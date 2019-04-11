Конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2019» состоится 23 мая

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23 мая 2019г. в Москве CNews проведет конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019».


23 мая 2019г. в Москве CNews проведет конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019».

Видеотехнологии получают все большее распространение как в бизнесе, так в государственном секторе. Среди основных драйверов роста рынка систем видеонаблюдения – широкое распространение облаков, видеоаналитики, в том числе и с использованием больших данных. Видеоконференцсвязь, которая еще недавно была элементом инфраструктуры лишь самых крупных компаний, сегодня переходит в разряд повседневных инструментов коммуникации.

Видеотехнологии интегрируются с другими информационными системами организаций. Это системы безопасности и контроля доступа, распознавания лиц и номеров, автоматизации зданий – вкупе с системами видеонаблюдения эти решения обеспечивают принципиально новый уровень автоматизации объектов. Это ERP и CRM, данные из которых можно легко передать в ходе видеоконференции, что дает возможность не только проводить совещания, но и оказывать удаленные сервисы, например, телемедицинские консультации.

На фоне снижения стоимости оборудования ключевым фактором при выборе видеосистемы становится возможность автоматизированной обработки данных, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, и извлечения из них необходимой информации. Большую роль также играет наличие механизмов удаленного доступа к системе.

Темы:

  • Как развиваются видеотехнологии в России?
  • Какую роль они играют в обеспечении безопасности?
  • Какие новые возможности систем видеонаблюдения наиболее востребованы?
  • Каковы перспективы развития рынка видеоаналитики в связи с внедрением единой биометрической системы?
  • Как развивается рынок ВКС?
  • Готова ли нормативно-правовая база к развитию телемедицины?
  • Как безопасно хранить видеоданные?
  • Ждать ли появления новых технологий на рынке видеонаблюдения и ВКС?
  • Каким будет российский рынок видеонаблюдения и ВКС в 2019 г.?
  • Когда телемедицина станет массовым явлением на рынке здравоохранения?

Спикеры:

Дмитрий Головин, начальник отдела городского видеонаблюдения, ДИТ г. Москвы;
Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения Big Data, ДИТ г. Москвы;
Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник Ситуационного центра.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n471111

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