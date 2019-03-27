Варяги избавляются от акций владельца «Билайна» на $216 миллионов

Норвежский Telenor продолжил избавляться от акций группы Veon. Норвежцы продали 5,7% акций Veon за $216 млн, сократив размер своей доли до 9% - это меньше той доли, в которую Telenor может конвертировать ранее выпущенные облигации.

Постепенный выход Telenor из капитала Veon

Компания Veon Ltd., владеющая российской компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн»), объявила о том, что норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor East Holding II AS провел размещение 100 млн обычных акций Veon в форме американских депозитарных акций (American Depositary Shares, ADS). Цена размещения составила $2,16 за одну ADS.

Выставленный лот акций представляет 5,7% от общего числа акций Veon, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Veon. Ожидается, что предложение будет закрыто 29 марта 2019 г. Запрет для Telenor на дальнейшее сокращение ее доли в Veon (lock-up) будет действовать 60 дней.

Объем размещения составил $216 млн. Как уточнили в Telenor, вырученные от сделки средства будут направлены на выплату основной суммы долга по конвертируемым облигациям сроком погашения до сентября 2019 г.

После продажи этого пула акций доля Veon, оставшаяся в распоряжении Telenor, сократится с 14,6% до 9% акций. Организаторами сделки выступили банковские группы Morgan Stanley и Citigroup, отмечается в официальном заявлении Veon.





Хронология процесса

О своих планах по продаже всего пакета акций Veon руководство Telenor впервые объявило осенью 2015 г. На тот момент норвежскому холдингу принадлежало 33% капитала Veon.

По итогам сделки у Telenor останется 14,6% в капитале Veon

В III кв. 2016 г. Telenor продала 163,9 млн ADS (9,2% от общего числа акций) за $560 млн, после чего у норвежцев осталось 23,7% акций Vimpelcom (прежнее название Veon). Одновременно Telenor разместил облигации на сумму $1 млрд, которые можно было конвертировать в 11,6% акций Vimpelcom из доли, принадлежащей норвежской компании. Доход от нынешнего размещения, как уже отмечалось, будет направлен на погашение задолженности по данному займу.

После продажи еще 4% акций Vimpelcom в апреле 2017 г. за сумму в $262,5 млн доля Telenor сократилась до 19,7% (без учета доли, подлежащей конвертации). Осенью 2017 г Telenor продал еще 5,1% акций Veon за $365 млн.



Сейчас доля Telenor в Veon стала ниже доли, на которую норвежская компания готова была конвертировать ранее выпущенные облигации - 11,6%. Всего Telenor, без учета облигационного займа, выручил от продажи акций Veon $1,4 млрд.















