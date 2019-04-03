Рынок решений с искусственным интеллектом будет ежегодно расти на 38%

Сфера, связанная с разработкой систем искусственного интеллекта, развивается очень динамично – не только в технологическом смысле, но и в разрезе инвестиций. По данным аналитической компании IDC, в 2019 г. общие мировые расходы на ИИ прибавят 44% по сравнению с результатами 2018 г.

В лидерах ритейл и банки

Системы, использующие искусственный интеллект (ИИ), сегодня применяются практически во всех секторах мировой экономики – от высокотехнологичных производств до АПК. Но, похоже, это лишь начало глобальной экспансии. По прогнозам IDC, общий объем продаж решений, связанных с ИИ достигнет в 2019 г. показателя в $35,8 млрд, а в 2022 г. составит уже $79 млрд, показав среднегодовой темп роста с учетом сложного процента (CAGR) не менее 38%. При этом не все отрасли будут развиваться равномерно. Самую высокую динамику продемонстрируют сферы государственного управления, образования и массовых услуг – здесь средний темп роста по CAGR составит около 43-44%.

В контексте исследования вызывает интерес также и состав потребителей – кто больше других заинтересован во внедрении систем ИИ. На данный момент лидерство удерживают компании сферы розничной торговли. Как ожидается, их суммарные расходы на ИИ составят почти $6 млрд только в 2019 г. С помощью подобных решений ритейлеры стремятся автоматизировать деятельность, связанную с обслуживанием, консультациями и поддержкой покупателей.

Новые ИИ-разработки нацелены преимущественно на облака

Ненамного отстает и банковский сектор. По прогнозам аналитиков, финансовые компании вложат в ИИ-системы не менее $5,6 млрд до конца 2019 г. Здесь заказчики хотят не только автоматизации работы с большим количеством розничных клиентов, но и создания эффективных средств киберзащиты, платформ для анализа больших данных, систем расследования финансовых преступлений и т.д. В списке крупных покупателей ИИ-решений числятся также промышленные предприятия и медицинские организации.

«Искусственный интеллект стремительно проникает в нашу жизнь, что можно увидеть на примере здравоохранения. Так, по прогнозу IDC, к 2021 году 20% медицинских учреждений значительную часть прироста своей эффективности будут получать за счет технологий искусственного интеллекта и машинного обучения,– говорит глава представительства NetApp в России и странах СНГ Татьяна Бочарникова. – Не вызывает сомнений, что в этом году искусственный интеллект станет очередным полем битвы для поставщиков инфраструктуры, причем большинство новых разработок будет ориентировано на облако».

Самые большие расходы – на ПО

Исследование также затронуло вопрос распределения расходов внутри сегмента ИИ. В 2019 г. больше всего средств ($13,5 млрд) будет направлено на программное обеспечение. Около $12,7 млрд придется на аппаратную часть. Остальные $9,6 млрд будут израсходованы на различные услуги, связанные с внедрением, обслуживанием, поддержкой и модернизацией ИИ-систем. Тем не менее, как ожидают эксперты, к 2022 г. затраты на услуги сравняются с вложениями в аппаратные компоненты.

Наиболее крупным мировым потребителем ИИ-решений в ближайшие годы останутся США, на долю которых сейчас приходится около 2/3 мирового рынка. Вторую позицию занимают государства, входящие в ЕС, вслед за которыми идут Япония и другие страны Дальнего Востока.