Windows 10 перепугала пользователей странными уведомлениями с грамматическими ошибками

Из-за ошибки конфигурации в Microsoft News, Windows 10 начала выдавать пользователям странные уведомления, где один и тот же текст варьировался с различными грамматическими ошибками. Многие пользователи решили, что на компьютере действует вирус, и чуть не зачистили всю систему.

Странные уведомления

Windows 10 начала выдавать пугающие предупреждения с грамматическими ошибками, которые заставили пользователей заподозрить, что их компьютеры заражены вредоносным ПО. Жалобы поступили от пользователей ресурса Reddit.

Как выяснилось позже, причиной появления странных предупреждений стала ошибка конфигурации в новостном приложении Microsoft News. Однако предупреждения были озаглавлены «Microsoft Movies», а в самом уведомлении несколько раз в разных вариантах, в том числе с ошибками, повторялись слова «Test Notification», «thsi test notification» и «this is test notification». Кликнув на этом предупреждении, пользователи попадали на страницу Microsoft News с сообщением об ошибке.

Массовая паника

Такое странное поведение системы вызвало у пользователей панику, поскольку многие заподозрили, что на их устройстве активно какое-то вредоносное ПО. Сообщения могли приходить несколько раз подряд на протяжении определенного промежутка времени, как с ошибками, так и без.

«Нашел три таких этим утром. Одно в 1:52, одно в 2:04 и одно в 5:13 этим утром по среднеамериканскому центральному летнему времени. Они все подозрительные, но первые два были странно сформулированы и написаны с ошибками. Я запаниковал, чуть не зачистил машину. Google ничего не нашел, пока я не погуглил «thsi test notification». Тогда я нашел этот пост. Что, черт возьми, происходит?», — написал пользователь ifeeladraft.

«Я тоже гадил кирпичами, когда это увидел. Может, я в любом случае сотру свой ПК. Собирался сделать это уже некоторое время, и вот еще одна причина», — пишет пользователь mlknbjjj.

Кликнув на уведомлении, пользователи попадали на страницу Windows News с сообщением об ошибке

Один из пользователей поинтересовался, какая версия Windows 10 установлена на затронутых устройствах. Как оказалось, это могла быть как Windows 10 Pro 1809, так и Windows 10 Home 1803.

Позднее сотрудник технической поддержки Microsoft объяснил в ветке на Reddit, что странное явление связано с ошибкой конфигурации в Microsoft News, которая была исправлена компанией в новой версии приложения 29 марта.

Предыдущие сбои

То, что пользователи Windows 10 так легко поддаются панике, можно объяснить частыми сбоями системы после очередного обновления. Самой ОС уже почти четыре года — она вышла 29 июля 2015 г. — и ее апдейты нередко работают не совсем корректно и не так, как задумывали разработчики.

Одним из последних примеров служит масштабное обновление October Update 2018, вышедшее в октябре 2018 г. После установки оно выборочно удаляло личные файлы пользователей — фотографии, документы и др., причем восстановить информацию не представлялось возможным. На устранение недочета Microsoft потребовалось несколько недель.

На проблему пожаловались пользователи ресурса Reddit

В августе 2018 г., Microsoft спровоцировала массовый сбой компьютеров на процессорах AMD, начав рассылать им апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. Получив такое обновление, AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть и массовую проблему «синего экрана смерти» на ноутбуках Microsoft Surface Book 2, появившуюся в декабре 2018 г. Владельцы этих ПК стали жаловаться на систематическое появление BSOD с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную возвращало системе работоспособность лишь в редких случаях — большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.

В итоге недавно Microsoft пообещала внедрить в Windows 10 систему защиты от обновлений, приводящих к сбоям в работе ОС. Механизм работы таков — если патч вызывает появление «синего экрана смерти», он будет заблокирован и впоследствии удален, а система автоматически откатится до стабильного состояния.