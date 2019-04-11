Ассанж арестован: Власти Эквадора выдали его британской полиции

Власти Эквадора лишили Джулиана Ассанжа убежища в своем посольстве в Лондоне. Поскольку основатель WikiLeaks отказался покинуть здание, сотрудникам британской полиции было разрешено войти внутри, чтобы его арестовать.

Арест Ассанжа

Основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж (Julian Assange) был арестован после того, как ему отказались предоставлять убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где он жил последние семь лет. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на полицию Лондона.

Президент Эквадора Ленин Морено (Lenín Moreno) заявил, что лишил Ассанжа убежища после неоднократных нарушений с его стороны международных конвенций. Ресурс WikiLeaks ответил в Twitter, что Эквадор действовал незаконно, поскольку выдача Ассанжа нарушает международное законодательство.

Ассанж был арестован прямо в посольстве, куда были допущены британские правоохранители, поскольку основатель WikiLeaks, узнав о потере убежища, отказался покинуть здание из боязни последующей экстрадиции в США. Арест был осуществлен по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом в 2012 г., где в качестве причины задержания указана неявка в суд. В настоящий момент Ассанж содержится в центральном полицейском участке Лондона и вскоре предстанет перед магистратским судом.

Министерство юстиции США обвиняет 47-летнего Ассанжа в публикации засекреченных документов. В Британии против него заведено дело по факту неявки в суд. Его также подозревают в содействии предполагаемому российскому вмешательству в президентские выборы в США в 2016 г. — посредством публикации на WikiLeaks писем, украденных якобы российскими хакерами с компьютеров участников предвыборной кампании Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) и членов демократической партии. Сам Ассанж заявляет, что никаких писем от русских хакеров не получал, но действительно является противником Клинтон.

Чем Ассанж мешал Эквадору

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в июне 2012 г., чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где он является фигурантом дела об изнасиловании. Сам Ассанж настаивал, что обвинения сфальсифицированы, и что шведские власти намерены выдать его США. В настоящий момент ордер на арест Ассанжа в Швеции аннулирован, но дело не закрыто и следствие может быть возобновлено.

В Лондоне арестовали Джулиана Ассанжа

С самого момента предоставления убежища основатель WikiLeaks является раздражающим фактором в отношениях Эквадора с Британией, США и другими странами. Президент Морено, который возглавил страну в 2017 г., искал способ разорвать заключенное соглашение, сохранив при этом лицо.

В декабре 2017 г. Эквадор дал Ассанжу гражданство и собирался назначить его на дипломатический пост в России. Но британские власти дали понять, что если Ассанж покинет пределы посольства, у него не будет дипломатического иммунитета.

Эскалация конфликта

В марте 2018 г. правительство Эквадора заявило, что отрезало Ассанжу доступ в Интернет — он якобы нарушил соглашение, по которому не имеет права комментировать или пытаться повлиять на политику других стран в сети. Одновременно было ограничено количество посетителей, которых он может принимать, и введен механизм получения предварительного разрешения на визиты.

Также от Ассанжа потребовали оплачивать свое питание, медицинское наблюдение и услуги прачечной, убираться у себя в ванной и других используемых им помещениях и заботиться о своем коте. В октябре Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за ущемление своих прав.

В апреле 2019 г. Морено обвинил WikiLeaks в том, что ресурс способствовал появлению в местных изданиях обвинений президента в коррупции, а также публикации его семейных фото в соцсетях. Морено утверждал, что WikiLeaks перехватывал его телефонные звонки и частные беседы, также как и фото спальни, еды и, например, того, как его жена и дочери танцуют с друзьями. WikiLeaks на это заявил, что Морено намеренно раздувает конфликт, чтобы получить повод выдать Ассанжа, и этой выдачей прикрыть коррупционный скандал.

Примечательно, что всего за день до ареста Ассанжа WikiLeaks заявил, что раскрыл масштабную шпионскую операцию против своего основателя, которая проводилась в посольстве. Ассанжа постоянно записывали на видео и аудио с помощью различной аппаратуры, установленной в здании. Таким образом записывались не только официальные встречи, но и, например, медосмотр Ассанжа.

Чем занимается WikiLeaks

WikiLeaks — это некоммерческий ресурс, публикующий секретные данные, в основном документы, полученные от анонимных информаторов или в результате утечек. Ресурс был запущен Ассанжем в 2006 г.

Сайт получил известность в 2010 г. после публикации секретных документов о военных кампаниях США в Афганистане и Ираке. В общей сложности было опубликовано 92 тыс. документов об Афганистане и 400 тыс. об Ираке. В них содержались данные, которые ранее не предавались огласке — например, о гибели мирных жителей в Афганистане. Власти США заявили, что подобные утечки представляют угрозу для национальной безопасности. Они повторили это заявление, когда в том же году ресурс опубликовал 250 тыс. писем американских дипломатов.

В том же году Ассанж сообщил, что разместил на сайте зашифрованные архивы, данные из которых способны вызвать крупный скандал. Он пригрозил, что в случае его ареста там же будет выложен ключ к архивам. Попытки исследователей дешифровать данные без ключа не увенчались успехом.

К самым громким проектам WikiLeaks следующих лет относится публикация материалов по тюрьме Гуантанамо, переписки сирийских политиков, дипломатических и разведывательных документов США, проекта Транс-Тихоокеанского партнерства по правам интеллектуальной собственности, секретных документов АНБ относительно Франции и Германии и т. д.

В 2017 г. WikiLeaks опубликовал массив утекших документов ЦРУ, получивший название Vault 7. По объему и значимости его сравнивают с разоблачениями Эдварда Сноудена (Edward Snowden) в 2013 г. Первый опубликованный пакет данных содержал информацию о хакерских инструментах ЦРУ и уязвимостях в ПО крупных вендоров, таких как Google, Apple, Microsoft, Cisco и Samsung.

Второй пакет документов содержал описания различных инструментов, которые ЦРУ использовало для взлома iPhone и Mac. Третий пакет рассказывал об инструменте для создания вредоносного ПО для взлома ОС Windows.