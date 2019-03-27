CNews выпустил первый обзор рынка онлайн-касс

CNews подготовил первый обзор « Рынок онлайн-касс ». В обзоре представлена первая детальная карта рынка, на которой отмечены все его ключевые игроки. Описаны основные этапы его развития, существующие тенденции, дана оценка перспектив на ближайшие годы. Проведен анализ нового для России сегмента – рынка операторов фискальных данных.

Опубликован первый обзор рынка онлайн-касс

CNews выпустил первый обзор «Рынок онлайн-касс». В нем отражены все ключевые тенденции этого сегмента, описана история его развития, основные перспективы на ближайшее время. Кроме того, обзор содержит перечень основных игроков, а также подробную карту рынка. Также проведен анализ рынка операторов фискальных данных, который можно считать новым для России сегментом.

Основные игроки

Рынок онлайн-касс начал зарождаться в июле 2016 г., когда были приняты изменения в 54-ФЗ, обязывающие торговые предприятия перейти на принципиально новую форму работы – передачу данных с ККТ в ФНС в режиме онлайн. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на сегодняшний день на новый порядок расчетов уже перешли 865 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано более 2,3 млн касс, и это в два раза больше, чем до реформы. В сутки пробивается около 150 млн чеков на 90 млрд руб.

Первыми игроками рынка стали производители касс, фискальных накопителей и терминалов сбора данных. Переход на новые методы работы потребовал модернизации, а иногда и полной замены кассового программного обеспечения (ПО).

Следом за производителями на рынке появились дистрибьюторы, которые стали предлагать не только различные схемы продажи оборудования, например, рассрочку или аренду, но и дополнительные услуги. Среди них крупные банки и телеком-операторы.

Необходимость использования онлайн-касс в интернет-торговле стала стимулом для появления на рынке отдельного сегмента поставщиков облачных касс, обеспечивающих фискализацию интернет-платежей. Небольшие магазины, стараясь минимизировать затраты, достаточно активно приобретали автономные кассы, что стало стимулом для развития SaaS – услуг по предоставлению удаленного доступа к учетным системам.

Cамый молодой из сегментов российского ИТ-рынка – сегмент онлайн-касс – будет активно развиваться как минимум до 2024 г.

Практически с нуля сформировался рынок операторов фискальных данных (ОФД) – компаний совершенно нового типа, основная цель которых – сбор данных с кассовых аппаратов, их хранение и передача в ФНС. В рамках обзора CNews представляет первую карту рынка онлайн-касс, на которой представлены все его ключевые игроки: компании «Атол», «Инкотекс», «Эвотор», «Первый ОФД» и др.

Как будет расти рынок

Если Правительство не примет решение о переносе сроков, то в июле 2019 г. завершится последний третий этап кассовой реформы. Пока же основные усилия участников рынка были сосредоточены на предложении онлайн-касс малому и микро-бизнесу, свидетельствуют результаты исследования CNews.





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Актуальность предложений в сфере продаж ККТ снизится уже во второй половине 2020 г. Поддержку рынку поставщиков оборудования и ПО окажут стартующие в 2019 г. проекты по маркировке целого ряда товаров: табака, обуви, парфюмерии, одежды, фотоаппаратов, автопокрышек и пр.

Помимо этого, разработчики ККТ вынуждены будут сосредоточиться на расширении функциональности своих устройств, создании новых сервисов. И главной платформой для их развития станут облачные решения, прежде всего SaaS. Еще одно направление развития онлайн-касс – их превращение в пункт выдачи наличных.

Развитие сервисного направления во многом будет опираться на данные, накопленные операторами фискальных данных. Сегодня рынок ОФД растет нестолько в ширину, сколько в глубину. На первый план выходит не количество подключенных касс, а разнообразие дополнительных сервисов на базе собираемых фискальных данных, которые помогают повышать эффективность бизнеса клиента. Особенно актуальны такие услуги для малого и микробизнеса, которые перейдут на онлайн-кассы в ходе третьей волны кассовой реформы. Новый уровень комфорта заказчику обеспечивают в первую очередь аналитические и финансовые сервисы. Именно эти направления сегодня развивают топ-5 игроков рынка ОФД, показало исследование CNews.

Таким образом, самый молодой из сегментов российского ИТ-рынка – сегмент онлайн-касс – будет активно развиваться как минимум до 2024 г.