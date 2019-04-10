Государство вложило 100 миллионов в компьютер для присмотра за водителями

Субсидия на одноплатный компьютер

Как обнаружил CNews, Минпромторг выделил 99,7 млн руб. на поддержку проекта отечественной компании «Элвис неотек», подразумевающего серийный выпуск одноплатного компьютера ее собственной разработки, предназначенного для видеоаналитики на транспорте.

Соглашение между министерством и разработчиком электроники было подписано 27 декабря 2018 г. Сроком его окончания прописано 31 декабря 2020 г. Информация об этом размещена в реестре государственных субсидий — безвозмездных бюджетных вливаний в перспективные проекты; не путать с контрактованием.

Стоит отметить, что «Элвис неотек» известен как разработчик оригинальных собственных микропроцессоров, на которых мог бы базироваться новый компьютер. Однако в официальных документах обязательства для компании задействовать именно чипы своей разработки не прописаны.

«Данная субсидия была получена на разработку и организацию серийного производства модулей универсальной открытой аппаратно-программной платформы для интеллектуальных устройств и систем управления автотранспортом различного назначения», — уточнили CNews формулировку в «Элвис неотеке». Дословное название устройства — семантический сервер VisorJet ОКТА.

Что именно поддерживает государство

Как пояснили CNews в компании, идея разработки заключается в том, что конечное изделие будет представлять собой специально разработанный под условия эксплуатации в автомобильном и железнодорожном транспорте бескорпусное модульное мультиплатформенное устройство: одноплатный компьютер (Single Board Computer) — полноценный ПК, у которого «на борту» имеется все минимально необходимое для работы и мультиплатформенное ПО. Упомянутый софт призван обеспечить функционирование изделия и возможность его «настройки под конкретные задачи автоматической обработки необходимых данных в интеллектуальных системах управления автотранспортом».

«Элвис неотек» получил 100 миллионов на ПК для автотранспорта

Разработчики предполагают, что устройство сможет решать достаточно широкий круг задач — в зависимости от установок пользователя. В частности, оно сможет регистрировать так называемые телеметрические параметры транспортного средства — его местоположение, окружающую дорожную ситуацию. Кроме того, оно сможет отслеживать отвлекающие водителя факторы: разговоры по телефону, еду на ходу, курение и пр., а также анализировать эмоциональное состояние человека — например, усталость.

Таким образом, разработчики склонны характеризовать свой модуль как своеобразный «черный ящик» транспортного средства.