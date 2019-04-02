МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина
МТС купила имущественный комплекс в Серебряном Бору
Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) выкупил у своего основного акционера АФК «Система» имущественный комплекс в «Серебряном бору». Это следует из отчета МТС за 2018 г. Сумма сделки составила 1,71 млрд руб.
Имущественный комплекс включает в себя земельный участок, инженерные сети и административное здание. Последний объект уже частично используется МТС, а частично третьими лицами.
Что представляет из себя Серебряный Бор
Серебряный Бор – особо охраняемая природная зона на северо-западе Москвы. Территория состоит из заповедника, рекреационной и прогулочных зон, а также зоны для сторонних пользователей, где размещены коттеджи.
С советских времен дачами в Серебряном бору управляла компания «Мосдачтрест». В 1990-х данная компания была приватизирована и перешла под контроль АФК «Система». В 2000-х «Мосдачтрест» приватизировал землю под дачами, находящимися в его управлении.
Конфликты на пляже
Вокруг дач в Серебряном Бору постоянно происходят конфликты. «Строительство в Серебряном Бору настолько регламентировано, что даже гвоздь без разрешения нельзя забить», - жаловался бывший президент АФК «Система» Александр Гончарук.
В 2010 г власти Москвы через суд добились сноса ряда коттеджей, построенных «Мосдачтрестром». Позднее сам «Мосдачтрест» через суд расторг договора аренды с рядом компаний, устроивших незаконные постройки на арендованных землях.
Горожане часто вступают в конфликты с обладателями коттеджей в Серебряном Бору из-за попыток последних перекрывать доступ к пляжам. В том числе конфликты были и «Мосдатчрестом», чьи сотрудники пытались засадить пляжные участки деревьями.
Элита в Серебряном Бору
Дачами в Серебряном Бору владеют основной владелец и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс, в 2018 г. занявший пост заместителя председателя совета директоров корпорации. Также коттеджами на этой территории обладают президент «Лукойла» Вагит Алекперов, родственники президента «Роснефти» Игоря Сечина и секретаря Совбеза Николая Патрушева и другие представители элиты.
В МТС и АФК «Система» не стали комментировать причины данной сделки. Источник, знакомый с ее деталями, сообщил CNews, что на приобретенных МТС участках нет дач семьи Евтушенкова.
Купля-продажа недвижимости между МТС и АФК «Система»
МТС не впервые покупает активы в сфере недвижимости у АФК «Система». Так, в 2018 г. оператор приобрел имущественный комплекс «Декарт», представляющий из себя бизнес-центр в Москве. МТС частично арендует данный комплекс. Сумма сделки составила 5,24 млрд руб.
Впрочем, сделки с недвижимостью происходят и в обратном направлении. С 2014 г. Московская городская телефонная сеть» (МГТС), находящаяся под контролем МТС, продала «дочке» АФК «Система» - компании «Бизнес-Недвижимость» - зданий бывших АТС на общую сумму 20,5 млрд руб.