется он на том же процессоре, что и младший OnePlus 7, и в базовой модификации у него те же объемы памяти, а в более дорогих комплектациях предусмотрено уже до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Версия с 512-гигабайтным накопителем не упомянута.

OnePlus 7 Pro

В оснащение OnePlus 7 Pro вошли батарея 4000 мАч (в сравнении со смартфонами 2019 г. это очень достойная емкость) с быстрой зарядкой 30 Вт, фронтальная камера 16 Мп с диафрагмой f/2.0, вытянутый дисплей Quad HD+ (3120x1440 точек) с диагональю 6,7 дюйма, соотношением сторон 19,5:9 и встроенным дактилоскопом и тройная камера. Она состоит из сенсоров 48 Мп (диафрагма f/1,6, оптический стабилизатор), 8 Мп (f/2,4, телеобъектив, 3-кратный оптический зум) и 16 Мп (f/2,2, широкоугольная оптика, угол обзора 117 градусов). Смартфон будет доступен в синем, коричневом и сером цветах корпуса, его стоимость не установлена.

Модификация OnePlus 7 Pro 5G получит полностью идентичные характеристики, дополненные 5G-модемом. Ее основным конкурентом станет Samsung Galaxy S10+ 5G .