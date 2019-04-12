На мировом рынке ПК сменился лидер

В первом квартале 2019 г. на мировом рынке ПК произошла смена лидера — в течение двух предыдущих кварталов первое место занимала Lenovo, теперь же вперед вырвалась HP Inc. В целом рынок продемонстрировал спад на 3%. Нынешний год станет важным годом для рынка ПК, поскольку заканчивается жизненный цикл Windows 7.

Итоги квартала

По итогам первого квартала 2019 г. на мировой рынок было поставлено 58,5 млн персональных компьютеров, включая настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции. Это больше, чем прогнозировали аналитики, но на 3% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщила компания IDC.

На рынке сохраняется дефицит процессоров Intel, преимущественно в нижнем ценовом сегменте. Больше производителей инициируют переход на процессоры AMD. Кроме того, часть бизнеса меняет устройства в связи с обновлением ОС до Windows 10. В целом на рынке наблюдается сдвиг в сторону коммерческих и премиальных продуктов.

По словам менеджера исследования Джитеша Убрани (Jitesh Ubrani), обновлению рынка способствовал спрос в коммерческом сегменте, а три лидирующих компании смогли нарастить объем поставок и долю рынка. Президент группы устройств в IDC Том Мейнелли (Tom Mainelli) отметил, что 2019 г. станет важным годом для рынка, поскольку заканчивается жизненный цикл Windows 7. Напомним, Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 7 в январе 2020 г.

По итогам 2018 г. глобальные поставки персональных компьютеров немного не дотянули до 259,4 млн устройств, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. Это был седьмой год подряд, когда на мировом рынке ПК наблюдался спад, считают аналитики исследовательской компании Gartner. Отдельно в четвертом квартале 2018 г. на мировой рынок было поставлено чуть более 68,6 млн ПК — это на 4,3% меньше показателя за аналогичный период 2017 г.

Лидеры рынка

По итогам первого квартала 2019 г. на рынке произошла смена лидера — в течение двух предыдущих кварталов первое место занимала Lenovo, теперь же вперед вырвалась HP Inc. Всего за квартал HP отгрузила 13,58 млн ПК, показав годовой спад поставок на 0,8%. Доля рынка вендора составляет 23,2%. Особенно удачным этот квартал был для компании на японском рынке, где был достигнут двузначный рост, вызванный во многом заменой устройств в связи с окончанием поддержки Windows 7.

На мировом рынке ПК сменился лидер

Lenovo по итогам квартала отгрузила 13,43 млн устройств, показав годовой рост на 1,8%. Вендору принадлежит 23% рынка. Из всех рынков позиции компании были наиболее сильны на самых зрелых — в Японии и Северной Америке.

На третьем месте находится Dell с объемом поставок на уровне 10,38 млн ПК, годовым ростом на 1,9% и долей рынка 17,7%. Самый значительный рост вендор продемонстрировал в Японии и Западной Европе.

Четвертое место занимает Apple, отгрузившая за квартал 4,06 млн ПК, что на 0,5% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Компании принадлежит 6,9% рынка.

Отгрузки в I квартале 2019 г., тыс. Доля рынка в I квартале 2019 г., %% Отгрузки в I квартале 2018 г., тыс. Доля рынка в I квартале 2019 г., %% Изменение за год, %% 1. HP Inc. 13580 23,2 13688 22,7 -0,8 2. Lenovo 13427 23 13194 21,9 1,8 3. Dell 10379 17,7 10190 16,9 1,9 4. Apple 4058 6,9 4078 6,8 -0,5 5. Acer 3588 6,1 4140 6,9 -13,3 Другие 13451 23 15013 24,9 -10,4 Всего 58484 100 60304 100 -3

Источник: IDC

Пятерку лидеров замыкает Acer, с объемом поставок на уровне 3,59 млн устройств, годовым спадом на 13,3% и долей рынка 6,1%. Вендор столкнулся с дефицитом чипов Intel, но частично решил проблему, использовав более старые CPU в Chromebook. Компания продолжает фокусироваться на Chromebook и игровых ПК.

Лидеры прошлого года

По итогам 2018 г. лидером мирового рынка ПК по версии Gartner стала китайская Lenovo с общим объемом поставок чуть менее 58,5 млн устройств и долей рынка 22,5%. Вендору удалось нарастить поставки на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. Второе место занимает американская HP Inc. с объемом поставок свыше 56,3 млн ПК, долей рынка 21,7% и годовым ростом на 2,1%.

Эти две компании поменялись местами по сравнению с 2017 г., когда на первом месте была HP Inc. с объемом поставок почти 55,2 млн устройств и долей рынка 21%. Lenovo по итогам 2017 г. занимала второе место с объемом поставок на уровне 54,7 млн ПК и долей рынка 20,8%.