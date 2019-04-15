Вице-президент Mozilla рассказал, как Google сживал со свету Firefox, притворяясь другом

Бывший вице-президент Mozilla раскрыл все планы Google по уничтожению Firefox и господству Chrome на рынке браузеров. Первые попытки убрать конкурента Google предприняла сразу после выхода Chrome в 2008 г., и, спустя 11 лет, ее затея возымела успех – Firefox занимает менее 10% рынка, тогда как Chrome удерживает свыше 60%.

Правда о Google

Вице-президент сообщества Mozilla по разработке браузера Firefox Джонатан Найтингейл (Johnathan Nightingale), оставивший свою должность в 2015 г., рассказал в своем микроблоге в Twitter о стремлении Google уничтожить Firefox и о нечестных методах конкурентной борьбы, активно применяемых интернет-гигантом. Действия Google были последовательны и планомерны, и Firefox, действительно, нередко страдал от них.

Джонатан Найтингейл пришел в Mozilla в 2007 г., и, по его словам, практически до дня его ухода Google оставался основным партнером сообщества. Mozilla начала сотрудничать с Google в 2004 г., и сделка, в рамках которой поисковик Google был основным в Firefox, приносила Mozilla до 90% прибыли. К примеру, в 2009 г. доходы Mozilla составили $104 млн благодаря Google, тогда как в 2008 г. они не превышали $78 млн. Годовой прирост тогда составил 34%.

Партнеры навек

По словам Найтингейла, В 2007 г. когда браузер Chrome, активно продвигаемый Google, еще не существовал, и многие сотрудники интернет-корпорации пользовались Firefox и были очень довольны им. Сразу после запуска Chrome в 2008 г. положение Mozilla на рынке браузеров не усложнилось – у Google теперь был собственный конкурирующий продукт, однако гайки пока никто не закручивал. Никакие изменения в условия сделки между сторонами не вносились, и они по-прежнему были партнерами.

Джонатан Найтингейл

Подтверждением мира между партнерами служило и соглашение Google о выплате Mozilla более $1 млрд, подписанное в IV квартале 2011 г. По условиям договора, эту сумму Mozilla получит в течение трех лет за то, что поисковик Google будет стоять в браузере Firefox по умолчанию. Для сравнения, в 2010 г. Google заплатила Mozilla за это всего $100 млн, то есть, если подсчитать, в три раза меньше.

По одну сторону баррикад?

Сотрудники Google часто повторяли, что они на одной стороне с Mozilla и преследуют те же цели и идеалы. Но то было мнение отдельных сотрудников Google, а позиция самой «корпорации добра», как выяснилось немного позже, было прямо противоположной. Началось все с появления рекламы Chrome в поисковой выдаче Firefox и продолжилось проблемами с работой сервисов Gmail и Gdocs в браузера Mozilla. Нередко пользователи Firefox при попытке зайти на эти ресурсы обнаруживали на экране сообщение о несовместимости их браузера.

И все же, Google и Mozilla по-прежнему сохраняли партнерские отношения. Каждый случай проблемы в работе тех или иных своих сервисов в Firefox Google называл случайностью и клятвенно заверял исправить все в течение пары недель. По подсчетам Найтингейла, количество таких случаев к моменту его ухода из Mozilla перевалило за несколько десятков. Он отказывается верить, что разработчики Google настолько некомпетентны, чтобы раз за разом допускать подобное.

В противостоянии Firefox и Chrome определился победитель

«Ошибки» девелоперов Google стали отражаться на Firefox, и браузер постепенно начал терять пользователей. После каждого провала Google аудитория Firefox сокращалась, но Mozilla продолжала верить в партнерство с «корпорацией добра». В определенный момент последствия стали необратимы, и Mozilla не стала продлевать соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2011 г. По истечении срока его действия в ноябре 2014 г. она радикально сменила стратегию в области поиска в Firefox, и именно тогда для российских пользователей поисковиком по умолчанию в этом браузере стал «Яндекс».

В том же 2014 г. Mozilla нашла новый источник дохода. Им стало сотрудничество с рекламными партнерами, в рамках которого Mozilla стала размещать рекламные ссылки прямо в браузере, при открытии нового окна.

Но все же, уже IV квартале 2015 г. стало ясно, что борьбу за рынок браузеров Mozilla проиграла. По статистике StatCounter за октябрь 2015 г., Firefox занимал второе место по популярности с долей рынка в размере 15,5%, едва-едва опережая Internet Explorer с его 15,4-процентной долей. Первое место и 53,6% рынка уверенно удерживал Google Chrome. Браузер Edge, которому на тот момент было всего пять месяцев, еще не успел набрать силу. К слову, в 2019 г. Microsoft переведет его на движок Chromium, используемый в том же Chrome, отказавшись от движка EdgeHTML собственной разработки в угоду современным веб-стандартам.

Статистика популярности браузеров за март 2019 г.

Статистика StatCounter за март 2019 г. гласит, что доля Firefox упала до 9,57% как раз за счет роста доли Chrome до 69,51%. Edge, пока еще работающий на EdgeHTML, вопреки ожиданиям Microsoft, так и не выбился в лидеры – со своей долей в 4,56% он по-прежнему уступает Internet Explorer, хотя в феврале 2019 г. Microsoft призвала всех Windows-пользователей отказаться от последнего. Однако не исключено, что актуальная популярность Chrome тоже достигнута не совсем честным путем: в июле 2018 г. стало известно, что Google намеренно замедляет YouTube в Firefox, Edge и Safari.