Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС

Проверка Счетной палаты

Налогоплательщики разработали схему обмана автоматизированной системы контроля налога на добавленную стоимость — АСК НДС-2 — под названием «массовый подписант». К такому выводу пришла Счетная палата, которая нашла в ходе проверки несколько уязвимых мест в системе администрирования НДС.

АСК НДС, использование которой стало обязательным с 2015 г., позволяет автоматически выявлять расхождения в цепочке формирования добавленной стоимости. При этом введение электронного контроля НДС сделало возможным появление совершенно новых мошеннических схем. Например, система дает возможность корректировать электронные декларации, и эта функция используется подателями деклараций в преступных целях — так и работает «массовый подписант».

Предметом проверки стало администрирование НДС налоговыми органами и их взаимодействие с таможенными органами в 2015-2017 гг. и частично в 2018 г. По итогам проверки в правительство и в Федеральную налоговую службу (ФНС) будут направлены информационные письма, а руководитель УФНС России по Москве и начальники ИФНС России № 1 и № 7 по Москве получат представления Счетной палаты. В Федеральное Собрание будет направлен отчет.

Как работает схема

Изначально возможность корректировки была предусмотрена для того, чтобы налогоплательщик мог быстро подать уточненную декларацию, если в предыдущем варианте были обнаружены ошибки. При этом все подаваемые декларации — и исходная, и корректирующее — нумеруются. Согласно порядку, который установила налоговая служба, номер корректирующей декларации не может быть меньше номера предыдущей. Эта особенность и сделала возможной реализацию мошеннической схемы.

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин рассказал, как работает механизм правонарушения. «Сначала подается первичная декларация, в которой заявлен и начислен НДС к уплате. Потом следует уточненная декларация с номером корректировки 99 или 999, которая обнуляет суммы налога, начисленные к уплате. А следующая декларация уже с номером корректировки 1 принимается налоговым органом, но не отражается в лицевом счете налогоплательщика. Поскольку идет не в порядке очередности», — пояснил он.

Налогоплательщики придумали, как обмануть автоматизированную систему ФНС

Схема получила название «массовый подписант», поскольку при ее реализации один человек с ключом электронной подписи подает электронные декларации за нескольких налогоплательщиков. Например, известен случай, когда один гражданин подал одновременно 1713 деклараций по НДС от лица 1055 налогоплательщиков. При этом 589 деклараций были корректирующими и имели номера 99 или 999.

По словам заместителя руководителя ФНС Даниила Егорова, ведомство намерено ликвидировать уязвимость в системе нумерации корректировок. «Мы отработаем ситуацию, создадим сквозной анализ. Нам корректно указали, что сама по себе невозможность проведения уточненных деклараций не позволяет качественно их отрабатывать», — отметил он.

Как работает АСК НДС

Налоговая служба начала применять первую версию АСК НДС в 2013 г. В 2015 г. был осуществлен переход на более совершенную АСК НДС-2, а подача электронных деклараций стала обязательной. С 1 февраля 2018 г. ФНС приступила к тестированию АСК НДС-3.

АСК НДС производит анализ электронных деклараций и сверку данных компаньонов и контрагентов, что позволяет автоматически находить расхождения. Система работает с двумя видами расхождений: несовпадение суммы сделки в декларациях контрагентов и так называемый разрыв — если кто-то из контрагентов не отразил сделку в декларации, например, сдал нулевую декларацию, или вообще не сдал отчетность, или контрагента нет в ЕГРЮЛ.

АСК НДС-2 находит подозрительные данные и самостоятельно, без помощи налогового инспектора, направляет запросы налогоплательщикам. После получения уведомления у налогоплательщика есть пять дней, чтобы предоставить объяснения, в противном случае ему грозит проверка или доначисление налога. АСК НДС-3 дает возможность также следить за движением средств по счетам организаций и физлиц.

По данным Счетной палаты, автоматизированное выявление расхождений в цепочке формирования НДС положительно отразилось на поступлении налога в бюджет. С начала использования АСК НДС-2 собираемость НДС показывала ежегодный рост в среднем более чем на 13% и в 2018 г. достигла 3761 млрд руб.

По словам Егорова, самым важным в контроле НДС является обнаружение случаев разрыва, поскольку это наиболее понятная и очевидная схема снижения налога. «Если в начале реформы разрыв составлял 9% от налоговых вычетов по НДС в целом по стране, то сегодня — 0,86%», — отметил Егоров.