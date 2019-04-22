В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео

В России разработан новый способ борьбы с дронами-беспилотниками – при помощи специальной «ракеты» с системой самонаведения. Ракета сбивает дрон, но при этом не взрывается, что позволяет применять данный метод в населенных пунктах и в местах большого скопления людей.

Ракетой по беспилотникам

Инженеры «Специального технологического центра», расположенного в Санкт-Петербурге, создали дрон, который они называют «ракетой», для вывода из строя квадро- и мультикоптеров. Разработка будет использоваться против дронов, залетевших на запретную или частную территорию или ведущих разведывательную деятельность. На апрель 2019 г. проект существует в виде рабочего прототипа, уже прошедшего ряд испытаний, в том числе и полевых.

Главная особенность творения российских инженеров – в отсутствии в конструкции взрывчатки. При контакте с целью ракета не взрывается – она буквально таранит ее своей массой, выводя ее из строя. Отсутствие взрыва позволяет использовать данную технологию, фактически, даже в населенных пунктах.

Техническая составляющая

Принцип работы проекта «Специального технологического центра», пока не имеющего названия, впервые был продемонстрирован в эфире телеканала «Звезда». Макет «ракеты» снабжен винтом в носовой части, внутри корпуса скрыт двигатель неизвестного типа.

Ракета-антидрон. Кадр из видео «Анти-дроны. Как поймать беспилотник» телеканала «Звезда». Подробности о снаряде - на 36-й минуте видео

Для поражения цели ракета использует систему автоматического наведения. Работу макета продемонстрировал главный конструктор «Специального технологического центра» Роман Иванов, однако технологии, примененные при разработке снаряда, инженер предпочел не раскрывать, как и его спецификации. По словам Иванова, прототип доказал свою эффективность в борьбе с дронами-квадрокоптерами, но о возможности применения ракет подобного типа против БПЛА самолетного типа конструктор умолчал.

Летающие вредители

Дроны становятся настоящей проблемой для жителей всего мира. Часто они, оснащенные камерами, залетают на частную территорию без предварительного разрешения, но еще чаще они мешают нормальной работе аэропортов. Соответствующие случаи фиксируются во многих странах мира – 1 апреля 2019 г., в частности, из-за присутствия частного БПЛА на территории итальянского международного аэропорта Милан-Мальпенса было перенаправлено четыре рейса, а 21 февраля 2019 г. схожая ситуация произошла в Дублине.





Однако наибольший общественный резонанс вызвал случай, произошедший в декабре 2018 г. в Гатвике – втором по загруженности аэропорту Великобритании. Дрон, мешавший пилотам совершать маневры на полосе, взлетать и сажать самолеты, приостановил работу аэропорта на 33 часа, в результате чего было отменено или задержано приблизительно 1000 рейсов. Количество пострадавших пассажиров достигло 140 тыс.

Также дроны нередко используются в военной разведке. К примеру, 29 марта 2019 г. у берегов крыма был замечен стратегический беспилотник ВВС США самолетного типа RQ-4B-40 Global Hawk.

Ни один дрон не пролетит

В России тоже существуют дроны разведчики: в апреле 2019 г. стало известно, что курсанты Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского разработали БПЛА, способный вести разведку на высоте 4,5 км. По словам начальника академии, генерал-полковника Геннадия Зиброва, радиус действия летательного аппарата составляет 100 км.

Но больше всего Россия преуспела именно в разработке средств борьбы с дронами – как с боевыми, так и с разведчиками. Частным БПЛА, оказавшимся не в том месте и не в то время, тоже не поздоровится.

Летающий дробовик концерна «Алмаз-Антей»

Помимо санкт-петербургской ракеты-тарана, в России существует в буквальном смысле летающий дробовик. Силами концерна «Алмаз-Антей» разработан дрон-перехватчик, оснащенный 10-зарядным карабином «Вепрь-12», созданным на основе всемирно известного автомата Калашникова. Дрон управляется с земли, оснащен системой вертикального взлета и может развивать скорость до 130 км/ч, что позволяет использовать его и против дронов самолетного типа. В апреле 2019 г. перехватчик с успехом прошел полевые испытания.

В России существуют и другие средства борьбы с дронами, к примеру, электромагнитное ружье REX 1, разработанное в 2017 г. концерном «Калашников» и способное выводить из строя все виды беспилотников на расстоянии прямой видимости, в том числе и современные мультикоптеры. Крупные города России в обозримом будущем будут защищены мобильными комплексами по уничтожению дронов. Проект уже реализован в Москве и Подмосковье и представлен в виде двух специально оборудованных машин повышенной проходимости, в оснащение которых вошли легковесные и тяжеловесные квадрокоптеры-перехватчики, а также БПЛА самолетного типа малого и среднего классов. При прямой видимости полицейские дроны могут нейтрализовать коптера-нарушителя на расстоянии до 600 м, используя для этого устройство подавления радиосигнала.

Напомним также, что с 5 июля 2017 г. в России действуют положения Воздушного кодекса, согласно которым дроны с массой от 0,25 до 30 кг должны проходить обязательную регистрацию в Единой системе организации воздушного движения России. Другими словами, на учет должны становиться все дроны, начиная с крошечных игрушечных моделей воздушных судов.