Две трети компаний мира не могут обеспечить мобильную безопасность

Аналитики выяснили, что на подавляющем большинстве предприятий не существует действенных механизмов обеспечения мобильной безопасности. Вместе с тем, сами сотрудники часто пренебрегают ей ради более эффективного выполнения своей работы.

Бизнес чувствует себя незащищенным от угроз мобильной безопасности

Большая часть компаний мира не защищена от того вреда, который может исходить от мобильных устройств сотрудников. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном компанией Verizon с целью определения общего качества защиты корпоративных мобильных устройств. В опросе приняли участие более 670 менеджеров, из которых почти половина занимается ИТ или телекоммуникациями.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 85% организаций понимают, что недостаточно защищены от различных угроз мобильной безопасности. На этом фоне почти такой же процент опрошенных (83%) признались, что подвергались реальным угрозам в 2018 г., и в 67% случаев защитные механизмы компании не соответствовали уровню кибератак.

Сотрудники жертвуют безопасностью ради быстрой и эффективной работы

Исследование Verizon также выявило, что сами сотрудники предприятий не помогают руководству и ИБ-департаментам защититься от угроз мобильной безопасности, отдавая приоритет скорости и эффективности выполнения работы. В частности, 48% опрошенных признались, что жертвовали интересами безопасности в случаях, когда было необходимо максимально оперативно и качественно решить тот или иной рабочий вопрос. Практически все они знали о росте угроз именно в мобильном сегменте, но предпочли проигнорировать это.

Подавляющее большинство организаций понимают, что недостаточно защищены от угроз мобильной безопасности

Из тех, кто пошел на подобный компромисс, почти половина (46%) признают, что в итоге пострадали от этого. И речь идет не о незначительных, а, преимущественно (62% случаев), о достаточно крупных инцидентах. Среди тех, кто не жертвовал интересами безопасности ради работы, с подобными проблемами столкнулся лишь каждый четвертый (24%).

Согласно отчету, в 2018 г. от инцидентов, связанных с мобильной безопасностью, пострадали организации всех размеров и во всех сегментах. Важной проблемой является то, что сотрудники не воспринимают безопасность мобильных устройств так же серьезно, как безопасность компьютеров или серверов. Авторы исследования указывают, что эта позиция не совпадает с существующими тенденциями смещения вектора атак. Именно поэтому не срабатывает принятая в большинстве организаций философия доверительного отношения к сотрудникам и расчета на то, что они будут самостоятельно обеспечивать безопасность подключаемых устройств.