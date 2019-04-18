«1С» создала компьютерную игру для превращения школьников в ИТ-специалистов

«1С» провела первый региональный открытый урок информатики в рамках всероссийской акции «Урок цифры». Специально под него она выпустила обучающую компьютерную игру по тематике «Управление проектами». Акция призвана в будущем решить проблему кадрового голода для программы «Цифровая экономика» — за счет популяризации информатики среди школьников. В понимании «1С» этот голод сегодня численно равен почти 1 млн ИТ-шников.

«Управление проектами» по алгоритмам «1С»

Фирма «1С» непосредственно подключилась к инициативе государства по созданию кадрового задела для реализации в будущем госпрограммы «Цифровая экономика» — за счет сегодняшних школьников. Под эгидой компании в одной из школ Великого Новгорода прошел так называемый открытый «Урок цифры» (информатики в необычной форме) — по тематике «Управление проектами». В качестве учебных материалов для его практической части «1С» был разработан цифровой «тренажер», исполненный в виде своеобразной компьютерной игры. Учащимся предлагалось спасти первое лунное поселение, в котором произошла техногенная авария.

«Урок цифры» является всероссийской образовательной акцией, запущенной АНО «Цифровая экономика», Минкомсвязи и Минпросвещения и поддержанный наряду с «1С» рядом крупнейших (хотя и не всегда) российских ИТ-компаний: «Яндекс», Mail.Ru Group, «Кодвардс» и др. Создаваемые этими компаниями цифровые материалы в течение недели после базового урока доступны по всей стране. Теоретические региональные уроки, а также образовательные сессии вопросов и ответов для школьников могут проводить местные чиновники и учителя.

Акция стартовала в декабре 2018 г. Предпоследний на сегодня подобный урок состоялся в феврале 2019 г. Его тематикой стали «Искусственный интеллект и машинное обучение»; организатором выступал Сбербанк. Следующий урок по тематике «Безопасность в интернете» под эгидой «Лаборатории Касперского» намечен на май 2019 г. После этого для проекта настанет время подведения промежуточных итогов.

«Урок цифры» под эгидой «1С» в Великом Новгороде

Представители «1С» рассказали CNews, что участие в рассматриваемой акции для компании можно считать благотворительностью. На свой цифровой «тренажер», на создание которого ушло два месяца, никаких денег от государства компания не получала. Собственные инвестиции в него она не раскрывает.

В «1С» уверены, что в инициативе приняли участие те компании, которые чувствуют острую нехватку кадров уже сегодня и готовы вкладываться в общее будущее рынка. Речи о том, чтобы «зарезервировать» школьников под себя лично не идет. Их просто мотивируют на приход в ИТ-отрасль как таковую.

«1С» — о перспективах кадровой ситуации

На сессии открытого урока в Великом Новгороде один из школьников задал вопрос директору «1С» Борису Нуралиеву, не перенасытится ли рынок ИТ-шниками к тому моменту как он закончит свое образование — лет через 10.

«В России сейчас чуть больше миллиона ИТ-шников, в то время как и российские, и международные эксперты считают, что их должно быть порядка двух миллионов», — отмечает Нуралиев. По его данным, всего в России на данный момент порядка 75 млн человек работающего населения, то есть ИТ-специалистов среди них примерно 1,5%.

Борис Нуралиев — интересующимся ИТ школьникам: «Наши рабочие места гарантированы»

«Для примера, в Великобритании, которая в отличие от США или Израиля не является экспортером ИТ (вряд ли кто-то из вас видел английскую компьютерную программу), ИТ-шников порядка 4,5%», — указывает он.

Нуралиев напоминает, что раздел «Кадры и образование» госпрограммы «Цифровая экономика» предполагает, что количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах нашей страны будет увеличено с сегодняшних 47 тыс. до 120 тыс. к 2024 г. Однако, по его мнению, это потребность отрасли в кадрах не закроет, потому что средняя продолжительность работы программиста составляет 10 лет (потом кто-то покидает профессию, кто-то идет в начальники и т. д.).

При этом директор «1С» призвал школьников не концентрироваться на локальных специальностях. «На узкую технологию завязываться нельзя, — сказал он. — ИТ меняются очень быстро. Через десять лет они будут другими. Поэтому нужно базовое образование — всерьез заниматься математикой, к информатике подходить широко, понимать предметные области, в которых хотите развиваться. И тогда все будет. Наши рабочие места гарантированы», — подытожил Борис Нуралиев.