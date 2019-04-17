Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит

Еврокомиссия вынесла официальный вердикт об отсутствии вредоносного кода и функций кибершпионажа в продукции «Лаборатории Касперского». Весной 2018 г. Европарламент рекомендовал запретить использование ПО компании на всей территории Евросоюза.

В «Касперском» вирусов нет

Еврокомиссия завершила проверку программного обеспечения «Лаборатории Касперского», в мае 2018 г. рекомендованного Европарламентом к запрету в Европе, на предмет присутствия в нем кибершпионской составляющей. Соответствующий код в продуктах российской компании не выявлен, сообщается в официальном заявлении Комиссии. Подтверждающий эти слова документ опубликован на сайте Европарламента.

Предположение по поводу возможной слежки российскими спецслужбами за европейскими пользователями через ПО «Лаборатории Касперского» высказал бельгийский политик, член Европарламента и правой популистской националистической партии «Фламандский выбор» Герольф Аннеманс (Gerolf Annemans). Соответствующий официальный запрос в Европарламент он подал 6 марта 2019 г., в котором интересовался, в частности, о случаях возникновения проблем с работой российского ПО в странах-членах Евросоюза.

Начало истории

Пристальное внимание к продукции «Лаборатории Касперского» со стороны Европарламента спровоцировал вовсе не запрос бельгийского политика – все началось намного раньше. Первым сомнения в «прозрачности» разработок «Лаборатории» высказал Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании – в декабре 2017 г. он порекомендовал национальным министерствам страны не пользоваться российскими приложениями в общем и разработками «Лаборатории Касперского в частности. Причиной были названы возможные связи российских компаний с правительством России.

Май 2018 г. ознаменовался публичным отказом правительства Голландии от использования ПО компании. Об этом в своем письме в национальный парламент страны сообщил глава Министерства безопасности и правосудия Нидерландов Фердинанд Грапперхаус (Ferdinand Grapperhaus).

Дальнейшие события развивались еще более стремительно - уже в июне 2018 г. по результатам голосования Европарламент принял рекомендательную резолюцию, в которой приписал разработки российской компании к числу вредоносных программ. Документ также содержал призыв о полном отказе от использования ПО «Касперского» во всех европейских учреждениях.

Факт роста недоверия к российскому ПО со стороны европейских властей был подтвержден наглядно: За принятие резолюции проголосовало 476 депутатов, и лишь 151 высказались против. Разработки «Лаборатории Касперского» названы вредоносными в 76 пункте принятого документа, который был внесен депутатом от Польши Анной Фотыгой (Anna Fotyga).

Ответ «Касперского»

Реакция «Лаборатории Касперского» на принятие резолюции, пусть и носящей рекомендательный характер, была незамедлительной. Компания заявила о временном прекращении развития всех проектов в сфере кибербезопасности со всеми без исключения своими партнерами из Европы. Под ответные «санкции» попал и Европол, совместно с которым «Лаборатория» работала над проектом NoMoreRansom. Он разрабатывался с целью дешифровки файлов организаций и обычных пользователей, пострадавших от атак вирусов-шифровальщиков.

На запрос CNews о дальнейших планах по поводу своей деятельности в Европе после проверки Еврокомиссии и заключении об отсутствии в ее продукции шпионского кода «Лаборатория Касперского» не ответила. Представители «Касперского» отметили лишь, что в компании рады появлению такого официального документа Еврокомиссии.

В США тоже не все гладко

Недоверие к продуктам «Лаборатории» высказывают не только европейские, но и американские власти. В сентябре 2017 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) приказал в обязательном порядке удалить продукты компании из сетей госорганов США, а в декабре 2017 г. «Лаборатория Касперского» подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить это требование. В мае 2018 г. иск был отклонен, а уже в конце июля 2018 г. стало известно о полном отказе Пентагона от закупок и использования любых программных продуктов, в разработке которых принимали участие российские или китайские производители.

Отношения «Лаборатории» с правительством США резко ухудшились, и в ноябре 2018 г. компания приняла решение о приостановке планов по открытию офисов в Северной Америке. В США новых офисов не будет вовсе, по крайней мере, в обозримом будущем, а в Канаде представительство все же откроется до конца 2019 г., но пока без уточнения даты.