Полуторамиллиардный ИТ-контракт РЖД достался наябедничавшей на них «дочке» НКК

«Дочка» НКК, которая ранее с помощью ФАС перезапустила уже отмененный ИТ-тендер РЖД на сумму почти в полтора миллиарда, в итоге забрала контракт себе.

Реанимация на 1,42 млрд

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая заставила РЖД реанимировать ранее отмененный тендер на поставку ПК с начальной ценой контракта в 1,44 млрд руб., в итоге этот контракт и получила.

Это следует из сопоставления данных на сайте госзакупок с документами Федеральной антимонопольной службы (ФАС), куда упомянутая «дочка» НКК — «Смарт текнолоджис» — обращалась с жалобой на действия госзаказчика, что в итоге и привело к описанному результату.

На завершившемся 27 марта 2019 г. электронном аукционе рассматривалось четыре заявки. По итогам торгов «Смарт текнолоджиз» предложил наиболее низкую цену, поэтому ему достался договор на сумму без малого 1,42 млрд руб. Имена других претендентов в публичном доступе не представлены.

«Смарт текнолоджиз» получила ИТ-контракт с РЖД по итогам реанимированного ею же тендера

Теперь победителю в срок до 25 мая 2019 г. необходимо поставить в различные подразделения РЖД по всей стране 16 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ). С учетом цены контракта цена за один ПК составит порядка 88,6 тыс. руб.

История вопроса

Напомним, рассматриваемая закупка была запущена РЖД 26 декабря 2018 г. Рассмотрение поданных на него заявок (именно их потом пересматривали в новых торгах) произошло 14 февраля 2019 г., в результате чего всем претендентом в допуске было отказано. Одна заявка была отклонена «в связи с невнесением обеспечения». Три других участника, как посчитала комиссия, не указали артикулы для части предложенного «железа».

«Смарт текнолоджис», чья заявка оказалась в числе трех последних, с решением тендерной комиссии не согласилась и пожаловалась на РЖД в антимонопольное ведомство. В ФАС по итогам рассмотрения жалобы 21 февраля 2019 г. ее доводы признали обоснованными.

Блюстители закона удостоверились, что техпредложение заявителя включает перечень всех необходимых характеристик предлагаемого к поставке товара, в то время как «положения Гражданского кодекса РФ не содержат понятия такого средства индивидуализации товара как “артикул и марка” и не устанавливают обязанность производителя иметь торговую марку и артикул в обязательном порядке».

В результате ФАС предписала РЖД отменить протокол рассмотрения заявок и возобновить процедуру определения поставщика.

Что входит в состав закупаемых ПК

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в состав закупаемых РЖД ПК должен войти вычислительный блок на процессоре с числом ядер не менее четырех, с базовой частотой не менее 3,6 ГГц, с кэш-памятью не менее чем на 6 МБ, памятью DDR 4 объемом не менее 8 ГБ, SSD-накопителем не менее 256 ГБ.

Размеры корпуса должны уложиться в рамки 110 на 340 на 310 мм. Предустановленная ОС — Windows 10 Pro (64-bit).

Также в комплект поставки должны войти ЖК-монитор 1920х1080 Full HD, соединительный комплект кабелей для подключения питания монитора, Ethernet-кабель не менее 2 м, клавиатура, мышь, кабель питания.

Несколько фактов о «Смарт текнолоджис»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Смарт текнолоджис» было зарегистрировано в сентябре 2012 г. в Москве на кипрскую структуру «Эм.ай.пи.эр. инвестментс лтд». На данный момент среди ее соучредителей заявлены НКК (40% долей), Антон Ефремов, указанный также как гендиректор организации (20%), Олег Кот (20%) и Надежда Бланкет (20%).

По данным «Контур.фокуса», до 2018 г. никакой реальной финансовой деятельности организация не вела, продемонстрировав по итогам 2017 г., нулевую выручку и чистый убыток в 707 тыс. руб. Среднесписочная численность сотрудников за 2017 г. по данным отчетности, представленной в ФНС, — два человека.

В 2018 г. у компании появились крупные госконтракты. В базе «Контур.фокус» за компанией их числится пять штук на общую сумму в 2,4 млрд руб. Три из них, включая крупнейший — на поставку телекоммуникационного и серверного оборудования за 2,35 млрд руб. — «Смарт текнолоджиз» получила от РЖД.

Как минимум от РЖД, компании денег досталось больше. Анализ ИТ-аукционов железнодорожного монополиста в 2018 г. показывает, что уровень отслеживаемости его договоров «Контур.фокусом» крайне низкий. В отношении же «Смарт текнолоджиз» в одном случае дело могло еще осложниться тем, что компания подала коллективную заявку — вместе с ООО «Технопрогресс». В итоге они в не отраженных в протоколах долях разделили подряд на поставку вычислительной техники на 727 млн руб.