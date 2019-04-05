Apple легко можно ограбить на $1 млн с помощью старых iPhone

В США раскрыта интернациональная мошенническая схема, разработанная двумя молодыми китайцами. Всего за два года они сумели украсть у Apple крупную сумму денег, используя особенности ведения бизнеса компанией непосредственно США. Но крупный успех сменился штрафом, вдвое превышающим размер украденной суммы, риском провести следующие несколько лет жизни в тюрьме.

Ограбление по-китайски

Два студента из Китая, проживающих в американском штате Орегон по студенческим визам, ограбили корпорацию Apple, обманным путем выудив у нее практически $1 млн. Мошенники использовали для этого особенности работы американских сервисных центров Apple, сообщает портал The Oregonian.

Афера продолжалась несколько лет, и к расследованию схемы подключились даже федеральные агенты, позже выяснившие, что деньги украли не крупные преступники, а два молодых китайца – Яньянь Чжоу (Yangyang Zhou) и Цюянь Цзян (Quan Jiang). Теперь им грозит суд по делу об умышленном введении в заблуждение с целью извлечения выгоды.

Все гениальное – просто

Студенты разработали очень простую, но, как показала практика, эффективную схему обмана Apple. Имея гражданство Китая и студенческую визу США, они закупали крупные партии поддельных или просто сломанных iPhone в КНР и ввозили их в США, где правила приема устройств Apple в фирменные сервисные центры упрощены.

Фото: The Verge Теперь у Apple есть еще одна причина не доверять китайцам

В самих сервисных центрах, сдавая один телефон за другим, китайцы заявляли, что они не включаются. Чжоу и Цзян настаивали, что их телефоны еще на гарантии, но проверить подлинность гаджетов на месте у работников центра не было возможности. Они принимали их в ремонт раз за разом, и для пущей уверенности студенты подавали в офис Apple прошение о замене устройств по гарантии.

В процессе ремонта выяснялось, что аппараты восстановлению действительно не подлежат – в этом случае, согласно правилам Apple, владельцу полагается новый iPhone. Каждый контрафактный телефон обходился китайцам приблизительно в $30, а стоимость выдаваемого взамен нового iPhone составляла, в среднем, $600.

Всего предприимчивыми студентами было предпринято 3069 попыток обменять поддельные и нерабочие iPhone на новые, из которых успехом увенчались 1493. Итоговая 50-процентная вероятность успеха позволила китайцам заработать на щедрости Apple $896 тыс.

Фото: Scribd.com Совершенно новые iPhone в квартире Чжоу, присланные Apple

Чтобы снизить шанс быть пойманными, студенты сдавали контрафактные смартфоны в разные сервисные центры по всей стране и не приходили за новыми гаджетами. Вместо этого они просили Apple отправлять устройства почтой, указывая адреса своих друзей и знакомых по всей стране.

Дальнейшая судьба денег

Собрав внушительную «коллекцию» новых iPhone, Яньянь Чжоу и Цюянь Цзян, по словам агента национальной безопасности США Томаса Даффи (Thomas Duffy), принимавшего активное участие в расследовании, пересылали их в Китай на адреса родственников, друзей и подельников. Затем смартфоны продавались через китайские социальные сети или доски объявлений – исполнители брали себе часть прибыли, а остальную сумму передавали матери Цюянь Цзяна, которая клала их на банковский счет сына, чтобы он и его подельник могли пользоваться ими в США.

Apple все знала!

О том, когда именно два жителя Китая пришли к мысли заработать немного денег за счет одной из самых крупных корпораций в мире, история умалчивает. Известно лишь, что первые смартфоны из КНР поступили в американские сервис-центры Apple в 2017 г.

В ходе расследования выяснилось, что сама Apple была в курсе мошеннической схемы – в июне и июле 2017 г. она направляла по адресу студентов в США письма, в которых сообщала о своей осведомленности об их деятельности. Конверты также содержали приказы о прекращении противоправных действий в отношении нее. Цзян и Чжоу не уточняют, получали ли они эти письма.

Фото: Scribd.com Это лишь малая часть награбленного

Apple, тем не менее, не смогла донести информацию о двух умных китайцах до всех своих сервисных центров в США – многие из них продолжали исправно пересылать студентам новые смартфоны взамен поддельных.

Преступление и наказание

Ограбив Apple на $896 тыс., Цзян и Чжоу теперь рискуют переехать в места не столь отдаленные на срок до 10 лет. Кроме того, им грозит штраф в размере до $2 млн.

Студентам предъявлены разные обвинения – Цзяна обвинили в незаконном обороте контрафактных товаров, а Чжоу осудят по статье за нелегальный экспорт. На 5 апреля 2019 г. мошенники находятся на свободе, однако все перемещения Цзяна круглосуточно отслеживаются по GPS. Дата рассмотрения их дела в суде пока не назначена, а сами студенты уверяют, что не знали о том, что ввозимые ими в США смартфоны были поддельными.