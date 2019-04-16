Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн

Казахстанская «дочка» группы Veon «Кар-Тел» разорвала договор о совместном строительстве сетей 3G с сотовым оператором Kcell. Причиной стал переход Kcell под контроль «Казахтелекома». При этом Kcell будет должен выплатить «Кар-Телу» штраф в размере $38 млн.

Казахстанский Beeline разорвал соглашение с Kcell о совместном строительстве 4G

Казахстанский сотовый оператор Kcell сообщил о разрыве соглашения о совместном строительстве сетей четвертого поколения сотовой связи (4G, стандарт LTE), заключенном с компанией «Кар-Тел». Оператор «Кар-Тел» вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon и работает в Казахстане под торговой маркой Beeline.

Соглашение между Kcell и «Кар-Тел» было заключено в августе 2016 г. Одним из условий его действия было сохранения текущего состава контролирующих акционеров у обоих сторон. Однако в конце 2018 г. шведская Telia продала контрольный пакет акций Kcell размером 75% основанному в Казахстане оператору фиксированной связи «Казахтелеком».

Сумма сделки составила $446 млн. После этого «Кар-Тел» и иницировала расторжение договоренности с Kcell. Более того, Kcell должен будет выплатить штраф «Кар-Телу» в размере 14,5 млрд тенге ($38 млн).

Почему казахстанский Beeline опасался поглощения Kcell со стороны «Казахтелекома»

Напомним, сделка между «Казахтелекомом» и Kcell изначально вызывала недовольство «Кар-Тел». У «Казахтелекома» уже есть совместное предприятие в Казахстане с шведским сотовым оператором Tele2 - «Мобайл телеком сервис» (МТС). Экономическая доля «Казахтелекома» в МТС составляет 51%, голосующая 49%.

Казахстанский Beeline разорвал договор о совместном строительстве сетей 3G с сотовым оператором Kcell, причем Kcell должен будет выплатить штраф $38 млн

Tele2, наоборот, владеет в МТС экономической долей в размере 49% и голосующей в размере 51%. Также при создании предприятия в 2015 г. «Казахтелеком» и Tele2 заключили опционы типа call- и put. Они позволяют «Казахтелекому» выкупить долю Tele2 в МТС, а Tele2 - продать «Казахтелекому» данную долю.

Соответственно, «Кар-Тел» предупреждал, что в случае покупки Kcell в руках структур, связанных с «Казахтелекомом», окажется 75% радиочастотного спектра в Казахстане, доступного для развития сотовой связи. Это, в свою очередь, затормозит развитие новых технологий и ограничит конкуренцию.

После длительных колебаний Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана все-таки разрешил данную сделку, выставив ряд условий: сохранение бренда и тарифов Kcell, управление компании независимым менеджментом, развитие новых услуг, покрытие сетями 4G населенных пунктов с числом жителей от 4 тыс. человек, запуск сетей 5G и т.д.

Опасения «Кар-Тел» относительно данной сделки были не напрасны: уже в конце 2018 г. Tele2 уведомила «Казатлекома» о намерении реализовать put-опцион на продажу своей доли в МТС.

Ответный шаг казахстанского Beeline

Теперь же «Кар-Тел» сделала ответный шаг и разорвала соглашение о совместном строительстве сетей 4G с Kcell. Интересно, что продолжение действия такого рода соглашений было одним из условий, которые власти Казахастана выставили «Казахтелекому» при одобрении сделки с Kcell.

В «Кар-Тел» не ответили на запрос CNews относительно данной ситуации.