Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, участвовавший в передаче ФБР гостайны вместе со своим начальником и экс-сотрудником «Лаборатории Касперского», получил шесть лет колонии. Его срок был значительно сокращен благодаря досудебному соглашению с прокуратурой. Со своей стороны ФБР до сих пор ищет Докучаева, считая его причастным к хакерским атакам.

Приговор Докучаеву

Московский окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает «Интерфакс». Также Докучаев был лишен звания майора. Приговор вынес судья Виктор Елфимов.

Суд признал Докучаева виновным по статье 275 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание за госизмену. В качестве наказания статья предлагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Это может сопровождаться штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет.

Заседание было закрытым — в связи с тем, что материалы дела засекречены. Дело Докучаева было рассмотрено в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение с прокуратурой, полностью признав свою вину и согласившись дать необходимые показания в обмен на сокращение срока.

Другие фигуранты

Докучаев — это уже четвертый осужденный по делу о госизмене бывших сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского». До этого другой фигурант этого же дела, предприниматель Георгий Фомченков, также заключивший доследственное соглашение с прокуратурой, был приговорен Мосгорсудом к семи годам колонии.

Два других фигуранта дела, бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, были ранее приговорены к 22 и 14 годам заключения строгого режима. Они обвинялись в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.

Вынесен последний приговор по делу о госизмене в ФСБ

Михайлов является бывшим начальником отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, а Стоянов — это экс-руководитель отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского». В ФСБ Докучаев был подчиненным Михайлова. До 2006 г. Докучаев являлся сотрудником бюро специальных технических мероприятий ГУВД Москвы

Роль Докучаева в общей схеме

Роли в схеме передачи данных ФБР были распределены следующим образом: Михайлов и Докучаев, состоящие на службе, добывали информацию, а гражданские лица Стоянов и Фомченков передавали ее ФБР. С этой целью Стоянов в 2011 г. посетил международную конференцию по кибербезопасности в Нью-Денвере в Канаде, где передал компакт-диск с гостайной сотруднице американской компании I-Defence, имеющей связи с ФБР. Похожее путешествие с компакт-диском, только в США, предпринял и Фомченков.

Последний осужденный по делу экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил шесть лет колонии за госизмену

При этом Докучаев был объявлен в розыск ФБР по обвинению в причастности к хакерским атакам на почтовые сервисы и госсайты США в 2015 г. Также он был обвинен в атаке на серверы Демократической партии США и взломе избирательных систем в Иллинойсе и Аризоне в 2016 г. За это Докучаев заочно получил в Америке в общей сложности 146 лет тюремного заключения.

Реакция «Лаборатории» и Врублевского

Уголовное дело в отношении Михайлова и Стоянова следственное управление ФСБ возбудило 6 декабря 2016 г. Позже в том же месяце подозреваемые были задержаны. В «Лаборатории Касперского» 25 января 2017 г., когда история была предана огласке, от Стоянова некоторым образом «открестились», распространив сообщение о том, что его предполагаемые правонарушения не имеют отношения к деятельности компании, поэтому «ни бизнес, ни продукты, ни клиенты компании никоим образом не затронуты».

В том же сообщении «Касперский» заявил, что инкриминируемое Стоянову дело относится к периоду времени, когда он не являлся сотрудником организации. Также утверждалось, что компания не оказывает подследственному ни юридической, ни материальной поддержки.

В начале марта 2017 г. Павел Врублевский заявил, что именно благодаря его сведениям удалось раскрыть госизмену среди сотрудников ЦИБ ФСБ и «Лаборатории». Он утверждал, что фигуранты этого дела передали в США через корпорацию Verisign данные о ста российских гражданах. Напомним, Врублевский обвинялся в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist в июле 2010 г., из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты «Аэрофлота». В 2013 г. суд признал его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.