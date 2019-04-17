SAP стремится попасть в Реестр российского ПО. Эксперт объяснил, как это можно сделать

SAP в России не отказывается от идеи найти способы локализовать свои продукты в нашей стране и включить их в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. Эксперт при Реестре признает, что способ попасть в него есть, но он вряд ли может понравиться SAP.

Прицел SAP на Реестр отечественного ПО

Российский офис SAP прорабатывает с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) вопрос, как локализовать продукты немецкой компании, чтобы они могли считаться российскими. На подобную локализацию разработчик готов пойти в расчете на то, что его решения будут включены в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. Об этом в разговоре с CNews сообщил исполнительный директор SAP CIS Дмитрий Красюков.

По его словам, какие-то подвижки в решении упомянутых вопросов могут произойти 22 апреля 2019 г. на заседании одного из тематических комитетов РСПП. Судя по сайту этой общероссийской организации, представляющей интересы деловых кругов, речь идет о Комитете по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, а заседание в целом будет посвящено вопросу улучшения инвестиционной среды и защите инвестиций.

По данным Красюкова, среди других зарубежных ИТ-компаний участие в данном мероприятии могут принять Cisco и Siemens.

В понимании топ-менеджера, в вопросах локализации можно было бы ориентироваться на богатый тематический опыт автопрома в России. Как известно, на нашем рынке много лет присутствуют зарубежные автопроизводители, и в части того, какая их техника «российская», а какая нет, государство давно определилось.

SAP стремится в Реестр российского ПО

Стоит отметить, что в марте 2016 г. SAP уже рассуждал на тему попадания в Реестр. Тогда в качестве способа рассматривалась возможность совмещения ПО компании с продуктами местных разработчиков — создание так называемых партнерских решений.

Комментарий члена Экспертного совета по российскому ПО

«В Реестр может попасть только российское ПО, но не стоит путать этот термин с российским гражданством первоначальных авторов каждой строчки кода продукта, — отметил в разговоре с CNews управляющий директор компании «Росплатформа», член Экспертного совета по российскому ПО, который (совет) проводит оценку заявок правообладателей софта на включение их продуктов в Реестр отечественного ПО Владимир Рубанов. — Это неважно. Важно, куда идут основные деньги от продаж продукта (не менее 70% должно оставаться в России), и у кого исключительные права на итоговый продукт, чтобы их нельзя было ограничить санкциями».

Как отмечает Рубанов, теоретически любой западный вендор может создать в России совместное предприятие (СП), контроль над ним отдать местным партнерам, ограничить свою выгоду 30%, передать в это СП полные исходные коды и инфраструктуру разработки, обучить локальных разработчиков и инженеров.

«Если такое СП будет владеть всеми правами по всему миру и будет способно самостоятельно поддерживать продукт, исправлять ошибки и модернизировать, то с формальной и практической точки зрения это будет уже российский продукт, устойчивый к санкциям, — продолжает член Экспертного совета. — Другой вопрос, кто из западных вендоров согласится на такую передачу технологий и прав — с рисками получить себе же легитимного конкурента на мировом рынке».

SAP и российское государство

«Мы, по сути, компания, которая 20 лет на российском рынке существует, — незадолго до разговора с CNews рассуждал Дмитрий Красюков на московском форуме SAP. — Я в ней 16 лет работаю, кто-то больше. Мы ассоциируем SAP с российской компанией, которая на этой земле очень долго существует, приносит технологии, внедряет их в наши компании, делает их более эффективными — занимается какими-то правильными вещами».

При этом сложности текущего момента, связанные с геополитикой, в SAP хорошо понимают, но считают, что нужно «сохранять диалог». По заверению Красюкова, компания поддерживает общение с российским государством на всех уровнях. И, как считает, новый генеральный директор SAP в России Андрей Филатов, явным признаком того, что диалог идет успешно, является факт участия в пленарном заседании форума SAP Александра Шохина — президента РСПП. «Нас слышат, нам помогают, к нам относятся очень позитивно», — уверен Филатов.

Примечательно, что в компании при этом заверяют, что проблем в непосредственной работе с госструктурами и тем более с так называемыми компаниями с госучастием у нее нет. «У нас в 2018 г. в России появилось порядка 80 новых клиентов; какие-то компании из госсектора среди них точно были», — рассказал Красюков CNews.