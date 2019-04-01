В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет

Гендиректором SAP в России и СНГ назначен Андрей Филатов. Это седьмой по счету гендиректор российского подразделения компании за последние 10 лет. Филатов раньше работал в SAP, некоторое время даже возглавлял SAP Украина, однако затем ушел в IBM, где дослужился до поста гендиректора российского подразделения.

Новый гендиректор

Новым гендиректором SAP CIS, подразделения SAP в России и странах СНГ, назначен Андрей Филатов, о чем компания сообщила на своем сайте. В сферу его ответственности войдет операционное управление и стратегическое планирование деятельности SAP CIS, а также развитие экосистемы инноваций вместе с партнерами и клиентами. Срок вступления в должность — 15 апреля 2019 г.

«Для меня большая честь возглавить SAP в России и странах СНГ. Будучи лидером рынка, компания продолжает создавать новые решения, меняя подход к «цифре» не только в отдельных компаниях, но и задавая тон всему рынку. Уверен, что в ближайшие несколько лет мы сможем создать в СНГ ряд инновационных проектов, которые будут заметны в мировом масштабе», — так прокомментировал Филатов свое назначение.

Кого заменит Филатов

Напомним, в феврале 2018 г. гендиректором SAP CIS стала Наталья Парменова, до этого занимавшая пост исполнительного директора (COO, Chief Operating Officer). На тот момент Парменова работала в SAP в общей сложности более 15 лет, а исполнительным директором была с 2013 г. На посту исполнительного директора SAP CIS Парменову заменил Дмитрий Красюков, до этого трудившийся на должности заместителя гендиректора и директора кластера «Услуги и сервисы». Красюков присоединился к коллективу SAP в 2003 г.

В октябре 2018 г. SAP подтвердила, что Парменова покидает пост гендиректора. Красюков был назначен исполняющим обязанности гендиректора до назначения на эту должность нового человека. Теперь, с приходом на пост гендиректора Филатова, Красюков сложит с себя обязанности и.о. и продолжит работу в своей старой должности исполнительного директора.

В SAP CIS есть также должность управляющего директора, которую с осени 2018 г. занимает Игорь Курков. После назначения Филатова он продолжит работу на этом посту, в дополнение к своей основной должности директора по глобальным стратегическим инициативам SAP SE.

Новый гендиректор SAP в России и СНГ Андрей Филатов

Президент SAP в Центральной и Восточное Европе Хартмут Томсен (Hartmut Thomsen), комментируя назначение Филатова, выразил благодарность Красюкову и Куркову за «исключительные усилия и работу», которую они проделали в последние несколько месяцев в отсутствие гендиректора.

Карьерный путь Филатова

Филатов — не новичок в SAP. Он начал работу в SAP CIS в 2007 г., возглавив подразделение по работе с клиентами. В этой должности он осуществлял руководство продажами SAP в России, Белоруссии, Средней Азии, Азербайджане и Армении. В феврале 2009 г. Филатов стал руководителем подразделения SAP Украина, одновременно осуществляя руководство офисом компании в Казахстане.

Однако в феврале 2010 г. Филатов ушел из SAP в IBM, где занял должность директора по развитию бизнеса департамента аппаратных средств. В июле 2010 г. возглавил департамент аппаратных средств IBM в России и СНГ, в апреле 2014 г. был перемещен на позицию директора по продажам компании в России, а в июле 2015 г. стал гендиректором российского представительства IBM. Этот пост занимал до октября 2018 г., когда на его место пришла сербка Ирис Джеба (Iris Dzeba).

Филатов работал в ИТ и до SAP и IBM. В 1998 г. он пришел в компанию Sun Microsystems, где до ухода в SAP успел поработать менеджером по поддержке партнеров, менеджером по работе с партнерами и, наконец, главой отдела развития бизнеса. До Sun Microsystems с 1995 г. работал в группе компаний R-Style — сначала возглавлял отдел продаж уральского филиала, затем работал менеджером по крупным проектам департамента регионального бизнеса в московском офисе.

Управляющий директор SAP CIS Игорь Курков

Имеет высшее образование — является выпускником Уральского государственного технического университета в Екатеринбурге по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Помимо этого прошел программу International Executive Program в бизнес-школе INSEAD во Франции и Сингапуре.

Смена директоров в SAP

Отметим, что руководители в SAP CIS меняются довольно часто. В январе 2018 г. CNews писал, что гендиректор SAP CIS Павел Гонтарев, проработавший в SAP 12 лет, ушел из компании. Тогда же официальный представитель SAP сообщил, что обязанности Гонтарева будет временно исполнять Парменова.

До Гонтарева компанией руководил Вячеслав Орехов. Его предшественник Виталий Постолатий покинул позицию гендиректора в январе 2013 г. спустя всего год после назначения. До этого с июля 2011 г. компанию возглавлял Игорь Богачев, ставший потом исполнительным директором ИТ-кластера «Сколково». Его предшественник в SAP, выходец из Microsoft Владислав Мартынов пробыл на своем посту с 2009 г.

После ухода Алексея Шлыкова, возглавлявшего российский SAP пять лет до марта 2007 г., в компании сменилось уже столько генеральных директоров, что «одно это говорит о том, чего стоит эта позиция», отмечал Сергей Мацоцкий, председатель правления IBS (является крупным партнером SAP). «Учитывая то, что сбытовой цикл составляет обычно около года, говорить о личном вкладе конкретного главы вряд ли можно», — добавляет он.