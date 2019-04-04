Производители памяти бьют тревогу. Цены падают с «космической» скоростью

В мире наметилась тенденция на удешевление оперативной пяти после двух лет регулярного рост цен. Эксперты связывают это с перепроизводством и низким спросом, и демпинг в данном случае – единственный способ реализации постоянно растущих складских запасов чипов DRAM.

Еще дешевле

Оперативная память для компьютров и ноутбуков продолжает дешеветь на глобальном рынке, сообщает Techpowerup.com. Цены на модули DRAM упали до трехлетнего минимума и стабилизировались перед ежегодным летним снижением продаж.

В начале II квартала 2019 г. набор из двух планок памяти GeIL EVO SPEAR DDR4-2400 объемом по 4 ГБ каждая доступен для приобретения по цене в среднем от $40 (2,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 апреля 2019 г.) до $50 (3,3 тыс. руб.), а аналогичные две планки по 8 ГБ обойдутся в $80 (5,2 тыс. руб.). Оба комплекта относятся к бюджетному сегменту, но снижение цен затронуло и более дорогие наборы: к примеру, два модуля G.SKILL Aegis DDR4-2400 по 16 ГБ оцениваются, в среднем, в $150 (9,8 тыс. руб.), а скоростные Corsair Vengeance LPX DDR-3000 2х16 ГБ продаются за $170 (11,1 тыс. руб.).

График снижения цен на память Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x8 ГБ

Существуют и более яркие примеры: комплект Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x8 ГБ, весной 2018 г. продававшийся за $200 (13,1 тыс. руб.), сейчас можно приобрести за $105 (6,9 тыс. руб.) в ряде крупных интернет-магазинов, в том же Amazon. Покупая комплект из четырех планок, теперь тоже можно сэкономить: наборы 4х8 ГБ DDR4 обойдутся в $150-$190 (9,8-12,4 тыс. руб.) в зависимости от частоты памяти.

Прогнозы сбылись

Снижение цен на оперативную память было предсказано аналитиками TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange, еще в январе 2019 г. По их подсчетам, падение контрактных цен на память DRAM в I квартале 2019 г. должно было составить 20%, что повлекло бы за собой снижение и розничных цен на готовые планки.

Игровые модули памяти тоже постепенно дешевеют

Эксперты отметили, что главной причиной резкого снижения цен стали увеличенные складские запасы, вызванные, в свою очередь, невысоким спросом на модули памяти. Этот фактор стал следствием, в частности, затяжной торговой войны между США и Китаем. Тенденция, наметившаяся в 2019 г., сильно контрастирует с показателями 2017 г. и 2018 г., когда в мире наблюдался стабильный рост цен на DRAM.

Мрачное будущее

Во втором полугодии 2019 г., считают эксперты DRAMeXchange, улучшения ситуации ждать не стоит. II квартал продемонстрирует снижение цен на 15-20%, а в III четверти она упадет на дополнительные 10%. Прогнозы на IV квартал 2019 г. специалисты пока не делают.

Неутешительный (для производителей) прогноз DRAMeXchange

Причина снижения цен называется прежняя – превышение предложения над спросом и невозможность реализации растущих складских запасов. На начало апреля 2019 г. уровень запасов модулей DRAM, как серверных, так и потребительских, превышает 7 недель, и он будет продолжать расти на фоне увеличения объема производства микросхем памяти по нормам 1y nm (15 нм, согласно классификации Samsung). Добавим, то в марте 2019 г. южно-корейский вендор выпустил первый в мире 10-нанометровый модуль DRAM третьего поколения с индексом 1z nm (10 нанометров).

С переизбытком чипов DRAM рынок столкнулся не впервые: 17 лет назад была схожая ситуация, затронувшая все первое полугодие и III квартал 2002 г. Предложение сильно превысило спрос, и стоимость памяти поползла вниз как минимум в Европе и Азии. В США цены на тот момент удалось сдержать на прежнем уровне.

SSD тоже дешевеют

В сегменте твердотельных накопителей тоже отмечено сильное снижение цен, в особенности на модели емкостью 1 ТБ. По подсчетам The Digitimes, с начала 2018 г. и по февраль 2019 г. их стоимость обрушилась на 50%. Аналитики отметили высокую вероятность дальнейшего падения цен на такие накопители.

В первой четверти 2018 г. средняя стоимость 1-терабайтных SSD составляла порядка $260 (17,4 тыс. руб.), а уже к концу IV квартала 2018 г. она опустилась до $130 (8,5 тыс. руб.). Первопричина здесь та же, что и в случае с рынком DRAM: чипов памяти оказалось слишком много, в том числе и на на фоне ввода дополнительных производственных мощностей, и складские запасы флеш-памяти (NAND-память, основа всех SSD) стали расти. Также эксперты отмечают снижение спроса со стороны покупателей, что тоже вынуждает производителей продавать накопители по более низкой цене.