Samsung освоила производство 5 нм процессоров раньше Intel и AMD

Samsung полностью готова к производству мобильных процессоров по новой 5-нанометровой технологии, которая обеспечит чипам прирост производительности и снижение энергопотребления. Для этого она уже оборудовала соответствующую производственную линию и даже строит целую отдельную фабрику.

Первая в мире?

Компания Samsung сообщила об успешном завершении разработки сверхсовременного 5-нанометрового техпроцесса – норм, которые на апрель 2019 г. в массовом производстве не использует ни один производитель. Технология получила название FinFET EUV, и Samsung уже начала принимать пробные заказы на производство первых партий микросхем.

В FinFET EUV для формирования слоя металлизации используется принцип фотолитографии в глубоком (экстремальном) ультрафиолетовом диапазоне. Эта технология уже доказала свою эффективность в ранее освоенном Samsung 7-нанометровом техпроцессе.

Готовность к производству

Сроки выпуска первых пилотных партий 5-нанометровых чипов Samsung не называет. Новые нормы уже освоены на фабрике S3 в Хвасоне (Южная Корея). Вторая половина 2019 г. ознаменуется завершением строительства новой производственной линии в непосредственной близости от S3, которая с начала своей работы будет выпускать продукцию по нормам 5 нм.

Строительство 5-нанометровой фабрики Samsung

Оба предприятия также смогут производить 7-нанометровые решения. К тому же, у Samsung уже готовы «переходные» 6-нанометровые нормы.

Семимильными шагами

Переход Samsung к 5 нм оказался стремительным – производство чипов по 7-нанометровым нормам компания запустила буквально осенью 2018 г. Это стало возможным, в частности, за счет сохранения совместимости с 7 нм проектных элементов (IP), инструментов проектирования и контроля процессов проектирования и производства.

Мобильные процессоры Samsung - небольшие, но в то же время мощные и сверхсовременные

Подобный подход позволил Samsung не только перейти на более перспективный техпроцесс раньше всех, но радикально снизить затраты на освоение новой технологии.

Между тем, нельзя не отметить, что в самых актуальных смартфонах Samsung серии Galaxy S10, несмотря на все достижения корейского вендора, используется процессор Exynos 9820, произведенный по 8-нанометровым нормам. И лишь для рынков США и Китая эти телефоны доступны с 7-нанометровым чипом, правда, уже с Qualcomm Snapdragon 855.

TSMC впереди

Один из главных конкурентов Samsung в сегменте производства процессоров – это тайваньская компания TSMC, не жалеющая денег на развитие деятельности и, как и Samsung, успешно достигающая своей цели. Так, если Samsung запустила 7-нанометровое производство осенью 2018 г., то TSMC сделала то же самое практически на полгода раньше, в мае 2018 г. Фактически, первыми в мире процессорами 7 нм, сошедшими с конвейера, стали Apple A12, работающие в смартфонах iPhone XS, XS Max и XR.

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С 5 нанометрами ситуация схожая, разве что разрыв между датами анонса новой технологии сократился с нескольких месяцев до нескольких дней. О своей готовности к тестовому производству 5-нанометровых чипов TSMC заявила 10 апреля 2019 г., но пока неизвестно, кто войдет в список ее клиентов.

К переходу на 5 нм TSMC начала готовиться еще в июне 2018 г. с заявления о планах по вложению в этот процесс $25 млрд. Часть этих средств компания планировала затратить на строительство новой фабрики в Южно-Тайваньском научном парке в Тайнане. Массовое 5-нанометровое производство TSMC надеется развернуть к концу 2019 г.

Преимущества 5 нм

По заверениям Samsung, новый техпроцесс существенно лучше «старого» 7 нм. В сравнении с ним, 5-нанометровые чипы обладают повышенной на 10% производительностью и потребляют на 25% меньше энергии, что обеспечит более длительное время автономной работы мобильных устройств. Также новая технология гарантирует 25-процентное повышение плотности компоновки логических цепей и уменьшение количества фотомасок, необходимых для производства полупроводников.

Настольные процессоры

AMD и Intel, производители процессоров для настольных ПК, серверов и ноутбуков, уже не могут угнаться за Samsung и TSMC. Шансы пока сохраняются лишь у AMD, которая в IV квартале 2018 г. успешно освоила техпроцесс 7 нм, хотя производство своих чипов она заказывает все у той же TSMC.

Что до Intel, то в гонке за нанометрами она в числе отстающих. По состоянию на апрель 2019 г. компания так толком и не перешла даже на 10 нанометров, и массовое производство соответствующих ее чипов может начаться лишь в 2020 г. Сложившаяся ситуация может повлиять на захват рынка ноутбуков моделями на процессорах ARM, тем более что соответствующие решения крупные производители техники предлагают с 2017 г, а поддержка ARM-архитектуры уже давно интегрирована в ОС Windows 10.