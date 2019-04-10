Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента

Компания SPIRIT, потратив $5 млн на создание новой версии ВКС-сервера VideoMost 7.0, добавила в него возможность использования на ноутбуках с Wi-Fi и мобильных телефонах с LTE. Технология WebRTC дает возможность подключиться к ВКС на ноутбуке из браузера, не устанавливая плагин. В итоге сервер выдал в Wi-Fi и LTE-сетях лучшее качество голоса и видео, чем американский Zoom.

Новый VideoMost 7.0

Российский производитель решений для видеоконференцсвязи SPIRIT выпустил новую версию ВКС-сервера VideoMost 7.0. Предыдущая версия VideoMost 6.0 увидела свет в 2017 г. По словам председателя правления SPIRIT Андрея Свириденко, за последние два года компания вложила в разработку платформы более $5 млн. Новая версия VideoMost 7.0 находилась в разработке около года.

Напомним, VideoMost — это отечественная разработка, которая призвана помочь бизнесу и госсектору заменить или дополнить ВКС-системы иностранных вендоров, таких как Microsoft, Polycom, Cisco, Avaya или Huawei. Первая версия продукта была выпущена в 2011 г. VideoMost может использоваться в переговорных комнатах, кабинетах руководителей, на компьютерах и смартфонах сотрудников. Система совместима с уже имеющимися у заказчика ВКС-терминалами, может работать с ПО от Microsoft.

Продукт внесен в Единый реестр отечественного ПО. Его зарубежными аналогами являются Cisco Webex, Google Hangouts и Microsoft Skype, отечественными — продукты TrueConf и Mind. VideoMost используется в государственных учреждениях и частных предприятиях, в том числе в Министерстве образования и науки РФ, Министерстве обороны РФ, МВД, РЖД, и других. В России внедрения и облачные сервисы VideoMost предлагают операторы и интеграторы «Ростелеком», МТС, ТТК, «Техносерв», «АйТи» и др.

Главные новшества

По словам разработчиков, общее количество различных усовершенствований и дополнений в новой версии сервера достигает 300. За счет соответствующей оптимизации в VideoMost 7.0 реализован сценарий On-The-Go, который позволяет использовать систему на ноутбуках с Wi-Fi и мобильных телефонах с LTE. Это открывает пользователям возможность работы в мобильных офисах, кафе, аэропортах, гостиницах и т. п.

В новой версии используется технология WebRTC, которая дает возможность подключиться к ВКС на ноутбуке из браузера, не устанавливая плагин. Разработчики утверждают, что протестировали VideoMost 7.0 в Wi-Fi и LTE-сетях с большой нагрузкой и меняющейся пропускной способностью, и качество голоса и видео оказалось лучше, чем у конкурирующего американского продукта Zoom. Созданная в 2011 г., компания Zoom предлагает в России свои продукты через партнеров, включая «Системный софт».

Российские ВКС-сервер смог обогнать американского конкурента

По просьбе CNews в компании уточнили, что именно оптимизация работы сервера для WebRTC-клиентов и сценария Wi-Fi/LTE плюс ноутбук является самым существенным отличием VideoMost 7.0 от более ранних версий, поскольку этот кейс очень востребован среди корпоративных пользователей. Разработчики отмечают, что «продукт не просто поддерживает этот сценарий, как это делают другие вендоры, а специально адаптирован и оптимизирован для этого».

Важным новшеством также является то, что VideoMost 7.0 основан на ОС Linux от пяти различных вендоров, причем среди них есть две отечественные версии. Это должно облегчить заказчикам из госсектора выполнение требований по импортозамещению и обезопасить бизнес от санкций. При том, что сервер работает с продуктами Microsoft и с популярным СПО, в том числе СУБД, от систем Microsoft и Oracle он никак не зависит.

Разработчики также подчеркивают, что VideoMost 7.0 интегрирован с новой версией корпоративного мобильного видеомессенджера TeamSpirit IM, через который можно быстро запустить видеоконференцию на смартфоне. В конференции может принимать участие до 100 пользователей, на экране смартфона можно одновременно открыть 16 окон. Это должно пригодиться тем заказчикам, которым нужен корпоративный мессенджер.

Другие новшества

VideoMost 7.0 совместим с ВКС-оборудованием, терминалами и аппаратными MCU других производителей, что дает возможность совместной работы с документами. Для этого используются протоколы SIP/H.323 и BFCP/H.239.

В VideoMost 7.0 предусмотрена поддержка режимов и мультиплексирования медиапотоков пользователей, и микширования, что может быть использовано администратором для управления нагрузкой на устройства пользователей, серверы и каналы связи. Управление ВКС-системой, планирование конференций и их мониторинг осуществляется через веб-интерфейс. Предусмотрена возможность одновременного запуска множества видеоконференций на одном сервере и каскадирования ВКС-серверов.

Помимо прочего была добавлена интеграция с Microsoft Exchange для MS Outlook 2013 и выше, видеоконференции благодаря этому можно планировать прямо в календаре. Также появился журнал аудита, где сохраняются все действия пользователей и администраторов с функцией выгрузки.

Функционал десктопного приложения VideoMost Space для Windows, Mac и Linux был расширен. Было также добавлено многоуровневое каскадирование серверов и модерация участников каскадных конференций. Появилась возможность группового и индивидуального микширования медиапотоков пользователей. Качество принимаемого и передаваемого видео теперь можно настроить на стороне клиента не только автоматически, но и вручную.

Появилась также возможность выбирать аудио и видеоустройства в WebRTC-клиенте, в этом же клиенте добавилась поддержка QoS. Было добавлено управление настройками сервера для SIP терминалов, улучшена работа с SIP и H.323 терминалами, которые защищены несколькими Firewall/NAT-ами из соображений корпоративной безопасности. Также был разработан собственный шлюз Expressway для построения туннеля через межсетевые экраны по специальным портам. Через туннель также выполняются вызовы между внутренними и внешними абонентами защищенного контура.