Первая в мире 1 ТБ флешка продается по цене ноутбука

Цена на первые флеш-карты памяти microSD компании SanDisk несколько поумерит пыл энтузиастов: суммы предзаказа в $450 хватит на 6,5 карт того же класса емкостью 256 ГБ или почти на два SSD компании по 2 ТБ каждый.

Мал золотник

Компания SanDisk (дочернее предприятие Western Digital), специализирующаяся на разработке и производстве носителей информации на базе флеш-памяти, начала прием предварительных заказов на флеш-карты памяти microSD емкостью 1 ТБ. Впервые эти карты были представлены компанией в феврале на выставке MWC 2019 в Барселоне.

Согласно официальным данным на сайте SanDisk, каждая карта microSD емкостью 1 ТБ обойдется желающим по предзаказу в $449. Карта, судя по описанию, имеет достаточно стандартные по нынешним временам характеристики – тип microSDXC, класс C10 (UHS-1).

Карта комплектуется стандартным адаптером SD, и ничем особенным не примечательна – кроме рекордной емкости в 1 ТБ, и поддержки новой спецификации A2 для Android-устройств.

Для сравнения: за сумму в $450, или 29 443,22 руб. по курсу ЦБ на 08 апреля 2019 г. (65,43 руб +0,03 руб (+0,05%) за один доллар США), согласно данным «Яндекс.Маркет», можно приобрести ноутбук Lenovo V130 с 14-дюймовым экраном на процессоре Intel Core i5 с 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и жестким диском 1 ТБ, или Dell Inspiron 5570 c 5,6-дюймовым экраном на процессоре Intel Core i3 с 4 ГБ оперативной памяти DDR4, жестким диском 1 ТБ и дискретной графикой ATI Mobility Radeon HD 530v.

Особенность новых карт памяти

Согласно заявленным характеристикам, флеш-карта SanDisk Extreme 1TB UHS-I (SDSQXA1-1T00-GN6MA) в форм-факторе microSDHC (файловый формат exFAT) обеспечивает скорость чтения данных более 90 МБ/с и скорость записи до 60 МБ/с.

Карты SanDisk Extreme UHS-I рекордной емкости

Спецификации SDHC подразумевают возможность выпуска в этом формате карт емкостью от 2 ГБ до 2 ТБ. Режим UHS-I в маркировке означает соответствие классам C2, C4, C6 и C10 всех карт форматов SDHC, SDXC и SDUC.

Маркировка карт памяти для работы с видео

В свою очередь, маркировка U3 (UHS Speed Class 3) и V30 (UHS Video Speed Class 30) подтверждает, что эти карты подходят для записи видео с качеством Full HD или 4K UHD, обеспечивая скорость чтения до 90 МБ – что полностью соответствует заявленным характеристикам.

Маркировка карт памяти для работы с устройствами Android

Маркировка «A2» является наиболее современным способом идентификации скоростных карт, и на практике означает, насколько хорошо этот съемный накопитель справляется с операциями случайной и установленной записи в составе устройств под ОС Android. И если спецификации класса A1 были описаны еще в базовом стандарте SD 5.1, но новейшие скоростные карты уровня A2 появились только в новейших спецификациях SD 6.0.

Ценовая специфика

Неадекватно высокая стоимость – традиционная примета ценообразования на рынке накопителей при выпуске новых устройств рекордной емкости. Снижение цены происходит или после выпуска устройства с более рекордными показателями, или по мере насыщения рынка.

Как правило, подобные накопители приобретаются компаниями для профессионального производства видеоконтента, где отклонения в несколько сотен долларов в общей стоимости оборудования несущественны.



Сравнивая стоимость предзаказа карты SanDisk Extreme 1TB UHS-I в $449,99 с другими предложениями на сайте компании, можно отметить, что карты аналогичного стандарта – в том числе, с поддержкой A2, обойдутся в $199,99, $109,99 и $67,99 за версии емкостью 512 ГБ, 400 ГБ и 256 ГБ, соответственно.

Если же выбрать карты SanDisk Ultra microSDXC UHS-I стандарта A1 (C10, U1), ценник снижается еще более радикально: до $69,99 и $37,99 за версии емкостью 400 ГБ и 256 ГБ, соответственно. Однако в серии Ultra нет рекордных вариантов емкостью 0,5 ТБ и 1 ТБ.