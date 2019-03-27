Huawei выпускает «умные очки», которые сделают бесполезными беспроводные наушники
Bluetooth-новинки
Китайская компания Huawei провела презентацию оригинального гаджета для современных смартфонов – она представила смарт-очки, заменяющие собой классическую беспроводную гарнитуру. Названия у модели пока нет, а в будущем Huawei и вовсе выпустит целую серию подобного рода аксессуаров. Также в ходе мероприятия были продемонстрированы смарт-часы Huawei Watch GT, ориентированные на спортсменов, и компактная гарнитура FreeLance с весьма оригинальной системой подзарядки напрямую от смартфона. Все новинки поступят в продажу уже в 2019 г. и будут доступны на мировом рынке, в том числе в Европе.
Беспроводные наушники в новом дизайне
Умные очки Huawei разработала с известным корейским производителем очков (солнечных и с диоптриями) Gentle Monster. Последний отвечал за дизайн, тогда как Huawei прорабатывала техническое оснащение. Стоимость устройства не названа, а релиз предварительно назначен на июль 2019 г. Покупателям будут доступны модификации с обычными и солнцезащитными стеклами.
Смарт-очки Huawei позиционируются в первую очередь в качестве беспроводного устройства для прослушивания музыки и голосового общения в мессенджерах и сотовых сетях. В гаджет встроены полуоткрытые наушники, чтобы играющая музыка не мешала окружающим, и чтобы они не могли подслушать разговоры пользователя.
Очки – это не автономное устройство, они предназначены для работы в паре со смартфонами, с которыми синхронизируются по протоколу Bluetooth. Имеется поддержка голосовых ассистентов, а корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67.
Новинка Huawei работает от встроенного аккумулятора пока неизвестной емкости, и производитель не спешит раскрывать время автономной работы. Зато он похвастался наличием в очках встроенной функции беспроводной зарядки, но здесь, в отличие от подавляющего большинства гаджетов, заряжающихся без проводов, не поддерживается стандарт Qi.
Huawei пошла иным путем и реализовала беспроводную зарядку на основе технологии NFC, обычно применяемой для бесконтактных платежей в смартфонах и носимых устройствах. Зарядное устройство для очков интегрировано в футляр для транспортировки, поставляемый в комплекте.
Традиционные наушники
Примечательно, что одновременно с премьерой умных очков состоялся анонс и классической беспроводной гарнитуры Huawei FreeLace с зарядкой от смартфона по USB-C. Новинка поступит в продажу в апреле 2019 г. по цене 100 евро. Стоимость гарнитуры в России пока не объявлена.
Корпус FreeLace выполнен из металла с покрытием из аморфного кремния. Доступные цвета – коралловый, зеленый, темно-серый и черный. Разъем зарядки скрыт непосредственно в пульте регулировки громкости – для подключения к зарядному устройству (или смартфону) требуется отсоединить кабель правого наушника.
По заверениям производителя, пять минут подзарядки обеспечат FreeLace четыре часа работы при емкости аккумулятора 120 мАч. Заявленное время автономной работы от полного заряда – 12 дней в режиме ожидания, 13 часов в режиме разговора или 18 часов в режиме воспроизведения музыки. Звук в Huawei FreeLace генерируют 9,2-миллиметровые драйверы.
Спортивные смарт-часы
Еще одной новинкой Huawei стали умные часы Watch GT, показанные в двух версиях – Active Edition и Elegant Edition. Обе модификации рассчитаны на людей, занимающихся спортом систематически, а не раз в месяц.
Часы Watch GT Active Edition характеризуются 46-миллиметровым корпусом темно-зеленого и оранжевого цветов и экраном AMOLED диаметром 1,39 дюйма с разрешением 454х454 точки. В Elegant Edition используется уже 42-миллиметровый корпус с керамической окантовкой, доступные цвета которого – белый, и черный. AMOLED-дисплей в Elegant Edition уменьшен до 1,2 дюйма в диаметре, а его разрешение снижено до 390х390 пикселей.
Huawei не уточняет емкость АКБ в своих новых часах, но заряда Active Edition, по официальным данным, хватит на 14 дней, тогда как Elegant Edition выдержат семь дней без подзарядки. Время указано с учетом работающих сенсора ЧСС, фитнес-функций и контроллеров сна и активности.
Часы Watch GT, как и очки-гарнитура, работают в паре со смартфоном, передавая все данные с датчиков в фирменное приложение Huawei. Встроенная в них прошивка различает большинство современных видов спорта, и обе модели содержат дополнительный режим «Триатлон». При его активации часы начинают фиксировать все три вида спорта, характерные для данного состязания – плавание, бег и велогонка.
Новые смарт-часы Huawei Watch GT поступят в продажу в апреле 2019 г. по цене 230 евро за Elegant Edition и 250 евро за Active Edition. Российская стоимость не объявлена.