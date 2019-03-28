Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США

Причиной возбуждения уголовного дела против создателя Открытого правительства Михаила Абызова могли стать инвестиции его фонда Bright Capital в оборонную сферу США. Bright Capital инвестирует в стартапы в сфере ИТ, возобновляемой энергии и высокотехнологичного производства.

За что власти разозлились на Абызова

Уголовное дело против бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова могло быть заведено из-за того, что он финансировал американские оборонные технологические проекты. Об этом сообщило издание «Настоящее время» со ссылкой на высокопоставленный источник в неназванной госкорпорации.

У Михаила Абызова был собственный венчурный фонд Bright Capital, созданный в 2010 г. Фонд инвестирует в высокотехнологичные проекты в сфере возобновляемой энергетики, ресурсосбережения и цифровых технологий. На своем сайте Bright Capital сообщает, что под его управлением находится капитал в размере более $225 млн.

«Настоящее время» сообщает, что по открытым источникам не смогло установить связь какого-либо из проектов, проинвестированных Bright Capital, с американской оборонной сферой. Однако источник издания настаивает, что именно инвестиции Bright Capital вызвали вопросы у российских властей. По данным TechCrunch, фонд является одним из самых активных российских инвесторов в Кремниевой долине.

Проинвестированные проекты

В цифровой сфере Bright Capital вложился в такие проекты, как сервис по проведению онлайн-аукционов по продаже предметов искусства и антиквариата Auctionata, сервис бизнес-аналитики в сфере онлайн-медиа и рекламы Bi Science, сервис аналитики больших данных для рынка быстрооборачиваемых товаров Carritus, разработчик игр Cloudmach, инструмент для планирования путешествий Dealangel, русскоязычная социальная сеть «Доктор на работе» и оператор фотосервисов Fotoshkola.

Также на сайте фонда в его портфолио указаны система планирования расписания и ресурсов Gbooking, интернет-магазин детских товаров Kidskidki, сервис мобильной рекламы Okeo, сервис видеорекламы Sightly, сервис облачной аналитики для онлайн-ритейлеров Upstream Commerce, винный интернет-магазин Wine In Black и коммуникационная платформа Yuilop.

Михаил Абызов мог быть арестован за инвестиции в американскую оборонную сферу

К сфере ИТ относятся и такие проекты из портфолио Bright Capital как производитель Wi-Fi чипов с продвинутыми характеристиками Quantenna и разработчик лидаров для удаленного определения ветра Pentalum. Остальные стартапы относятся к сфере возобновляемой энергии, передового производства и медицины — это добыча химических элементов из возобновляемого сырья, разработка компонентов для ветровых турбин, технологии в области освещения, система переработки использованной воды, система медицинской диагностики и т. д.

Арест Абызова

Напомним, бывший министр Михаил Абызов, считавшийся близким соратником премьер-министра Дмитрия Медведева и являвшийся одним из богатейших членов Правительства России, был арестован на днях в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении самого Абызова и пяти его партнеров, обвиняя их в мошенничестве и в организации преступного сообщества. Утверждается, что Абызов в период с 2011-2014 гг. был бенефициаром ряда офшорных компаний, которые и осуществили преступную схему.

По данным следствия, подельниками Абызова были бывший директор компании RuCom Николай Степанов, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам компании «РЭМИС» Галина Фрайденберг, а также Максим Русаков и Сергей Ильичев. Вместе они ввели в заблуждение акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональной энергетической сети», осуществляющих производство и передачу электроэнергии в Новосибирской области.

Следственный комитет считает, что пострадавшим компаниям был нанесен ущерб в размере 4 млрд руб. Кроме того, указанными действиями Абызов и его партнеры «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Оперативное сопровождение по делу Абызова осуществляет Федеральная служба безопасности (ФСБ). По данным источников агентства «Интерфакс», в последнее время Абызов проживал за рубежом, в Италии и в США, но оперативникам ФСБ удалось его выманить в Россию и задержать. Басманный суд Москвы в качестве меры пресечения поместил Абызова в СИЗО на два месяца. В настоящий момент Степанов, Пелипасов и Фрайденберг также находятся под стражей.

Бизнес Абызова

С конца 1990-х гг. по середину 2000-х Абызов работал в структурах РАО ЕЭС — бывшего монополиста на рынке электроэнергетики. В 2003 г. он возглавил совет директоров «Российских коммунальных систем». В 2005-2007 гг. Абызов возглавлял «Кузбассразрезуголь».

В 2000-2012 гг. Михаил Абызов возглавлял совет директоров принадлежащей ему многопрофильной группы компаний RuCom и входящей в нее инжиниринговой компании «Группа E4». Также предприятия группы работали в области строительства, электроэнергетики, сельского хозяйства и добычи угля.

Вместе RuCom и Bright Capital выступали инвесторами Digital October — частного технопарка и площадки для деловых и научных мероприятий. Площадка создана в центре Москвы на базе бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь». Digital October был центром организации веб-трансляции президентских выборов в 2012 г. — за техническую часть трансляции отвечала компания «Телемаркер», выступающая совладельцем Digital October.

Став членом Правительства, Абызов отошел от управления своими бизнес-активами, хотя и продолжил быть их владельцем.

Открытое правительство

В начале 2012 г. Михаил Абызов стал советником Президента России Дмитрия Медведева. Затем Медведев занял пост премьер-министра, а Абызов получил в новом кабинете должность министра. Задачей Абызова была реализация концепции Открытого правительства, предполагающую доступ к граждан к информации о деятельности государственных органов и возможность участия в их работе.

В рамках Открытого правительства был создан Экспертный совет, выпускающий заключения на проекты нормативно-правовых актов. Была сформирована система Открытых данных, которые госорганы обязаны выкладывать на своих сайтах. Также был запущен портал regulation.gov.ru, где правительственные органы выкладывают проекты нормативно-правовых актов, а заинтересованные лица имеют возможность оставлять к ним комментарии.

Кроме того, в рамках Открытого правительства был создан портал «Российская общественная инициатива», позволяющей гражданам оставлять различные петиции. Предложения, набравшие больше 100 тыс. голосов зарегистрированных пользователей, должны рассматриваться правительством. Правда, комиссия во главе с Абызовым, как правило, отклоняла петиции, прошедшие этот барьер.

Летом 2018 г. при формировании нового кабинета министров, Михаил Абызов потерял свою должность. Перестало существовать и Открытое правительство, хотя Экспертный совет и другие составные части этого механизма продолжили работу.