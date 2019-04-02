«Ланит» создал новую компанию для развития продукта на PostgreSQL и TensorFlow

В группе «Ланит» появилась новая компания — Datana, которая станет развивать одноименный собственный продукт, призванный за счет искусственного интеллекта экономить промышленным предприятиям миллионы и миллиарды.

Новая «дочка» «Ланита»

Как стало известно CNews, компания «Ланит» выделила в отдельную компанию, получившую название Datana, направление по развитию своего одноименного продукта. Он создан на основе искусственного интеллекта и предназначен для оптимизации рабочих процессов на промышленных предприятиях за счет рекомендаций живому персоналу.

Информация о появлении ООО «Датана» с 21 марта 2019 г. присутствует в ЕГРЮЛ. Соучредителем организации на 99% заявлено ООО «Ланит-холдинг» — основное юрлицо интегратора, полностью контролируемое ее главой и владельцем Филиппом Генсом. Вторым соучредителем новой структуры с долей в 1% указан Владимир Захаров — гендиректор «Датаны», директор департамента цифровых решений «Ланита».

Представители интегратора рассказали CNews, что ядро команды новой компании сейчас укомплектовано и составляет порядка 20 человек — специалистов по анализу данных, отраслевых и бизнес-аналитиков, разработчиков и тестировщиков. «Но мы в поиске аналитиков на перспективные проекты и разработчиков на усиление продуктовой группы», — добавляют собеседники редакции.

Развитием продукта «Ланита» Datana займется отдельная компания

Отметим, что для «Ланита» исторически характерна крайне развитая система самостоятельных дочерних организаций. В частности ООО «Ланит-холдинг» выступает соучредителем 32 действующих юрлиц. ООО «Датана» стало 33.

Перспективы развития

В «Ланите» возлагают большие надежды на новое для группы направление бизнеса, руководствуясь тем утверждением, что при внедрении их решения (Datana) расчетная экономия только на один агрегат металлургического производства, например, дуговой печи или печи-ковша, составляет «сотни миллионов рублей в год».

«Сейчас для собственников предприятий это потерянные деньги, которые мы можем помочь им найти, — рассуждает Владимир Захаров. — Объем целевого рынка для продукта только в России оценивается в десятки миллиардов рублей в год. Несмотря на наличие конкурентов, наша компания в ближайшие три года видит себя одним из лидеров рынка поставщиков решений “Индустрии 4.0”».

Datana-продукт разрабатывается с конца 2017 г. Инвестиции первого раунда в него составили примерно $1 млн. И несмотря на то, что у Datana-компании сейчас только два действующих пилотных внедрения, которые завершатся в IV квартале 2019 г., «Ланит» намерен окупить указанные инвестиции в течение двух лет.

При этом непосредственная прибыльность новой компании, по всей видимости, будет вычисляться без учета упомянутых инвестиций в продукт. «Прибыль заявлена в показателях инвестиционного плана следующего года, но мы ставим перед собой задачу перевыполнить план и получить операционную прибыль уже к концу 2019 г.», — сообщили CNews представители «Ланита».

Подробности о Datana-продукте

Как рассказали CNewsпредставители «Ланита», Datana-продукт был создан сотрудниками департамента цифровых решений группы на основе открытого ПО. В частности были задействованы СУБД PostgreSQL и HBase, а также программная библиотека для машинного обучения TensorFlow.

«Математическая модель, настроенная на некий агрегат, либо в автоматизированном режиме через сервис рекомендаций для оператора, либо через интеграцию с АСУТП, ведет технологический процесс оптимальным образом для достижения максимального качества при минимальном расходовании ресурсов», — объясняют они принципы оптимизации технологических процессов с помощью Datana.

«Ланит» заверяет, что система будет полезна для решения задач технического обслуживания и ремонта оборудования по состоянию, а не в стандартном планово-предупредительном режиме. «Это позволит снизить долю аварий и сэкономить средства заказчика, — отмечают собеседники редакции. — Также решение подходит для контроля брака, мониторинга оборудования и увеличения точности оперативно-календарного планирования и логистики».

Как внедрить Datana-продукт

Для начала использования Datana на предприятии, продукт интегрируется с датчиками интернета вещей или другими контрольно-измерительными приборами для получения оперативных данных о протекании технологических процессов. Также решение интегрируется с АСУТП и другими производственными системами для получения недостающих или ретроспективных данных.

Заказчик должен предоставить серверные мощности, доступ к датчикам и производственным системам. Команда Datana при этом может помочь с поставкой серверного оборудования и в ряде случаев может доукомплектовать оборудование датчиками.

«Datana планирует предоставлять заказчикам экономию как услугу, то есть поддержку и развитие продукта всецело на стороне поставщика, — говорят представители компании. — Но возможны и другие варианты взаимодействия, вплоть до заказных разработок “под ключ” с полной передачей исходных кодов и документации. Конечно, в этом случае будет другая стоимость работы».

Основной сложностью при внедрении интеллектуальных систем типа Datana в компании считают низкое качество данных и отсутствие культуры работы с цифровыми инновациями. «Зачастую заказчики не верят в рассчитанный эффект, несмотря на обоснования, — говорит Владимир Захаров. — В таких случаях мы быстро проводим пилотный проект с целью доказательства наших расчетов не на бумаге, а в деле».