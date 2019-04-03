Курс биткоина резко пошел вверх. Главная криптовалюта мира восстала из мертвых

Биткоин, на протяжении всего 2018 г. переживавший стабильное падение курса, всего за день подорожал на 25%. Рост курса обеспечили, в том числе, азиатские инвесторы, и российские эксперты не сомневаются, что мировой рынок криптовалюты ожидает новый виток развития.

Второе дыхание

Курс биткоина (Bitcoin), главной криптовалюты в мире, показал активный рост и даже сумел преодолеть отметку в $5000, сообщает агентство Reuters. Ранее ему это удалось лишь 19 ноября 2018 г., после чего виртуальная валюта начала постепенно обесцениваться.

Всего за один день курс биткоина вырос на 23% и достиг $5080, а общая капитализация валюты достигла $85 млрд. На 14:00 3 апреля 2019 г. по Москве биткоин оценивался в $4947, по данным Coindesk.com.

В истории биткоина это уже второй по счету резкий рост курса после длительной стагнации. Первый пришелся на декабрь 2017 г. – биткоин непрерывно дорожал в течение пяти дней, пока не достиг отметки $15,6 тыс. Рост курса тогда составил 45%. К 17 декабря 2017 г. за один биткоин просили уже $19,48 тыс., и это была его пиковая стоимость. Уже к 17 марта 2018 г. он подешевел более чем вдвое – до $8,15 тыс.

Bitcoin ожил весной 2019 г.

Эксперты спрогнозировали рост курса биткоина еще в октябре 2018 г. В частности, об этом заявлял сооснователь проекта BitCave Василий Трофимчук.

Взлет биткоина уже отразился и на других криптовалютах, так называемых «альткоинах». Популярные Etherium («Эфир») и Ripple за день подорожали на 10%, по оценке сервиса CryptoCompare. Теперь у основателя компании McAfee, в декабре 2017 г. пообещавшего отобедать собственным пенисом в случае, если биткоин не поднимется до $1 млн к концу 2020 г., появился шанс сохранить здоровье.

Причины роста

Скачок курса в 2017 г. был обусловлен, в том числе, получением биржами CBOE и CME разрешения на торги фьючерсами на биткойн. Зеленый свет дала Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC). Актуальный рост биткоина каких-либо глобальных оснований под собой не имеет, однако есть пока не подтвержденная информация о регистрации американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) первого биржевого фонда (ETF) на биткоин.

Биткоину пока не удалось побить собственный рекорд стоимости, установленный в декабре 2017 г.

По данным Reuters, первыми вложить деньги в крипту поспешили многочисленные инвесторы из Азии. Количество желающих купить биткоины агентство не уточняет. У исполнительного директора криптовалютной компании BCB Group Оливера фон Ландсберг-Сэди (Oliver von Landsberg-Sadie) есть другое мнение по поводу числа инвесторов, купивших биткоины. На запрос Reuters он ответил, что все сделки проводились через американские биржи Coinbase и Kraken и через люксембургскую Bitstamp, однако это был единый алгоритмически управляемый заказ, который мог сделать трейдинговый робот. По оценке эксперта, неназванный покупатель приобрел 20 тыс. биткоинов.

Неудачи биткоина

В 2018 г. далеко не самом удачном для рынка криптовалюты, биткоин пережил массу неприятностей. Ими стали, в том числе, проблемы с работой бирж, действия хакеров и мошеннические ICO. Самый крупный взлом криптобирж в мировой истории произошел в январе 2018 г., когда в результате хакерской атаки японская криптовалютная биржа Coincheck потеряла более $500 млн. В июне 2018 г. пострадали уже две южно-корейские биржи. Bithumb, шестая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, потеряла около $31,5 млн, а за десять дней до этого на $40 млн была ограблена еще одна южно-корейская биржа — Coinrail. Для Bithumb это было уже второе крупное ограбление. Спустя еще три месяца, в сентябре 2018 г., злоумышленники взломали японскую биржу Zaif и украли $60 млн. Каждый из трех случаев сопровождался снижением курса биткоина.

В 2018 г. биткоин не подавал признаков жизни

Но взломы бирж происходили и раньше – к примеру, в 2016 г. была ограблена биржа Bitfinex, потерявшая $77 млн. Стоимость биткоина тогда кратковременно обрушилась на 20%.