Intel от огорчения «убил» свое производство чипов для 5G

Внезапный отказ Intel от выпуска любых 5G-модемов для смартфонов подозрительно совпал по времени с таким же внезапным мировым судебным соглашением Apple и Qualcomm по урегулированию взаимных претензий. Совпадение? Вряд ли.

5G-место пусто не бывает

Компания Intel официально объявила о принятом решении свернуть собственную разработку и производство мобильных модемов 5G. В компании намерены сфокусировать усилия на линейках модемов поколений 4G и 5G для настольных ПК и устройств «умного дома», а также на создании инфраструктурных решений 5G.

В официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, в частности сообщается, что Intel продолжит поставки всех продуктовых линеек модемов для смартфонов 4G, однако больше не планирует выпускать модемы 5G для смартфонов – включая продукты, запуск которых ранее был запланирован на 2020 г.

Ранее, в ноябре 2018 г., представители Intel заявили в интервью изданию The VentureBeat о том, что в компании принято стратегическое решение о запуске мобильного 5G-модема XMM 8160 второго поколения в ближайшие полгода. Коммерческая реализация 5G-модема XMM 8060 первого поколения была свернута из-за более слабых характеристик, чем у продукции основного конкурента, компании Qualcomm.

Анонс Intel об уходе с рынка мобильных модемов 5G последовал через несколько часов после того как компании Apple и Qualcomm неожиданно заявили об урегулировании взаимных патентных претензий и лицензионных отчислений относительно использования модемов Qualcomm в смартфонах Apple iPhone.

«Мы очень довольны возможностям 5G и переходу сетей в облака, однако в секторе производства модемов для смартфонов нет четкого видения пути к прибыльности и положительным результатам, - заявил по этому поводу Боб Сван (Bob Swan), CEO Intel. - 5G продолжает быть стратегическим приоритетом для Intel, и наша команда разработала достаточное количество беспроводных решений и интеллектуальных прав».

5G-модем второго поколения Intel XMM 8160

С высокой вероятностью именно решение Intel о сворачивании бизнеса по выпуску мобильных модемов 5G подтолкнуло Apple и Qualcomm к урегулированию разногласий, отмечают обозреватели портала The Verge. Особенно неожиданным решение об урегулировании взаимных претензий стало в первый день судебного разбирательства между Apple и Qualcomm в суде Северной Калифорнии, где адвокаты обоих сторон только готовились представить взаимные обвинения.

Внезапно – не значит спонтанно

Пока что остаются неясными причины, по которым Intel приняла решение свернуть свой мобильный модемный бизнес. Также непонятно, почему Intel решила проинформировать о своем решении Apple до официального анонса.

Официальные представители Intel пока никак не комментируют возможную связь принятого в компании решения и взаимоотношений с Apple. В свою очередь, производителям 5G-смартфонов – Apple и другим, придется искать другого поставщика 5G-решений, поскольку Intel фактически уступила Qualcomm свою рыночную долю в этом секторе.

Ни Apple, ни Qualcomm никоим образом не обозначили причину внезапного урегулирования взаимных судебных претензий. Тем не менее, агентство Nikkei сообщило, что в Apple уже имелись серьезные подозрения на предмет готовности Intel обеспечить смартфоны iPhone нового поколения модемами 5G.

Intel стал эксклюзивным поставщиком модемов для смартфонов Apple в прошлом году, как раз после усиления патентного противостояния между Apple и Qualcomm, которое в итоге вылилось во множественные взаимные судебные иски по всему миру.

Мирный договор Apple-Qualcomm: подробности

Главным итогом «мирного договора» между Apple и Qualcomm стало подписание нового двустороннего глобального лицензионного соглашения сроком на шесть лет, с возможностью продления на дополнительные два года.

Частью договора между компаниями стал пункт, по которому Apple обязалась выплатить в пользу Qualcomm неназванную сумму лицензионных отчислений, которые стали для Qualcomm поводом для судебных преследований Apple. Apple, в свою очередь, изначально обвиняла Qualcomm в завышении цен на свои технологии и компоненты.

С большой долей вероятности Apple придется вернуться к практике использования модемов Qualcomm в новых поколениях iPhone на постоянной эксклюзивной основе.

По данным Apple, компания работает над новыми iPhone с поддержкой 5G, однако их появление запланировано только на 2020 год.