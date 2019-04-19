В России появились дешевые ноутбуки Asus с защищенным корпусом. Цена

Новые ноутбуки Asus входят в ценовую категорию «до 25 тыс. руб.», но при этом располагают расширенными средствами защиты от ударов и повреждений. Есть даже фирменная технология защиты жесткого диска усиливающая металлическая пластина под клавиатурой для особо эмоциональных пользователей.

Ноутбуки для работы и отдыха

Компания Asus выпустила в России новые ноутбуки X409 и X509 на базе процессоров Intel Core восьмого поколения и дискретной графики Nvidia , подходящие для ежедневной эксплуатации. Обе новинки характеризуются в первую очередь дополнительными средствами защиты информации и особо прочным корпусом.

Российским покупателям ноутбуки X409 и X509 станут доступны в июле 2019 г. по цене от 22 тыс. руб. за минимальную конфигурацию. Оба лэптопа комплектуются двумя типами матриц, IPS и TN, с различными показателями цветопередачи и углами обзора.

Надежность и безопасность

Корпуса X409 и X509 дополнительно укреплены металлическими скобами, расположенными перпендикулярно краю корпуса и защищающими поворотное крепление экрана и внутренние компоненты ноутбуков от боковых ударов. Под клавиатурой также находится усиливающая пластина – с ней клавиатура и тачпад не будут прогибаться даже при очень интенсивном использовании. В своих ноутбуках Asus применила и технологию E-A-R для амортизации возможных ударов по корпусу и вибрации по трем осям. Используется E-A-R в первую очередь для снижения риска повреждения жесткого диска.

Ноутбуки Asus X409 и X509 приятно удивят компактными размерами

В качестве опции для X409 и X509 доступен сканер отпечатков пальцев, встроенный в тачпад. Он работает в паре с технологией Microsoft Windows Hello в ОС Windows 10, что позволяет исключить вероятность получения несанкционированного доступа к информации в памяти ноутбуков.

Программное обеспечение и дополнительный комфорт

Ноутбуки Asus X409 и X509 поставляются с предустановленной 64-битной ОС Windows 10 версии Home или Pro и комплектуются островковой клавиатурой со встроенной подсветкой и высотой хода клавиш не более 1,4 мм. Тачпад дополнен поддержкой жестового управления.

Различия

Ноутбуки Asus X409 и X509 отличаются друг от друга в первую очередь экранами, за которыми следуют различия в физических габаритах. Для 14-дюймового X409 доступны три модификации дисплея – TN HD (1366х768 точек, яркость 200 нит), TN Full HD (1920х1080 точек, 200 нит) и IPS Full HD (250 нит). Все экраны получили матовое покрытие, не бликующее на солнце, и рамки толщиной 6,5 мм. В итоге матрица занимает 78% площади крышки. Размеры ноутбука составляют 325х216х23 мм, а вес – 1,65 кг.

Asus X409

Asus X509 за счет 15,6-дюймового дисплея крупнее (360х235х23 мм) и немного тяжелее (1,8 кг). Вариации дисплеев идентичны модели X409, толщина рамок – 7 мм, и при этом сам экран занимает 83% площади внутренней поверхности крышки.

Аппаратные спецификации

В зависимости от конфигурации, Asus X409 и X509 поставляются с 4 или 8 ГБ оперативной памяти DDR4 (есть дополнительный свободный слот SODIMM и возможность расширения до 16 ГБ) и процессором Intel Pentium 5405U, Core i3-8145U, i5-8265U и i7-8565U. Дисковая подсистема представлена жестким диском на 500 ГБ или 1 ТБ или SATA SSD емкостью 128 или 256 ГБ. Опционально доступен более скоростной SSD PCIe на 256 или 512 ГБ.

Asus X509

В базовых комплектациях ноутбуков используется встроенное графическое ядро процессора, а более мощные версии экипируются дискретной графикой Nvidia GeForce MX110, MX230 или MX250 с 2 ГБ собственной памяти GDDR5. С такой начинкой уже можно будет поиграть во многие современные игры.

Оба лэптопа работают от аккумулятора 32 Вт•ч, обеспечивающего день автономной работы и обладающего функцией быстрой зарядки – с 0 до 60% он может зарядиться за 50 минут. В список портов и разъемов вошли по одному USB-C и USB 3.0, пара USB 2.0 и выход HDMI для подключения внешнего экрана. Ноутбуки позволяют подключать проводную гарнитуру, располагая при этом собственной акустикой (два динамика по 2 Вт каждый), а также производитель предусмотрел ридер карт памяти microSD. Доступные модули беспроводной связи – Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac.