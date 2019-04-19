Финансовые компании хотят гибридное облако, но боятся реорганизации ИТ

Модель гибридного облака становится все более востребованной. Особенно активно к ней прибегают организации финансового сектора. Но на пути внедрения подобных решений имеется еще немало препятствий.

Персонал не готов к гибридной модели

Согласно данным, опубликованным компанией Nutanix, 21% финансовых организаций сегодня уже используют в работе гибридную облачную модель или занимаются ее внедрением (это выше среднего мирового показателя, который составляет, по данным исследователей 18,5%). При этом 91% компаний сообщили, что для них «идеальной» ИТ-моделью является именно гибридное облако.

В то же время 88% опрошенных респондентов, сообщивших об использовании гибридной модели, отметили тот факт, что, хотя они ожидали от подобного облака положительного влияния на их бизнес, навыки работы персонала с гибридными системами оказались недостаточными, что в некоторой степени нивелировало благоприятный эффект.

Собственные дата-центры пока в приоритете

При этом, как сообщает упомянутое исследование, несмотря на то, что динамика внедрения гибридных решений в финансовой сфере выше, чем в остальных областях, все же такие компании пока еще делают основной упор на собственные дата-центры, а уровень использования частных облаков здесь даже ниже среднемирового (29% против 33%, соответственно). В числе основных препятствий на пути внедрения облачных технологий специалисты называют сложности интеграции устаревшей, но все еще хорошо работающей собственной ИТ-инфраструктуры и специализированных приложений с новыми облачными средами. Таким образом, вопросы миграции данных, ПО и реорганизации физических вычислительных систем пока существенно тормозят применение облачных технологий (как частных, так и гибридных) в финансовой сфере.

21% финансовых организаций сегодня уже используют в работе гибридную облачную модель или занимаются ее внедрением

«Модернизация существующих дата-центров – одна из ключевых задач для компаний по всему миру. Условно можно выделить два ключевых момента, в которых отражается модернизация ЦОД: консолидация смешанных рабочих нагрузок, включая корпоративные приложения и базы данных, и существенное снижение капитальных и текущих расходов, – отмечает Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. – Этого можно добиться благодаря гиперконвергентным инфраструктурам, которые разрабатывает NetApp. Кроме того, развитие бизнеса в направлении модернизации ЦОД отразилось и на структуре нашей компании: одно из наших бизнес-подразделений сфокусировано на модернизации дата-центров, построенных как на базе решений NetApp, так и на базе решений наших конкурентов».