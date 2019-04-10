Правительство распределило 6,2 миллиарда на проекты «Национальной технологической инициативы»

Правительство России распределило 6,2 миллиарда рублей между Минобрнауки и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Эти расходы заложены в федеральный бюджет на 2019 год и необходимы для реализации мероприятий в рамках государственной программы «Национальная технологическая инициатива».

Деньги распределены

Правительство России распределило 6,219 млрд руб., предусмотренные в федеральном бюджете на осуществление мероприятий в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), которая реализуется по поручению Президента. Об этом говорится в распоряжении Правительства «О бюджетных ассигнованиях на реализацию проектов Национальной технологической инициативы», опубликованном 9 апреля 2019 г. на портале правительства.



Как следует из документа, средства будут пущены, в частности, на реализацию проектов по дорожным картам НТИ, организацию и проведение технологических конкурсов, обеспечение деятельности Университета НТИ.

Согласно распоряжению правительства, львиная доля средств – свыше 4,4 млрд руб. – будет направлена в адрес Министерства образования и науки (Минобрнауки). Из них 2,4 млрд руб. будут пущены на реализацию дорожных карт НТИ. Еще 1,25 млрд планируется потратить на поддержку деятельности Университета НТИ. Также ведомство окажет финансовую поддержку деятельности АНО «Платформа национальной технологической инициативы» в размере 400 млн руб. 233,5 млн руб. будут потрачены на нужды инфраструктурных центров и программ по развитию отдельных направлений НТИ. Наконец, 129,6 млн руб. пойдут на проведение технологических конкурсов в целях реализации НТИ.

Правительство определило получателей 6,2 млрд руб. из бюджета на реализацию проектов НТИ

Не забыло правительство и о Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: на гранты для юрлиц на проведение научно-исследовательских работ в целях реализации дорожных карт НТИ, а также на финансирование экспертизы, администрирования, мониторинга и оценку результативности использования этих грантов в совокупности выделено 2,275 млрд руб.

Несколько слов об НТИ

Национальная технологическая инициатива – долгосрочная государственная программа, направленная на создание новых рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 г.

Основу НТИ составляют представители наиболее успешных высокотехнологичных компаний, которые в составе рабочих групп при поддержке и участии представителей власти, институтов развития, научных и образовательных организаций разрабатывают и реализуют дорожные карты.

По каждому рыночному направлению формируется рабочая группа, которую возглавляет уже состоявшийся технологический предприниматель, профессионал в соответствующей тематической области, и профильный заместитель министра ответственного федерального органа исполнительной власти. В состав рабочей группы НТИ входят представители бизнеса, научного и образовательного сообществ, органов исполнительной власти и другие заинтересованные участники.

В настоящее время действуют 12 рабочих групп, у которых в проработке находятся дорожные карты по развитию девяти перспективных рынков и трех кросс-рыночных направлений.

Всего в рамках НТИ утверждено восемь дорожных карт: Aeronet (беспилотная авиация), Autonet (беспилотный автомобильный транспорт) Marinet (цифровая навигация и морской транспорт), Neuronet (развитие человеко-машинных коммуникаций), Healthnet (высокотехнологическая медицинская помощь), Technet («умные фабрики») и Energynet («умная энергетика»), Finnet (финансовые сервисы), Foodnet (разработка питательных веществ и пищевой продукции). Ведется разработка девятой дорожной карты – Safenet (информационная безопасность).

Одна из рабочих групп, входящих в экосистему НТИ, занимается развитием движения технологических кружков. На поддержку движения в рамках НТИ, как ранее сообщал CNews, планируется потратить 5,8 млрд руб. К 2020 г. кружковое движение должно стать самоуправляемым и обеспечить кадровые потребности в новых ИТ-специальностях на рынках НТИ, которые к 2035 г. достигнут 300 тыс. человек.