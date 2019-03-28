Россияне выпустили телефон-«звонилку» по цене 36 iPhone. Фото

Caviar преобразовала классический сотовый телефон Nokia, уже давно снятый с производства, в семь сверхдорогих гаджетов. Каждая модель посвящена известному правителю, и в списке есть даже российский царь Иван Грозный. Все телефоны характеризуются большим количеством золота в оформлении и этническими особенностями дизайна.

Классическая роскошь

Российская компания Caviar выпустила линейку «царских» сотовых телефонов под названием «Основатели», вошедшие в более крупную серию Tsar. Стоимость самой дорогой модели в превышает 2,2 млн руб., и за эти деньги вполне можно приобрести более 35 смартфонов Apple iPhone XR, российская стоимость которого на 28 марта 2019 г. составляет от 66,1 тыс. руб. Все телефоны базируются на модели Nokia 6500 Classic, представленной в конце мая 2007 г.

Телефоны Caviar «Основатели» выпущены строго ограниченным тиражом и посвящены великим правителям, в том числе и Ивану Грозному. Модель Ivan the Terrible украшена кроваво-красной кожей аллигатора и стоит 249 тыс. руб.

Nokia по цене машины

Самый дорогой телефон линейки «Основатели» носит название Golden Sheikh («Золотой шейх») и стоит 2,4 млн руб. Его корпус полностью выполнен из 24-каратного золота, и вместе с аккумулятором гаджет весит 300 граммов. Кнопки тоже золотые, а сзади присутствуют традиционные для культуры Ислама узоры, а также герб ОАЭ и вставка из бриллиантов. Экран защищен усиленным стеклом Gorilla Glass, присутствующим, впрочем, и в других, более доступных моделях серии.

Так выглядит Nokia по цене автомобиля

Caviar выпустила всего семь телефонов «Золотой Шейх», по количеству объединенных арабских эмиратов, и у каждого экземпляра есть свой порядковый номер на табличке, закрепленной титановыми болтами.

Комплект поставки, несмотря на стоимость устройства, вполне стандартный для классического сотового телефона – зарядное устройство, инструкция по эксплуатации и наушники. Все это упаковано в фирменный футляр, обтянутый натуральной кожей и внутри отделанный черным бархатом. Этот футляр прилагается ко всем телефонам серии, и их комплект тоже ничем не отличается от набора аксессуаров «Золотого шейха».

Спецификации

С точки зрения характеристик все без исключения телефоны линейки «Основатели» устарели 12 лет назад, спустя всего месяц после анонса Nokia 6500 Classic, так как в июне 2007 г. состоялся релиз первого сенсорного iPhone. Оригинальный телефон Nokia 6500 Classic не работает в сетях LTE, подключаясь только в GSM и 3G, его несенсорный экран с диагональю 2 дюйма поддерживает разрешение 320х240 пикселей, а его основная фотокамера имеет разрешение 2 Мп.

Оригинальная Nokia 6500 Classic

Фронтальная камера в Nokia 6500 Classic не предусмотрена, объем встроенной памяти равен 60 Мб, для подключения беспроводной гарнитуры используется модуль Bluetooth 2.0 (современный стандарт – Bluetooth 5), а емкость батареи достигает 830 мАч. Время автономной работы – 5,5 часов в режиме разговора и 300 часов в режиме ожидания. Программная платформа телефона – Nokia Series 40, возможность установки сторонних приложений не реализована.

Caviar не заявляла о внесении изменении в программно-аппаратную составляющую «Основателей».

Состав линейки

Серия «Основатели» насчитывает 7 моделей, с учетом «Золотого Шейха». Все телефоны имеют схожий внешний вид и пропорции корпуса, но отличаются используемыми материалами. Общие черты, помимо перечисленных – это позолоченный по технологии Double Electroplated корпус (7 мк, 999 проба) и титан с PVD-покрытием, из которого изготовлены кнопки. Каждый телефон украшен уникальными узорами и орнаментами, характерными для тех государств и тех правителей, которым они посвящены.

Красная кожа аллигатора символизирует жестокость Ивана Грозного

Модель, посвященная Ивану Грозному – одна из самых доступных в серии. Дешевле нее – только телефоны Hung King и Charlemagne. Последний выполнен в честь Карла Великого, и за него просят 239 тыс. руб., и в оформлении его задней панели использованы черный композитный оникс и геральдическая лилия.

Nokia для Карла Великого

Модель Hung King в честь королей Хунгов, легендарной правящей династии Вьетнама, оценена в 247 тыс. руб., и на ее корпусе изображен иероглиф, обозначающий «долголетие». Телефон Dragon стоимостью 257 тыс. руб. посвящен императору и основателю династии Цинь Ши-Хуанди — первому императору Китая в истории. Иероглиф, изображенный на корпусе обозначает слово «император», и без изображения дракона тоже не обошлось. Оставшиеся два телефона – это Caliph за 294 тыс. руб в честь первого халифа Абу Бакра и Sheikh за 304 тыс. руб., посвященный некоему шейху.

Первый император Китая вполне заслужил личный золотой телефон

В модельном ряду Caviar есть и другие телефоны Nokia в люксовом исполнении, в частности, второе поколение Nokia 3310, представленное в феврале 2017 г. По состоянию на 28 марта 2019 г. компания предлагает четыре модификации этого телефона по цене от 98 тыс. руб. до 111,3 тыс. руб. Также в ее каталоге присутствуют и различные модели смартфонов Apple iPhone, включая первый в мире iPhone с интегрированным турбийоном.