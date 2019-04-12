Acer выпустила целую линейку «убийц» MacBook. Российские цены

Устройства под новым брендом Acer ConceptD разработаны с учетом требований инженеров, девелоперов и людей творческих профессий. Это конкуренты продукции Apple, работающие под управлением Windows 10 и построенные на базе топовых комплектующих Intel, AMD и Nvidia.

Как у Apple

Компания Acer запустила новый дочерний бренд ConceptD, под которым будут продаваться особо дорогие высокопроизводительные устройства. В основной состав линейки войдут стационарные настольные ПК и ноутбуки, и к ним также присоединится и периферия – мониторы и шлемы виртуальной реальности. Упор сделан на бесшумную работу, чтобы мерное жужжание кулеров не мешало пользователям, а также на элегантность дизайна.

Выпуская ConceptD, Acer нацелилась на творческих личностей, решив повторить успех Apple. Устройства новой серии ориентированы в первую очередь на фотографов, художников, графических и 3D-дизайнеров и на других создателей контента. Компьютеры ConceptD заточены также под нужды инженеров, разработчиков программного обеспечения и инженеров.

Десктоп по цене автомобиля

Все без исключения устройства линейки ConceptD отличаются дороговизной, но рекордсмен среди них – это настольный компьютер ConceptD 900. Российская его стоимость пока не объявлена, а в Европе он появится уже в июне 2019 г. по цене от 18 тыс. евро (1,31 млн руб. по курсу ЦБ на 12 апреля 2019 г.)

Acer ConceptD 900

В составе компьютера имеются два процессора Intel Xeon Gold 6148 (40 ядер и 80 потоков в сумме), 12 слотов памяти ECC суммарным объемом до 192 ГБ и профессиональная (не игровая) видеокарта Nvidia Quadro RTX 6000. Монитор в стоимость не входит – цена указана исключительно за системный блок.

Компьютер подешевле

Для тех, кто не готов покупать ПК по цене личного транспортного средства, Acer подготовила более доступную модель – десктоп ConceptD 500. Он базируется на одном процессоре Intel Core i9-9900K девятого поколения с восемью ядрами, 16 потоками и частотой до 5 ГГц в турбо-режиме. Стоимость ConceptD 500 стартует от 2,8 тыс. евро (204 тыс. руб.), а официальную цену для России Acer раскроет позже. Европейские продажи начнутся в июле 2019 г.

Acer ConceptD 500

ConceptD 50 укомплектован видеокартой Nvidia Quadro 4000 в максимальной комплектации и материнской платой с четырьмя слотами под оперативную память DDR4 общим объемом до 64 ГБ. Вместимость дисковой подсистемы производитель не уточнил, зато отметил, что к ConceptD 500 можно подключить до четырех мониторов с разрешением 5К.

Ноутбуки для креативных

Серия ConceptD включает в себя и три ноутбука с индексами 9, 7 и 5 – от самого дорогого и крупного к самому доступному и компактному. Все модели наделены дисплеями на матрице IPS с разрешением 4К, 100-процентным охватом цветового пространства и точностью цветопередачи до Delta E <1.

Acer ConceptD 9

Диагональ экрана ноутбука ConceptD 9 составляет 17,3 дюйма, его можно поворачивать на 360 градусов, и он поддерживает сенсорный ввод. Аппаратная составляющая здесь – это пара SSD-накопителей по 512 ГБ каждый, процессор Intel Core i9 девятого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и дискретная игровая графика Nvidia GeForce RTX 2080. Российская стоимость уже известна и составляет от 360 тыс. руб., релиз намечен на август 2019 г.

Acer ConceptD 7

Ноутбук ConceptD 7 прибудет в Россию в июле 2019 г. по цене от 150 тыс. руб. и сможет предложить покупателям 15,6-дюймовый экран, корпус толщиной 18 мм и вес 2,1 кг вместе с аккумулятором. Основу лэптопа составили процессор Intel Core i7 девятого поколения и видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080. Прочие параметры мобильного ПК неизвестны.

Acer ConceptD 5

Младший ноутбук ConceptD 5 оценен в России в 120 тыс. руб., и купить его можно будет уже в июле 2019 г. Производитель не уточнил диагональ его экрана, но подчеркнул, что лэптоп весит 1,5 кг при толщине корпуса 17 мм. Наполнение ConceptD 5 включает процессор Intel Core i7 восьмого поколения, графику AMD Radeon RX Vega M GL, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель объемом 1 ТБ.

Виртуальная реальность

Шлем виртуальной реальности ConceptD OJO, как отметили представители Acer, предназначен в первую очередь для создания контента виртуальной и дополненной реальностей, но он также подойдет для игр и просмотра VR-видео. Устройство поддерживает технологию смешанной реальности Microsoft Windows Mixed Reality.

Acer ConceptD OJO

Внутри ConceptD OJO установлен дисплей с высоким разрешением 4320х2160 точек (диагональ неизвестна). Шлем получил функцию регулировки расстояния между зрачками, съемный ремешок крепления на голову и встроенные датчики отслеживания движения с шестью степенями свободы. В России ConceptD OJO выйдет в августе 2019 г. по цене 40 тыс. руб.

Профессиональные мониторы

В линейку ConceptD добавлены мониторы CP7271K и CM7321K с диагональю 27 и 32 дюйма соответственно. Acer пока не сообщает сроки их прибытия и стоимость в России. Оба монитора поддерживают разрешение 4К и обеспечивают точность цветопередачи Delta E <1, но имеют разное предназначение.

Acer ConceptD CM7321K

Более крупный Acer CM7321K создан в первую очередь для работы с фотографиями и двумерной графикой за счет подсветки MiniLED, а младший Acer CP7271K заточен уже под трехмерную графику.

Acer ConceptD CP7271K

Поступление CP7271K в продажу в Европе запланировано на июль 2019 г. по цене от 2000 евро (145,4 тыс. руб.), а CM7321K выйдет в сентябре 2019 г. и будет стоить от 3000 евро (218,1 тыс. руб.).

Оригинальный игровой ноутбук

Новый ноутбук Acer Helios 700 входит в состав игровой серии Predator, но имеет уникальную конструкцию корпуса, которая заслуживает отдельного внимания. Лэптоп оснащен сдвижной клавиатурой Hyper Drift, которая нужна здесь для улучшения охлаждения и более удобной работы с текстом. Подобное решение в мобильном ПК применено впервые.

Acer Predator Helios 700

Российские геймеры смогут приобрести Acer Predator Helios 700 в июле 2019 г. по цене от 200 тыс. руб. Стоимость включает в себя дисплей IPS с диагональю 17 дюймов, разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц (поддержка технологии Nvidia G Sync – в комплекте), сетевой адаптер Killer DoubleShot Pro, процессор до Intel Core i9 девятого поколения, до 64 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce RTX 2080 в топовой конфигурации. Система охлаждения состоит из пяти медных тепловых трубок, испарительной камеры и вентиляторов AeroBlade 3D.