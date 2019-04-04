Найденному «Касперским» похитителю 50 ТБ секретных данных спецслужб США грозит 9 лет тюрьмы

Экс-подрядчик АНБ Харольд Мартин маниакально выносил и складировал у себя в сарае документы с пометкой «совершенно секретно» в течение нескольких лет. Вычислить его помогли эксперты «Лаборатории Касперского». Нарушителю грозит 9 лет тюрьмы.

Девять лет за 50 терабайт

Бывший подрядчик Агентства национальной безопасности США (АНБ) признал себя виновным в краже секретных документов. Хотя признание вины затрагивает только один пункт из предъявленных ему обвинений, и в рамках сделки со следствием остальные с него, скорее всего, снимут, Харольду Мартину (Harold T. Martin III) грозит до девяти лет тюрьмы. Приговор будет вынесен во второй половине июля 2019 г.

Мартин был арестован в августе 2016 г. Дома на его личных устройствах были найдены 50 терабайт конфиденциальных, секретных и совершенно секретных правительственных данных. По всей видимости, Мартин сначала просто таскал домой те документы, работу с которыми не успевал выполнить в рабочее время. Затем это стало для него своеобразной навязчивой тягой, не имеющей практического смысла: он по определению не мог ознакомиться со всеми этими документами физически, но продолжал их «коллекционировать». При обыске агенты ФБР нашли огромные стопки с документами, которые лежали и собирали пыль в незапиравшемся сарае на заднем дворе у подсудимого.

После того, как никому не известная группировка The Shadow Brokers опубликовала значительное количество секретных данных о кибероружии американских спецслужб, Мартин стал главным подозреваемым в сливе. Но сейчас с него эти обвинения сняты: данные, судя по всему, похитил и передал The Shadow Brokers кто-то другой.

Найденный «Касперским» обладатель 50 ТБ секретных данных АНБ признал вину

«Мартину крепко повезло, что его не сделали крайним в ситуации с утечкой этих секретных данных, — считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — В любом случае, за то, как он обращался с секретной документацией, в любой стране мира он бы понес весьма суровое наказание, вне зависимости от того, попали в итоге эти данные не в те руки или нет. Хотя по большому счету ответственность в данной ситуации должны нести и те, кто устанавливал процедуры безопасности там, где работал Мартин. Именно из-за недостатков в этих процедурах вынос документов вообще оказался возможен».

Помогли, да без толку

Интересно, что вычислить Мартина удалось благодаря «Лаборатории Касперского». Именно ее сотрудники в 2016 г. передали спецслужбам США информацию о нем — после того, как он несколько раз попытался сделать руководству компании некое «ограниченное во времени предложение» через Twitter. Последнее его сообщение пришло за полчаса до того, как The Shadow Brokers опубликовали первую порцию украденных данных АНБ. Предположив наличие связи между этими событиями сотрудники «Касперского» вычислили Мартина и проинформировали АНБ.

Между тем, в американских СМИ на тот момент уже вовсю шла кампания против «Касперского». Компанию обвиняли в излишне тесных связях с российскими спецслужбами. В итоге в 2017 г. госорганам США было запрещено использовать разработки «Лаборатории Касперского» на всей территории страны. Примеру затем последовал и Евросоюз.