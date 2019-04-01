Россияне создали летающий автомат Калашникова для охоты на беспилотники. Видео

Российские конструкторы разработали новое оружие против БПЛА – дрон с возможностью вертикального взлета, оснащенный самозарядным карабином или (опционально) автоматом Калашникова. К отличительным особенностям устройства относятся высокая точность стрельбы, сравнительно небольшие габариты и способность находиться в воздухе до 40 минут.

Дробовик с крыльями

Концерн «Алмаз-Антей» провел полевые испытания своего нового дрона-перехватчика, оборудованного карабином «Вепрь-12». Тест включал в себя поражение воздушной цели и был пройден успешно, а сам процесс попал на видео и получил широкое распространение в интернете.

«Алмаз-Антей» уже запатентован нового дрона (№ патента 113562 от 12 марта 2019 г.), но пока не присвоил ему имя. Летательный аппарат представляет собой довольно грозное оружие, управляемое с земли оператором и способное находиться в воздухе до 40 минут.

Вооружение

Гладкоствольный самозарядный карабин «Вепрь-12» с 10 дробовыми патронами в магазине, разработанный на основе ручного пулемета Калашникова – это основное оружие, устанавливаемое на данный перехватчик. Использование дроби вместо классических патронов дает возможность вести более эффективную стрельбу по малогабаритным маневренным целям, то есть по другим дронам.

Дрон-перехватчик готовится атаковать цель

Конструкция БПЛА позволяет при необходимости устанавливать вместо карабина обычный автомат Калашникова, рассчитанного под стандартные патроны. Отдача от выстрелов не влияет ни на скорость дрона, ни на его курс, а прицеливание и стрельбу ведет оператор с земли.

По результатам испытаний, выбор в пользу дроби был одобрен – попадание одной или нескольких дробинок ведет к потере аэродинамических свойств вражеского летательного аппарата и выводит его из строя. Отдельно была протестирована специально разработанная система взлета, которая позволяет дрону подниматься в воздух с любой относительно ровной поверхности и не быть привязанным к взлетным площадкам.

Изображение дрона из патента

Масса дрона составляет 23 кг при длине корпуса около 1 м и размахе крыльев 1,2 метра. БПЛА может разгоняться до 130 км/ч и перевозить до 3 кг груза. Характеристики двигателя концерн не разглашает.

Области применения

Разработка «Алмаз-Антея», как прокомментировал Федеральному агентству новостей военный эксперт Алексей Леонков, может стать дополнительным подспорьем для российских зенитно-ракетных комплексов в борьбе с вражескими беспилотными аппаратами, в том числе и дронами-разведчиками. Они позволят сократить время реакции на появление вражеской летательной техники и сэкономить дорогостоящие снаряды комплексов.

БПЛА «Алмаз-Антея» взлетает и совершает посадку из положения «сидя на хвосте».

Также оборудованные стрелковым оружием дроны смогут встать на защиту ЗРК, пока те перезаряжаются.

Россия против беспилотников

Запатентованный «Алмаз-Антеем» «летающий дробовик» – не единственный российский беспилотник, созданный с целью уничтожения БПЛА противника. В январе 2019 г. в Томске прошли испытания дрона «Карнивора» (Carnivora – плотоядное, англ.), в оснащение которого входят специальные сети для вывода из строя разного рода БПЛА, включая квадрокоптеры. «Карнивора» также способен поражать наземные цели, применяя осколочно-фугасные гранаты и противотанковые авиабомбы малого калибра. «Карнивора» весит 40 кг, развивает скорость 150 км/ч и может находиться в воздухе до 15 часов.

Наземные российские силы тоже смогут сбивать БПЛА – в августе 2017 г. концерн «Калашников» выпустил нелетальное оружие для их уничтожения. Электромагнитное ружье REX 1 выводит из строя все виды беспилотников на расстоянии прямой видимости, в том числе и современные мультикоптеры.

Возможность сбивать дроны, как военные, так и гражданские, власти закрепят на уровне закона. В феврале 2019 г. в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, запрещающий БПЛА летать над критически важными объектами – морскими портами, вокзалами, аэропортами, а также над любыми массовыми мероприятиями. Право сбивать дроны получат стражи правопорядка.

В Москве, добавим, уже сформированы полноценные полицейские комплексы по борьбе с беспилотниками-нарушителями. Комплексы представляют собой специально оборудованные машины повышенной проходимости, способные в кратчайшее время добраться до любой точки Москвы и Московской области. В оснащение вошли легковесные (800 граммов) и тяжеловесные (до 16 кг) квадрокоптеры-перехватчики и БПЛА самолетного типа малого и среднего классов. При прямой видимости полицейские дроны смогут нейтрализовать коптера-нарушителя на расстоянии до 600 м, используя для этого устройство подавления радиосигнала.