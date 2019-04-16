Новая iOS 13 принесет кардинальные перемены в iPhone и iPad. Что изменится?

Apple обновит платформу iOS до версии 13 летом 2019 г., В которой появится долгожданный полноценный режим многооконности в стиле Windows 10 и macOS . Нововведения также коснутся ряда приложений, включая Siri, и общего интерфейса – его «перекрасят» в темный цвет.

Политкорректная iOS

В Сети получил распространение перечень наиболее важных изменений, которые войдут в состав мобильной платформы iOS 13. Они, по данным портала 9to5Mac, затронут одновременно визуальную и техническую стороны, и в целом система должна стать лучше iOS 12, в которой за год ее существования было выявлено немало недоделок (впрочем, их было намного меньше в сравнении с iOS 11).

Одним из основных новшеств в iOS 13 станет полноценная темная тема. Сейчас для активации схожего режима пользователи задействуют смарт-инверсию, а в новой прошивке Dark Mode будет внедрен уже на уровне самого интерфейса, с возможностью отключения. Пока неизвестно, придется ли разработчикам сторонних приложений вносить соответствующие изменения в свои продукты.

Отметим, что темная тема появится и в платформе Android 10 Q, анонс которой состоится в мае 2019 г. на конференции Google I/O. В ранних версиях Android, до 4.4 KitKat включительно, темный интерфейс использовался по умолчанию, и лишь в Android 5 Lollipop в 2014 г. его заменили на современную светлую оболочку Material UI.

Изменения для iPad

iOS 13 обзаведется интересными новшествами, актуальными только для планшетов iPad ввиду большей по сравнению с iPhone площадью экрана. В частности, появится расширенный многооконный режим, распространяющийся на все приложения, и эти окна можно будет перемещать по всему дисплею. Это сделает iOS еще больше похожей на настольную macOS, особенно в сочетании с док-панелью, появившейся в ней ранее.

Темная тема в iOS 13

Для тех, кто набирает текст на экране iPad, не используя для этого аппаратную клавиатуру, Apple подготовила новый жест отмены ввода. Для этого нужно будет провести по экрану справа налево тремя пальцами. Вернуть набранный текст можно будет свайпом вправо, опять же, тремя пальцами.

Safari для iPad обучится запрашивать полную (настольную) версию сайта при необходимости, и эту функцию можно будет включить по умолчанию. В приложение «Почта» (Mail) Apple добавит функцию автоматической сортировки писем по тематике и возможность ставить на письма пометку «Прочитать позже». Пока неизвестно, коснутся ли эти изменения в «Почте» только iPad, или же их внедрят и в приложение для iPhone.

Изменения для всех

В iOS 13 Apple подкорректирует функцию Hey Siri для запуска голосового помощника. Количество ложных срабатываний должно сократиться в несколько раз – Siri больше не будет так активно реагировать на посторонние шумы, в том числе на детский смех.

За счет особенностей OLED-экранов, используемых в iPhone, темная тема позволит экономить заряд батареи

Также Apple дополнит прошивку новыми жестами управления и улучшит многоязыковую поддержку клавиатуры и диктовки. Определенные изменения, подробности о которых источник не раскрывают, будут внесены в приложение «Напоминания» (Reminders), плюс Apple заменит пиктограмму колокольчика при регулировке громкости на нечто иное, хотя важность этого нововведения вызывает вопросы.

Когда ждать

Презентация iOS 13 состоится через месяц с момента премьеры Android 10 – Apple покажет ее на конференции WWDC 2019, которая пройдет с 3 по 7 июня 2019 г. Дата релиза прошивки на данный момент не установлена, но предыдущие версии выходили одновременно с новыми смартфонами iPhone – каждый год в начале осени. В 2019 г. Apple снова выпустит три новых смартфона – iPhone XI, XI Max и iPhone XR 2019. Названия к моменту анонса могут быть изменены.

Список устройств, которые будет поддерживать iOS 13, Apple раскроет во время презентации. К примеру, iOS 12 уже не поддерживает смартфоны старше iPhone 5s, поступившего в продажу в сентябре 2013 г.